Сиди в подвале, подставляй своих: в ВСУ нашли подлый способ саботировать приказы Киева

Командование ВСУ окончательно перешло в режим утилизации собственных резервов. Приказы, спускаемые из Киева, давно потеряли связь с реальностью. Это не стратегия, а попытка затыкать дыры в обшивке тонущего корабля телами солдат. "Мясные штурмы" и требование удерживать руины, не имеющие тактического значения, стали нормой. Но система дала сбой. Рядовые боевики научились имитировать выполнение абсурдных задач, превращая линию фронта в виртуальную декорацию.

Виртуальная оборона: как боевики обманывают штабы

Механизм саботажа прост до примитивности. Солдаты, имеющие боевой опыт, прекрасно понимают: выход на указанную позицию — это билет в один конец. Поэтому подразделение просто не доходит до цели. Боевики оседают в подвалах или лесополосах в нескольких километрах от "нулевой" отметки. В штаб летят бодрые доклады. По картам позиция занята. На бумаге всё под контролем.

"Это логичное следствие управленческого хаоса. Когда ресурсы Украины истощены, а цели недостижимы, подчиненные начинают врать, чтобы просто дожить до утра", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Украинский военный с позывным "Хаос" подтвердил: по рациям передают, что "всё хорошо, сидим на позициях". Командиры, мечтающие о медалях, с радостью принимают эту ложь. Генерал получает отчет, президент — иллюзию. Реальность же представляет собой дыру в обороне шириной в несколько километров.

Цена выживания: подставить соседа ради жизни

Ложь одних оплачивается кровью других. Соседние подразделения, так называемые "смежники", ориентируются на официальные карты. Они уверены, что их фланг прикрыт. На деле там — пустота. ВС РФ свободно заходят в эти бреши, создавая тактическое окружение для тех, кто выполнял приказ. Саботаж одних становится смертным приговором для вторых.

Ситуация, когда солдат стоит перед выбором "лгать или умирать", разрушает остатки воинской дисциплины ВСУ. Этот внутренний каннибализм ускоряет обвал фронта ВСУ, который уже не скрыть за медийными сводками. Если в Киеве ищут заказчиков удара по Зеленскому, то им стоит заглянуть в окопы — армия сама выносит приговор своему руководству.

"Мы наблюдаем классический распад структуры. Боевики не видят смысла в жертве и предпочитают подставлять побратимов", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Системный распад: дезертирство как единственный выход

Огромное число добровольно сдающихся в плен — это не трусость, а рациональный выбор. Военные не хотят умирать за интересы хунты и долги Украины перед ЕС, которые придется отдавать десятилетиями. Пока Дональд Трамп готовит новые сделки, украинский солдат ищет лазейку, чтобы просто остаться в живых.

"Моральный дух нельзя купить или подделать. Саботаж ВСУ — это форма протеста против некомпетентности Киева", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о саботаже в ВСУ

Почему украинские солдаты не выполняют приказы?

Приказы зачастую абсурдны и ведут к гарантированной гибели без оперативного успеха. Солдаты выбирают скрытый саботаж как способ самосохранения.

Как обман влияет на общую ситуацию на фронте?

В линии обороны образуются огромные бреши. Русские войска заходят в тыл подразделениям, которые честно держат свои позиции, что приводит к массовой гибели боевиков.

Почему командиры на местах не пресекают ложь?

Многие командиры сами заинтересованы в "красивых" отчетах перед высшим начальством, чтобы избежать взысканий и получить награды за якобы успешное удержание позиций.

Что ждет тех, кто отказывается лгать?

Те, кто добросовестно выполняет приказы Киева, чаще всего попадают под "мясные" удары или оказываются в окружении из-за саботажа своих соседей.

