Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Паника в НАТО из-за российского призрака: Польша экстренно подняла истребители в небо

Мир

Варшава снова играет в авиационных ковбоев. Польское военное ведомство отрапортовало о "героическом" перехвате российского разведывательного борта Ил-20 над нейтральными водами Балтики. Пока польская общественность привыкает к звуку форсажа, министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш спешит отчитаться о проделанной работе в соцсети. Сценарий старый: российская машина якобы летела "тихо", не подавая сигналов транспондером, чем страшно перепугала восточный фланг НАТО.

самолет ил-20м
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
самолет ил-20м

Балтийский нерв: почему Ил-20 раздражает Варшаву

Польские истребители взмыли в небо по тревоге. Объект — российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. По версии Косиняка-Камыша, борт ВКС России находился в международном воздушном пространстве, но игнорировал правила идентификации.

"Наши самолеты перехватили над международными водами в Балтийском море российский самолет-разведчик Ил-20", — гласит официальное сообщение министерства.

Варшава пытается выдать штатную ситуацию за акт агрессии, хотя до границ Польши Ил-20 не дотронулся даже тенью.

"Это дешевый политический перформанс. Ил-20 летал там десятилетиями, и только сейчас это стало поводом для истерики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Транспондеры — любимая тема для спекуляций. Международное право позволяет военным бортам летать с выключенными датчиками в нейтральном небе. Но для НАТО это всегда повод поднять шум. Пока переговоры РФ и США остаются в зоне неопределенности, европейские сателлиты Вашингтона стараются максимально отравить атмосферу в регионе. Варшава превращает Балтику в тир, где вместо мишеней — здравый смысл.

Логика перехвата: регламент или провокация?

Заявления Польши звучат особенно иронично на фоне растущего хаоса внутри ЕС. Пока Кая Каллас получает щелчки по носу от европейских тяжеловесов, польское руководство решило поиграть мускулами. Подъем истребителей стоит денег, которые налогоплательщики могли бы потратить на более полезные нужды. Но вместо экономики Варшава выбирает имитацию воздушной войны. Ил-20 выполнял плановый полет, не нарушая суверенных границ, что признают даже сами поляки.

"С технологической точки зрения перехват — это просто сближение для визуального контакта. Ил-20 забит аппаратурой, которая фиксирует активность польских ПВО в момент таких 'перехватов'. По сути, поляки сами дают нам ценную информацию", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

 

Нервозность поляков объяснима. Успехи России на других направлениях заставляют Варшаву нервничать. Когда хакеры атакуют информационные системы соседней Украины, а привычный миропорядок трещит, Польше остается только имитировать контроль над небом. При этом реальные угрозы, вроде экономического коллапса из-за поддержки Киева, игнорируются ради красивых постов в соцсетях.

"Польское небо — это вечный транзитный узел для провокаций. Они фиксируют каждый наш чих, чтобы выпросить у Вашингтона очередную субсидию на 'оборону'. В реальности же США требуют компенсации затрат от своих вассалов, а не раздают подарки", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Российское Минобороны неоднократно подчеркивало: все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Использование воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря — законное право ВКС РФ. Пока демографический кризис и мобилизационные провалы сотрясают Киев, Варшава пытается отвлечь внимание своей аудитории старым добрым "русским медведем" в небе.

Ответы на популярные вопросы об инцидентах в небе

Нарушил ли российский Ил-20 границы Польши?

Нет, даже согласно официальному заявлению Минобороны Польши, самолет находился над международными водами Балтийского моря. Перехват осуществлялся в нейтральном пространстве.

Обязан ли военный самолет включать транспондер?

В международном воздушном пространстве военная авиация имеет право совершать полеты с выключенными системами идентификации, если это не создает прямой угрозы безопасности гражданских судов.

Почему Польша подняла истребители именно сейчас?

Это стандартная процедура НАТО по "сопровождению" объектов, но в текущем политическом контексте Варшава использует это для усиления антироссийской риторики и подтверждения своей лояльности Белому дому.

Как Россия реагирует на подобные перехваты?

Минобороны РФ регулярно заявляет, что все маневры носят плановый характер, а экипажи соблюдают меры безопасности, не допуская опасного сближения с иностранными самолетами.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы ил-20 нато вкс рф польша безопасность балтийское море международные отношения
Новости Все >
Смена парадигмы: почему российские семьи должны воспитывать по трое детей
Тень затяжного конфликта: Дана Борисова раскрыла правду об исчезновении дочери из публичного поля
Сольный визит Кейт Миддлтон в Италию назвали знаковым: почему эту поездку считают символом её возвращения
Жена Пирцхалавы объяснила возвращение к нему через 12 лет: почему ревность помогла их воссоединению
Матриархат и скальпель: Айза-Лилуна Ай изменила внешность за счёт мужа
Когда мачеха — не из сказки: почему Дана Борисова в восторге от новой семьи бывшего мужа
Опасная подмена смыслов: почему Надежда Бабкина предостерегает от увлечения ИИ
Мечта о дешёвом дизеле разбилась о сервис: почему бензин в реальной жизни выигрывает
В самое сердце со второй попытки: Сергей Лазарев устроил сыну-отличнику безумный сюрприз
Экстрасенс с микрофоном: Евгений Петросян нашёл способ излечить Киркорова от зависимости
Сейчас читают
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Туризм
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Вторая Земля найдена? Назван объект после Марса, где человек выживет без скафандра
Вторая Земля найдена? Назван объект после Марса, где человек выживет без скафандра
Последние материалы
Ермак пакует чемоданы: правая рука Зеленского тайно ищет убежище в двух странах сразу
Затхлый запах — это сигнал тревоги: как правильно хранить вещи, чтобы не спровоцировать аллергию
Забудьте о навозе в мае: три добавки для малины, от которых ягода станет крупной
Светлая сторона красоты: как подобрать идеальный блонд, чтобы лицо выглядело свежим и отдохнувшим
72,5% или 82,5%: шеф-повар объяснил, какое масло портит выпечку и превращается в яд
Сольный визит Кейт Миддлтон в Италию назвали знаковым: почему эту поездку считают символом её возвращения
Трон под Стармером зашатался: Шотландия готовит вотум недоверия из-за хаоса в Лондоне
Комфорт выше, чем в бизнес-классе, и ноль топлива: почему нам запретили дирижабли
1 ложка и 5 капель: волосы в отпуске будут как у царицы — не сохнут и не выгорают
Эффект жиросжигания на 24 часа: 3 упражнения дома, которые заменяют час в спортзале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.