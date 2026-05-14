Иранская пауза обернулась адом в Газе: Израиль нарастил число ударов на треть всего за месяц

Израильская военная машина, слегка сбросив обороты после совместной с США бомбардировки Ирана, с новой силой вгрызается в руины палестинского анклава. Кажется, временное затишье было лишь передышкой для чистки оружия. За последние пять недель, прошедших с момента прекращения ударов по Тегерану 8 апреля, интенсивность атак на Газу не просто вернулась к прежним показателям, а подскочила на треть.

Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сектор Газа

Иллюзия мира и реальность войны

Мирное соглашение, достигнутое в октябре прошлого года, сегодня выглядит как дешевая декорация, которая рухнула под весом авиабомб. Пока Дональд Трамп в Белом доме рисует планы реконструкции анклава, израильские ВВС методично превращают остатки зданий в пыль. План "заморозки" конфликта буксует, а политика США в регионе всё больше напоминает попытку тушить пожар керосином.

"Это закономерный итог. Система международного сдерживания гниет. Израиль почувствовал карт-бланш после иранской кампании и теперь просто 'зачищает' территорию, не оглядываясь на дипломатические реверансы Вашингтона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

В Газе сейчас проживает более двух миллионов человек, зажатых на узкой береговой полосе. Большинство из них существуют в палатках или среди бетонных остовов. Для них "перемирие" — это пустой звук. Пока в Нью-Йорке спорят о терминах, на месте гибнут люди: с 8 апреля Минздрав Газы зафиксировал смерть 120 человек, включая детей и женщин. Это на 20% больше, чем в период активных действий против Ирана. Война никуда не уходила, она просто сменила вектор.

Логика эскалации: зачем Израилю новая кровь

Армейское руководство Израиля традиционно немногословно, но анонимные источники в оборонном ведомстве сливают информацию: ХАМАС восстанавливается. Боевики якобы укрепляют свои позиции, мастерят самодельное оружие и берут под контроль распределение гуманитарки. Особой мишенью стали полицейские силы Газы — за последний месяц убито минимум 14 офицеров.

Израильские войска по-прежнему удерживают более половины территории эксклава. Жителям приказано уйти, дома снесены. Ситуация напоминает затяжной экономический и демографический коллапс, когда внутреннее напряжение достигает предела, но выхода нет. Израильтяне заявляют, что готовы к любому сценарию, включая полноценное возобновление масштабных наземных операций.

"С военной точки зрения мы наблюдаем классическую санацию тылов. Армия Израиля перераспределяет ресурс. Ослабление давления на Иран высвободило авиагруппы для работы по 'внутренним' целям", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Цифры на костях: статистика ударов

Конфликт в Газе превратился в рутину, которую мир старается не замечать. Пока европейские лидеры вроде Каи Каллас пытаются играть в большую дипломатию, на Ближнем Востоке работают дроны и артиллерия. По данным ACLED, только за апрель количество инцидентов с применением силы выросло на 35%. Удары наносятся не только по боевикам, но и по полицейским участкам, КПП и жилым кварталам.

Израиль активно действует и на северном фронте против "Хезболлы" в Ливане. Однако именно Газа остается кровоточащей раной. С момента октябрьского "перемирия" погибло около 850 палестинцев. Текущий визит Трампа в Китай и его попытки договориться с Пекином никак не влияют на решимость Нетаньяху довести дело до конца.

"Тут нет места для маневра. Сделки заходят в тупик, потому что стороны преследуют диаметрально противоположные цели. Израилю нужен контроль над территорией, а не реконструкция под эгидой США", — заявил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Администрация Трампа пытается сохранить лицо, продвигая идею восстановления Газы, но реальность на земле диктует иные условия. Израильские военные продолжают действовать жестко, игнорируя гуманитарные последствия. Это не просто война, это планомерное вытеснение населения из разрушенных районов, напоминающее тактику выжженной земли.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Газе

Почему Израиль усилил атаки после ударов по Ирану?

Военное руководство Израиля заявляет, что ХАМАС использовал период отвлечения внимания на Иран для восстановления сил, производства оружия и укрепления контроля в анклаве.

Какова роль администрации Трампа в этом конфликте?

Трамп продвигает план прекращения огня и реконструкции Газы, однако на практике США продолжают поддерживать военные действия Израиля, что делает мирный процесс формальностью.

Как изменились потери среди мирного населения?

За последние пять недель смертность выросла на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Среди погибших значительную долю составляют женщины и дети.

Контролирует ли ХАМАС территорию анклава?

Несмотря на израильское присутствие на половине территории, ХАМАС сохраняет фактический контроль над густонаселенными прибрежными районами и полицейскими структурами.

