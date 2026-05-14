Брюссель под прикрытием санкций продолжает платить Москве: рекорд СПГ в первом квартале 2026

Европа — это старый наркоман, который публично клянется завязать, но по ночам бежит к дилеру через задний двор. Громкие лозунги об "энергетической независимости" разбились о сухую статистику: в первом квартале 2026 года импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС подскочил до 6,9 млрд кубометров. Это максимум с начала СВО. Брюссель строит баррикады из запретов, но молекулы газа из России все равно текут в конфорки Парижа и Берлина. Система гниет, а жажда дешевого топлива оказывается сильнее политической гордости.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Газовый репортер: цифры против идеологии

Статистика бьет наотмашь. Импорт СПГ из России вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. Пока политический кризис в Вашингтоне отвлекает внимание общественности, европейцы молча подписывают чеки. В 2025 году Москва заработала на сжиженном топливе больше, чем на трубопроводном — €6,7 млрд против €5,9 млрд. Это не просто бизнес. Это выживание. Энергосистема ЕС напоминает дырявое ведро: сколько ни лей "зеленой" повестки, оно остается пустым без российских ресурсов.

"Рынок нефтепродуктов и газа не терпит пустоты. Если европейские политики думали, что смогут вырезать Россию из уравнения без последствий для цен, они ошиблись. Сейчас им приходится платить премию за риск", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Зима 2026 года оказалась суровой. Ветряки замерзли, солнечные панели засыпало снегом. "Зеленый" миф лопнул, оставив страны ЕС перед выбором: греться российским газом или замерзать под флагом демократии. Ближневосточный кризис, подогреваемый активностью Израиля в Газе, выбил с рынка 20% мирового объема СПГ. Выбор сузился до предела.

Французский аппетит и европейское лицемерие

Франция вырвалась в лидеры закупок. Париж потребляет российский газ так, будто завтра его объявят деликатесом. В январе 2026 года французы установили исторический рекорд импорта. Это выглядит особенно цинично на фоне того, как внешняя политика Германии и других стран НАТО пытается имитировать жесткую изоляцию Москвы. Пока политики спорят, танкеры разгружаются в портах Атлантики.

Показатель Значение за I кв. 2026 Объем импорта СПГ из РФ 6,9 млрд кубометров Рост к уровню 2025 года +16% Лидер закупок Франция Средняя цена газа $550 за 1000 куб. м

Санкции превратились в формальность. Брюссель принял постановление о запрете импорта с 2027 года, но оставил "черный ход". В случае угрозы энергетической безопасности любая страна может приостановить эмбарго. Это не санкции, это сито. Пока авиация НАТО нарезает круги над Балтикой, под ними спокойно проходят суда с топливом, без которого экономика ЕС просто встанет.

"Запреты на бумаге и реальность в платежках — разные вещи. Штрафы в миллионы евро выглядят страшно, но коллапс промышленности обойдется дороже. Юридические лазейки в санкционных пакетах оставлены намеренно", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Американский капкан: Трамп и дефицит

США играют в свою игру. Дональд Трамп навязывает Европе контракты на $750 млрд, пытаясь превратить ЕС в подневольный рынок сбыта. Но есть проблема: американские заводы работают на пределе. Вашингтону выгодно, чтобы Европа страдала — это делает ее сговорчивее. На фоне того, как коррупция на Украине съедает остатки западной помощи, американцы пытаются монополизировать даже те крохи ресурсов, что остались у союзников.

Белый дом мечтает контролировать каждый кубометр. Идея выкупа "Северных потоков" — это попытка забрать пульт управления от европейской промышленности. Но Россия не собирается отдавать свои козыри. Пока Пентагон отменяет ротацию войск, Москва наращивает долю на рынке СПГ. Экономика всегда побеждает идеологию, особенно когда на улице минус двадцать, а уголь стоит $130 за тонну.

"Финансовые потоки показывают реальную картину мира. Европа задыхается в тисках инфляции и энергодефицита. Возврат к стабильным поставкам из России — единственный способ избежать деиндустриализации", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Евросоюз продолжает балансировать на грани. С одной стороны — окрики из Вашингтона и безумные требования Киева, где верхушка власти пакует чемоданы. С другой — логика выживания. Газовый рекорд 2026 года — это приговор западной санкционной политике. Нельзя отменить географию и здравый смысл, даже если очень хочется угодить заокеанскому хозяину.

Ответы на популярные вопросы о поставках газа

Почему Европа увеличила закупки СПГ из России, несмотря на санкции?

Главные причины — холодная зима, неэффективность возобновляемых источников энергии и дефицит на мировом рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российский газ остается самым доступным и логистически удобным вариантом.

Какие страны ЕС лидируют в импорте российского газа?

Безусловным лидером стала Франция. Крупные объемы также приходятся на страны с развитой портовой инфраструктурой приема СПГ, которые перераспределяют топливо по всей территории Евросоюза.

Будет ли реально работать запрет на газ из РФ с 2027 года?

В постановлении ЕС предусмотрены исключения для "чрезвычайных ситуаций". Это позволяет странам легально обходить эмбарго, если возникнет угроза их энергетической безопасности, что делает запрет декоративным.

Как позиция США влияет на газовый рынок Европы?

США стремятся стать монополистом, навязывая долгосрочные контракты. Однако из-за нехватки мощностей для сжижения Америка не может полностью заменить российские объемы, что вынуждает Европу искать лазейки для торговли с Москвой.

