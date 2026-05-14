Дмитрий Назаров остался один на Лазурном берегу: антироссийская риторика обернулась финансовым крахом

Дмитрий Назаров, три года назад променявший столичные подмостки на лазурный берег Франции, обнаружил: аплодисменты не конвертируются в евро вечно. Бывшая звезда сериала "Кухня" теперь балансирует между политическими памфлетами в YouTube и попытками удержать на плаву семейный бюджет. Пока артист записывает антироссийские вирши из Канн, реальность бьет по карману сильнее, чем театральная критика.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Из кухни МХТ на набережную Круазет: история разрыва

Карьера Назарова в России обнулилась в январе 2023 года. До этого момента народный артист умудрялся совмещать критику государства на своем канале с выходами на сцену МХТ им. Чехова. Двойная жизнь закончилась приказом об увольнении. Сам актер утверждает, что решение принималось под давлением, а "показательная порка" стала неизбежным финалом его публичной активности. Заявления об уходе по собственному желанию супруги — Назаров и Ольга Васильева — прислали в электронном виде прямо из Канн.

"Это закономерный итог дезертирства из культурного поля. Публичный человек, решивший поджечь мосты, должен понимать: обратная тяга уничтожает всё, что строилось десятилетиями", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Актерская чета обосновалась в собственных апартаментах, купленных более десяти лет назад. Но если раньше заграница была местом отдыха после жирных гонораров, то теперь она превратилась в единственную среду обитания. Без поддержки федеральных каналов и бюджетных вливаний творческий продукт Назарова заметно просел в цене. Даже на фоне того, как США пытаются диктовать свои условия в мировых кризисах, локальный кризис одного актера выглядит куда более прозаично: зритель не идет.

Письмо в Госдуму: фантомный зов родины

Весной 2024 года медиапространство взорвала новость: супруга Назарова якобы умоляет Госдуму простить мужа. В сообщениях фигурировали жалобы на французскую медицину и перечисление всех заслуг "шеф-повара" перед российским искусством. Однако Вячеслав Володин существование такого документа не подтвердил. Сами артисты поспешили заявить, что это фейк. Возвращение Назарова в Россию сегодня выглядит как политическая фантастика.

"С юридической точки зрения, подобные покаяния не имеют веса, если за ними следуют продолжающиеся выпады в медиаполе. Это попытка усидеть на двух стульях, которые уже раздвинули", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Сам Дмитрий Назаров ранее выдвигал условие своего триумфального камбэка. Он пообещал вернуться, когда ситуация изменится, причем планировал сделать это в состоянии сильного алкогольного опьянения, несмотря на пятнадцатилетний стаж трезвости. Пока же его риторика остается прежней, а кризис управления собственными эмоциями мешает трезво оценить перспективы. Россия живет без Назарова, и, судя по всему, эта разлука затягивается.

Экономика изгнания: зачем продавать жилье во Франции?

Французская идиллия начала трещать по швам, когда накопления стали таять. Концерты с баснями и романсами едва заполняют половину залов. В условиях жесткой экономии паре пришлось пойти на крайние меры. В начале года актер продал квартиру площадью 60 квадратных метров в Каннах за 495 тысяч евро. У семьи остаются еще одни апартаменты на престижной улице Антиб, но вопрос в том, надолго ли хватит вырученных средств.

Параметр Ситуация во Франции
Источники дохода Скромные сборы с полупустых концертов, донаты
Недвижимость Минус одна квартира (60 кв. м), остался объект 150 кв. м
Востребованность Ограничена узким кругом репатриантов

Финансовая подушка сдувается быстрее, чем рассчитывал артист. Без ролей в масштабных проектах и рекламных контрактов поддерживать привычный образ жизни на Лазурном берегу становится задачей со звездочкой. Пока политический кризис в других странах пожирает миллиарды, Назаров учится считать евро. Это не "Кухня", где проваленный банкет можно переснять — здесь за каждый пустой стул в зале приходится платить из своего кармана.

"Зарубежные гастроли опальных звезд — это рынок с низкой маржинальностью. Без постоянной подпитки из России такие проекты превращаются в благотворительность для самих себя", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Судьба Назарова напоминает сюжет о человеке, который решил, что он больше системы, но обнаружил себя в вакууме. Пока в Киеве очередной скандал сотрясает верхушку власти, а элиты ищут убежища, Дмитрий Юрьевич продолжает вещать в пустоту интернета. Капитал его популярности практически обнулен, а оставшаяся недвижимость — лишь временный буфер перед окончательным забвением.

Ответы на популярные вопросы о Дмитрии Назарове

Где сейчас живет Дмитрий Назаров?

Артист вместе с супругой Ольгой Васильевой проживает во Франции, в городе Канны, где у пары имеется собственная недвижимость.

Почему Назарова уволили из МХТ?

Официальной причиной стало увольнение по собственному желанию, однако этому предшествовали критические высказывания актера и публикация антироссийского контента в соцсетях.

Правда ли, что актер просит разрешения вернуться в Россию?

Слухи о письме в Госдуму были опровергнуты официальными лицами и самими артистами. Назаров заявлял, что вернется только при изменении политической ситуации.

На какие средства живет семья артиста за границей?

Доходы состоят из выступлений с камерными программами и продажи недвижимости. Недавно актер продал одну из квартир во Франции за €495 тысяч.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы шоу-бизнес
