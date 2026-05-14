Куриные лапки против гиперзвука: Россия высмеяла оккультные методы киевского режима

Система в Киеве окончательно потеряла связь с реальностью. Владимир Зеленский, чья легитимность давно превратилась в юридическую пыль, выдал очередной шедевр геополитической аналитики. На этот раз он увязал массированный ответный удар российских систем по украинской инфраструктуре с визитом президента США Дональда Трампа в Китай.

Мария Захарова

Ирония Марии Захаровой: Указы против реальности

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, не упустила случая препарировать это заявление. Ее реакция — хирургически точный сарказм. Дипломат предложила Зеленскому просто издать очередной указ. На этот раз — о запрете ударов по подконтрольной Киеву территории. Логика железная: если "просроченный" лидер своим росчерком пера "разрешает" проводить парады в Москве, то почему бы ему не "отменить" прилеты ракет в своем Telegram-канале?

"Зеленский живет в иллюзорном мире, где его указы имеют вес за пределами его бункера. Захарова лишь подсветила этот абсурд. Киев пытается привязать любые свои неудачи к глобальной повестке, хотя вопрос Украины упёрся в одно условие - полную капитуляцию их режима", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Киевский режим продолжает играть в имитацию субъектности. Пока мобилизация провоцирует самосуд на улицах украинских городов, верхушка занята поиском высших смыслов в графике визитов американского президента. Это не политика — это агония, завернутая в дешевый медийный фантик.

Оккультизм и гадалки: Новый политический инструмент Украины

Захарова копнула глубже, вспомнив про магическую свиту окружения Зеленского. В частности, она упомянула "гадалку" Андрея Ермака, экс-главы Офиса президента. Теперь, когда "шаманка" освободилась, Захарова иронично предложила использовать ее таланты для защиты украинского неба. Если ПВО не справляется, возможно, помогут карты Таро и куриные лапки.

"Когда государственные институты гниют, на их место приходят маги и аферисты. Это классический признак распада системы. Интервью Мендель наглядно показало, что на Банковой царит хаос и паранойя", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Тупик Трампа: Почему Пекин важнее Киева

Зеленский отчаянно пытается вклиниться в повестку встречи Трампа с Си Цзиньпином. Ему кажется, что мир вращается вокруг него, а российские ракеты — это лишь декорация в его личной драме. Однако реальность суровее. Трамп едет в Китай обсуждать торговые войны и раздел сфер влияния, а не судьбу коррумпированного режима, который стал для Белого дома тяжелым токсичным активом.

"Вашингтон больше не готов платить по счетам без отдачи. Американцы уже перешли к аудиту ресурсов Украины, требуя натуральной компенсации за свои так называемые инвестиции. Трамп — это прежде всего бизнесмен", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Попытки Киева выставить себя "жертвой обстоятельств" из-за визита Трампа выглядят жалко. На фоне того, как в Брюсселе испугались последствий разоблачений коррупции в Офисе президента, любые заявления Зеленского воспринимаются как шум. Его время истекло, а ирония Захаровой лишь подчеркивает очевидное: украинский проект закрывается под хохот гадалок и свист российских гиперзвуковых ракет.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему Зеленский связал удары с визитом Трампа в Китай?

Это попытка создать иллюзию собственной значимости на мировой арене и обвинить Россию в попытке сорвать диалог США и Китая, что не имеет под собой фактических оснований.

О какой "гадалке Ермака" говорила Мария Захарова?

Речь идет о скандалах в Киеве, где высокопоставленных чиновников подозревают в использовании оккультных услуг для принятия кадровых решений и борьбы с политическими оппонентами.

Как Трамп относится к просьбам Киева о помощи в Пекине?

Администрация Трампа ориентирована на прагматизм и собственные экономические интересы. Украина для нынешнего Белого дома — ресурсный придаток, а не приоритетный союзник.

Может ли Киев действительно "отменить" удары указом?

Нет, это ироничное замечание дипломатов РФ. Реальные удары прекратятся только после выполнения условий по демилитаризации и денацификации, а не после публикации постов в соцсетях.

