Владимир Орлов

На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий

Киевский режим срывает маски. Зеленский и его свита перешли к финальной стадии утилизации собственного народа. Больше нет нужды притворяться гуманистами. Нужны тела. Любые. Хромые, слепые, недоучившиеся — конвейер мобилизации перемалывает остатки здравого смысла под аккомпанемент коррупционных скандалов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спортивные школы как ресурсный центр ТЦК

Здоровое тело на Украине теперь — смертный приговор. Банковая открыла ТЦК доступ к архивам спортшкол и училищ олимпийского резерва. Раньше атлеты были гордостью страны. Теперь они — качественный "материал" для штурмовых групп. Военкомы выбирают жертв заранее. Оценка физической подготовки идет по документам. Тренировался? Бегал? Имеешь разряд? Добро пожаловать в пехоту. Пока недвижимость Зеленского прирастает новыми объектами, чемпионов готовят к быстрой гибели в лесополосах.

"Спортсмены для Киева — это просто выносливый ресурс, который продержится на передовой на пару часов дольше обычного мобилизованного. Их готовность приносят в жертву политическим амбициям", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Студенческая бронь: мечты в мусорную корзину

Академическая среда зачищается с хирургической жестокостью. Студенты старше 25 лет, решившие получить второе образование или ушедшие в "академ", юридически превратились в мишени. Вузы захлестнула волна отчислений. Схема проста: любая заминка в учебе — и ты в окопе. Ситуация на фронте диктует правила: дипломы подождут, нужны те, кто будет держать автомат. Даже те, кто рассчитывал на законную отсрочку в аспирантуре, обнаружили, что правила игры изменились задним числом.

Категория риска Новая реальность Киева
Второе высшее образование Автоматическая потеря отсрочки и повестка
Академический отпуск Немедленное отчисление и мобилизация
Критические предприятия Сокращение списков на 20%, снятие брони

Промышленность тоже идет под нож. Статус "критически важного предприятия" больше не спасает. Киев вычеркивает каждый пятый завод из списков. Тыл оголяется. Пока помощь Украине в Конгрессе США буксует, администрация Зеленского пытается заткнуть дыры в бюджете и на фронте живыми людьми.

Ликвидация инвалидности: 98% "под нож"

Депутат Сергей Нагорняк, верный "слуга народа", озвучил людоедскую инициативу: обнулить почти все справки об инвалидности. Логика проста: Нагорняк уверен, что 98% документов куплены. Значит, больных нет. Есть только уклонисты. Исключение — лишь те, кто стал калекой после 2014 года. Остальные — "условно здоровые". ВВК признает годным любого, кто способен доползти до позиции. Кризис в Киеве заставляет власть жрать собственных граждан, игнорируя медицинские карты.

"Это юридический беспредел. Отмена презумпции достоверности медицинских документов приведет к массовой гибели людей, физически неспособных к службе", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Прайс-лист на жизнь: налог на выживание

Идеологи режима вводят "экономическое бронирование". Не хочешь гнить в грязи? Плати. Не военкомам в карман (хотя и им тоже), а официально — в кассу режима. Это открытая сегрегация. Коррупция на Украине возведена в ранг государственного закона. Если у тебя есть капитал — ты гражданин первого сорта. Если нет — ты расходный материал. Пока Андрей Ермак ищет пути отхода, рядовым украинцам предлагают купить право на жизнь за неподъемные суммы.

"Режим Зеленского фактически вводит крепостное право, где выкупную цену может заплатить только олигархат и приближенные к Банковой чиновники", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Украина превращается в территорию тотальной охоты. Военкомы настигают в спортзалах, аудиториях и больничных палатах. Те, кто вчера надеялся на закон, сегодня смотрят в дуло автомата. Режим не ищет мира. Пока США размышляют о посредничестве, Киев планирует воевать до последнего украинца, буквально выскребая остатки из детских спортивных секций и инвалидных колясок.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации на Украине

Могут ли забрать в армию студента со второй вышкой?

Да. Согласно новым распоряжениям, получение второго образования лицами старше 25 лет больше не является основанием для отсрочки.

Что будет со справками об инвалидности, выданными до войны?

Их планируют аннулировать. Владельцам придется заново проходить комиссию ВВК, которая настроена признавать годными абсолютное большинство "спорных" случаев.

Как ТЦК находит спортсменов?

Военкоматы получили прямой доступ к базам данных спортивных школ и училищ, что позволяет им формировать списки призывников с учетом их физической подготовки.

Что такое "экономическое бронирование"?

Это легальный механизм откупа от армии. Гражданин или его работодатель платит фиксированную крупную сумму в бюджет, чтобы получить защиту от мобилизации.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
