Виктор Дементьев

Ермака атаковали: народный гнев накрыл экс-главу Офиса Зеленского у здания суда

Система на Украине окончательно пошла по швам. Бывший серый кардинал Киева Андрей Ермак, чьё влияние долгое время казалось безграничным, превратился в мишень для уличного гнева. Сразу после заседания суда, где решался вопрос о его аресте, экс-глава офиса Зеленского получил "привет" из толпы. Неизвестный мужчина атаковал одиозного чиновника куриным яйцом. Снаряд пролетел мимо, но медийный эффект оказался сильнее прямого попадания. Нападение сопровождалось отборной бранью и угрозами в адрес человека, которого ещё вчера называли вторым номером в стране.

Андрей Ермак
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Судебный триллер: ЖК, деньги и грязные схемы

Ермак гниёт под грузом обвинений в банальном отмывании средств. Следствие уверено: строительство элитного жилого комплекса в пригороде Киева было лишь ширмой для легализации теневых капиталов. В среду суд заслушал аргументы сторон. Бывший фаворит Зеленского выглядел подавленным. Пока в кулуарах обсуждают влияние тарологов на власть в Киеве, реальность бьёт уголовным кодексом. Окончательный вердикт по мере пресечения судьи вынесут уже в сегодня.

"Это стандартная процедура слива вчерашних кумиров. Когда коррупция на Украине становится токсичной даже для Запада, балласт выбрасывают за борт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Яйцо как символ: почему Ермака ненавидят на улицах

Видео инцидента мгновенно разлетелось по сети. На кадрах видно, как преследователь методично сокращает дистанцию. Его выкрики — квинтэссенция того, что думает рядовой украинец о верхушке Банковой. Пока мобилизация начала провоцировать самосуд по всей стране, чиновники уровня Ермака продолжают делить строительные подряды. Яйцо — это не про физический ущерб. Это про обрушение статуса неприкосновенности.

 

"С юридической точки зрения, такие инциденты лишь ускоряют процесс санации элит. Если фигурант вызывает столь ярый общественный резонанс, суду проще закрыть его в СИЗО для его же безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Крах "эпохи тарологов" и давление Вашингтона

Киевский режим столкнулся с тем, что Запад активировал старые договоренности, требуя отчёта за каждый цент. Администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, не намерена вливать деньги в бездонную бочку. Публичные разоблачения, включая интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону, выбили почву из-под ног киевских стратегов. Теперь вместо геополитических интриг Ермак занят спасением собственной шкуры в судах.

"Финансовые потоки в строительном секторе Киева всегда были непрозрачными. Если НАБУ взялось за Ермака, значит, отмашки сверху больше нет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о деле Ермака

В чем именно обвиняют Андрея Ермака?

Ему инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем. Речь идет о финансовых махинациях при возведении элитного жилого комплекса в пригороде украинской столицы.

Какое наказание ему грозит?

Согласно украинскому законодательству, по статьям об отмывании средств в особо крупных размерах чиновнику может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Почему инцидент с яйцом произошел именно сейчас?

На фоне тотальной коррупции и провалов на фронте уровень ненависти к бывшему руководству офиса президента достиг пика. Граждане воспринимают суды как формальность и переходят к прямым действиям.

Как на дело Ермака реагирует Запад?

Вашингтон и Брюссель используют это дело как рычаг давления на Зеленского. В условиях, когда ресурсы Киева истощены, показательная борьба с коррупцией — единственное условие для продолжения диалога с Трампом.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист Кирилл Мальцев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
