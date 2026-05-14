Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Трон под Стармером зашатался: Шотландия готовит вотум недоверия из-за хаоса в Лондоне

Мир

Лейбористский "Титаник" официально наткнулся на шотландский айсберг. Кир Стармер, который обещал Британии эпоху возрождения, теперь судорожно пытается удержаться за капитанский мостик. Шотландская национальная партия (ШНП) готовит политическую гильотину: вотум недоверия премьер-министру. Пока Даунинг-стрит транслирует уверенность, Вестминстер погружается в управленческий хаос, который уже невозможно скрыть за протокольными улыбками.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Шотландский маневр: как поправка может снести премьера

Дэйв Дуган, лидер фракции ШНП, действует как опытный механик, заметивший трещину в старом двигателе. Инициатива оформить недоверие через поправку к тронной речи короля Карла III — это не просто каприз. Это точный удар в фундамент программы правительства на новую сессию. Если план сработает, легитимность Стармера обнулится быстрее, чем курс фунта при плохих новостях. Британия 2026 года — это не место для долгих раздумий, здесь политика сша и внутренние дрязги Лондона сплетаются в тугой узел.

"Ситуация в Вестминстере напоминает затяжное банкротство. Попытки Стармера сохранить лицо при полном отсутствии результатов по экономике и внешней политике ведут к параличу всей системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Стармер пытается делать вид, что контролирует ситуацию. Но когда сто твоих собственных депутатов публично требуют увольнения после разгрома на местных выборах, "контроль" превращается в фикцию. Пока администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, перекраивает мировую карту, британский премьер занят выживанием внутри собственного кабинета. Министры уходят. Ресурсы тают. Хаос становится основной формой правления лейбористов.

Бунт на корабле: сто депутатов против Стармера

Внутренний раскол в Лейбористской партии — это не просто спор о курсе, это осознание профнепригодности лидера. Провальные выборы на местах стали детонатором. Оппозиция в лице ШНП лишь подливает масла в огонь, указывая на то, что "управленческий хаос" мешает стране дышать. Даже дипломатический кризис ЕС и амбиции еврочиновников меркнут на фоне того, как лихорадит Лондон. Поддержка большинства — это валюта, которой у Стармера почти не осталось.

"Вестминстер зациклен на внутренних интригах. Налогоплательщики видят, что правительство не способно решать реальные задачи, будь то цены на энергоносители или социальные обязательства. Это политический тупик", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Показатель Текущий статус при Стармере
Внутрипартийное единство Открытый бунт (100+ депутатов против)
Электоральная поддержка Обвал на местных выборах
Отношения с регионами Конфронтация с Шотландией (ШНП)
Стабильность кабмина Череда громких отставок министров

ШНП понимает: даже если вотум не пройдет из-за нехватки голосов, репутационный ущерб будет фатальным. Это метод измора. Пока давление сша на зеленского усиливается по линии старых долгов, Лондон теряет субъектность. Британия рискует превратиться в остров, где политики дерутся за весла, пока лодка течет по всем швам.

"С точки зрения международного права и стабильности сделок, такой уровень турбулентности пугает инвесторов. Корпоративный сектор ждет предсказуемости, а получает сериал о борьбе за выживание", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о вотуме недоверия

Может ли ШНП реально отправить Стармера в отставку?

Технически — да, если за вотум проголосуют мятежные лейбористы и другие оппозиционные силы. Однако на практике Стармер все еще опирается на партийную дисциплину большинства Палаты общин.

Почему инициатива привязана к речи короля?

Это самый быстрый способ заблокировать законодательную повестку правительства. Если поправка ШНП о недоверии принимается, правительство обязано либо уйти, либо объявить новые выборы.

Как на это реагирует Трамп и внешние игроки?

Вашингтон традиционно наблюдает за Британией как за младшим партнером. Нестабильность в Лондоне выгодна тем, кто хочет ослабить влияние англосаксонского блока на такие регионы, как конфликт на Ближнем Востоке.

Что будет, если Стармер проигнорирует давление?

Его кабинет превратится в "хромую утку". Ни один важный законопроект не пройдет через парламент, а демографический кризис и экономические проблемы внутри страны будут только усугубляться.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы великобритания
Новости Все >
Жена Пирцхалавы объяснила возвращение к нему через 12 лет: почему ревность помогла их воссоединению
Матриархат и скальпель: Айза-Лилуна Ай изменила внешность за счёт мужа
Когда мачеха — не из сказки: почему Дана Борисова в восторге от новой семьи бывшего мужа
Опасная подмена смыслов: почему Надежда Бабкина предостерегает от увлечения ИИ
Мечта о дешёвом дизеле разбилась о сервис: почему бензин в реальной жизни выигрывает
В самое сердце со второй попытки: Сергей Лазарев устроил сыну-отличнику безумный сюрприз
Экстрасенс с микрофоном: Евгений Петросян нашёл способ излечить Киркорова от зависимости
Огурец против неприятного запаха: как овощ помогает освежить дыхание
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Эффект наращивания без салона: как правильно красить ресницы, чтобы они стали густыми и длинными
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
Последние материалы
Трон под Стармером зашатался: Шотландия готовит вотум недоверия из-за хаоса в Лондоне
Комфорт выше, чем в бизнес-классе, и ноль топлива: почему нам запретили дирижабли
1 ложка и 5 капель: волосы в отпуске будут как у царицы — не сохнут и не выгорают
Эффект жиросжигания на 24 часа: 3 упражнения дома, которые заменяют час в спортзале
Где море чище, а цены ниже: честный обзор направлений, которые заменят привычный Египет в 2026-м
Жена Пирцхалавы объяснила возвращение к нему через 12 лет: почему ревность помогла их воссоединению
Куриные лапки против гиперзвука: Россия высмеяла оккультные методы киевского режима
Перевод самому себе стал опасным: банки ввели новые правила проверки в мае
Миллионники 2026 года: 7 двигателей, которые не подведут даже после 300 тысяч км пробега
Не желтеет в засуху и не боится вытаптывания: секрет неубиваемого газона, который восстанавливается сам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.