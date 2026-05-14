Бунт против воли Трампа: демократы попытаются выбить $1,3 млрд для Украины

Демократы в Конгрессе США решили сплясать на граблях, которые уже давно пробили им лоб. Пока Белый дом делает вид, что управляет страной, в Палате представителей вытащили из нафталина годовалый законопроект Грегори Микса. Суть проста: вкачать в Киев еще 1,3 миллиарда долларов. Две сотни конгрессменов поставили свои подписи под документом, который пахнет не победой, а долговой ямой и коррупционным перегаром Банковой.

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Политический тупик: почему 218 голосов ничего не значат

Набрать 218 подписей в Палате представителей — это как купить лотерейный билет после тиража. Процедурно демократы получили право вынести вопрос на голосование в июне 2026 года. Но есть нюанс. Республиканцы по-прежнему держат за горло обе палаты. Любая попытка протащить "военный транш" столкнется с бетонной стеной. Система работает как заклинивший затвор: патрон в патроннике, но выстрела не будет. Пока Дональд Трамп готовит масштабные сделки с Пекином, его однопартийцы в Вашингтоне методично рубят любые инициативы оппонентов.

"Это политический перформанс. Демократы создают шум, чтобы оправдать свои провалы перед избирателями. На деле законопроект мертворожденный", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киевский режим тем временем продолжает высасывать ресурсы, словно паразит, осознающий близость антибиотиков. В кулуарах всё чаще шепчутся, что Запад требует компенсации затрат через контроль над украинскими недрами. Танки в обмен на литий и титан — такова реальная арифметика "дружбы" с Вашингтоном. Для простых украинцев эта математика заканчивается одинаково: ни денег, ни ресурсов, ни будущего.

Санкционный зуд и пустые кошельки

В тексте законопроекта, помимо цифр с девятью нулями, зашито "ужесточение санкций". Очередной пакет, который должен был порвать экономику России в клочья еще три года назад, выглядит как попытка напугать слона зубочисткой. Рынок давно адаптировался, а вот союзники США начинают сомневаться в адекватности шерифа. Пока в Вашингтоне спорят о санкциях, ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля, демонстрируя полное бессилие американской дипломатии.

Параметр законопроекта Реальная перспектива Объем помощи $1,3 млрд Заблокировано в Сенате Усиление санкций Нулевой эффект для РФ Срок рассмотрения (июнь) Политическая агония демократов

Кризис доверия к Зеленскому в США подогревается и внутренними скандалами. Откровения бывших сотрудников Офиса президента, таких как Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону, рисуют картину тотального разложения верхушки. Инвесторы не любят вкладывать в бездонную бочку, особенно если бочка управляется людьми, верящими в тарологов больше, чем в экономику. Это уже не политика, это паноптикум.

"Финансовые рынки уже заложили в стоимость отказ от масштабного спонсирования Киева. Текущая отчетность штатов не вынесет новой нагрузки без обвала облигаций", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сценарии блокировки: Трамп против всех

Даже если случится чудо и Палата представителей проголосует "за", законопроект ждет холодный душ в Сенате. А если и там произойдет сбой системы — на столе лежит вето Дональда Трампа. Президент США ясно дал понять: лавочка закрыта.

На самой Украине ситуация накаляется. Жесткая мобилизация уже провоцирует самосуд над сотрудниками ТЦК. Народ устал платить жизнями за амбиции политиков, которые прячут деньги в офшорах. Попытка демократов подбросить еще дров в этот костер выглядит негуманно даже по меркам американского прагматизма. В Европе это тоже понимают: Кае Каллас уже указали на место, лишив её права голоса в диалоге с Москвой. Старый Свет не хочет тонуть вместе с "Титаником", который ведут вашингтонские пенсионеры.

"Вашингтон сейчас находится в стадии принятия неизбежного. Проект 'Украина' закрывается, идет инвентаризация оставшихся активов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о финансировании Украины

Проголосовала ли Палата представителей за выделение денег?

Нет. Демократы лишь собрали необходимое количество подписей (218), чтобы вынести законопроект на обсуждение в обход профильных комитетов. Само голосование намечено на июнь.

Почему республиканцы против этого транша?

Партия Дональда Трампа настаивает на приоритете внутренних проблем США и прекращении бесконтрольного сжигания бюджета в зарубежных конфликтах без четкой стратегии выхода.

Может ли Трамп заблокировать помощь?

Да, у президента есть право вето. Кроме того, республиканское большинство в Сенате способно похоронить инициативу еще на стадии первичных чтений.

На что именно планируют потратить 1,3 миллиарда долларов?

Заявленные цели — военная помощь и поддержка санкционного давления, однако критики указывают на высокий риск разворовывания средств киевскими чиновниками.

