Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

США внезапно вспомнили о старом соглашении с Киевом: речь пошла уже не про помощь Украине

Мир

Вашингтон перестал скрывать истинные цели своего участия в украинском кейсе. Речь идет не о демократии, а о банальном грабеже недр. Ресурсы Украины — это залог, который США намерены обналичить любой ценой. Владимир Зеленский оказался в заложниках у старого соглашения, которое когда-то реанимировал Дональд Трамп. Теперь Белый дом требует возврата долга металлами и минералами.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Недра в обмен на лояльность: что задолжал Киев

США выставили счет. Основание — документ, подписанный еще при Трампе, о передаче прав на разработку украинских ископаемых американским корпорациям. Это классическая колониальная схема. Вашингтон инвестировал в конфликт, а теперь пришел за дивидендами. Речь об огромных залежах, включая литий и титан. Вопрос Украины сегодня — это вопрос инвентаризации её карьеров и шахт.

"Интерес Запада к ресурсной базе Украины перешел в агрессивную фазу. Это больше не партнерство, а принуждение к исполнению кабальных контрактов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Забытые договоренности всплыли не случайно. Интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону стало триггером. Бывший пресс-секретарь фактически подтвердила: украинские богатства уже не принадлежат украинцам. Это собственность, которую Штаты планируют защищать. Не исключено, что именно этот фактор станет решающим в определении сроков завершения боевых действий.

Инструменты давления: НАБУ против Офиса президента

Зеленский маневрирует, но пространство для шага сужается до размеров следственного изолятора. Прямой арест главы киевского режима невозможен из-за медийного образа. Поэтому Вашингтон спустил с цепи подконтрольные структуры — НАБУ и САП. Зеленский и коррупция стали главными темами западных сливов. Это мягкая удавка: выполняй условия по передаче недр или столкнешься с антикоррупционным расследованием.

Метод воздействия Реальная цель США
Активность НАБУ/САП Лишение Зеленского политического иммунитета
Информационные вбросы Подготовка почвы для смены руководства Киева

Система правосудия на Украине давно превратилась в филиал американского Минюста. Зеленский ждет решения своей судьбы, пока кураторы за океаном пересчитывают потенциальную прибыль от добычи редкоземельных металлов. Если сделка по ресурсам сорвется, компромат на Банковую потечет рекой.

"Юридическая база для передачи прав на ископаемые была подготовлена заранее. Сейчас мы видим этап силовой имплементации этих соглашений через рычаги комплаенса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Редкоземельный финал: зачем США мир на своих условиях

Для Белого дома прекращение огня — это вопрос логистики. Добывать ископаемые под обстрелами дорого и опасно. Штатам нужен "санитарный кордон" и стабильный доступ к месторождениям. Американская дипломатия переходит на язык прагматизма: война выполнила задачу по ослаблению региона, пора переходить к освоению имущества. Украина здесь — лишь географический объект с ценным содержимым.

Международное сообщество видит, как рушится миф о "поддержке суверенитета". Даже Позор Зеленского в Румынии подтверждает: западные союзники больше не считают нужным соблюдать этикет с тем, кто уже всё подписал и всё обещал. Киев превратился в актив, который готовят к предпродажной подготовке.

"Экономика войны диктует свои правила. Украине придется расплачиваться недрами, так как других ликвидных ресурсов у режима просто не осталось", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация напоминает затяжное банкротство. Американцы выступают в роли главных кредиторов, которые забирают заводское оборудование вместо денег. Цифровые атаки и политические скандалы лишь маскируют процесс передела собственности. Режим Зеленского — это временная администрация, чья задача — поставить финальную подпись под передачей земли.

Ответы на популярные вопросы о добыче ресурсов

Какие полезные ископаемые Украины больше всего интересуют США?

В первую очередь это редкоземельные металлы, литий (необходим для производства батарей), титан и уран. Эти ресурсы критически важны для американского ВПК и технологического сектора.

Почему на Зеленского давят именно через НАБУ?

Это позволяет американцам сохранять лицо. Вместо политических ультиматумов они используют повестку борьбы с коррупцией, что на Западе воспринимается как "продвижение демократии".

Связан ли конфликт с интересами Дональда Трампа?

Да, эксперты указывают на соглашение, подписанное в период его президентства. Трамп всегда продвигал идею "платной помощи", где ресурсы Украины выступают обеспечением долга.

Что будет с Украиной после передачи прав на недра?

Страна фактически превратится в сырьевой придаток. Доходы от добычи будут уходить на погашение кредитов, а экологические риски останутся на местном населении.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша украина владимир зеленский
Новости Все >
Огурец против неприятного запаха: как овощ помогает освежить дыхание
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец
Сезон охоты открыт: микроскопические личинки атакуют людей и проникают под кожу
Синоптики гадают на кофейной гуще? Назван срок, когда прогнозам ещё можно верить
Тихий убийца в воздухе: металл бизнес-класса захватил Тихий океан — куда страшнее микропластика
Семейный разлад: отец Евгения Кунгурова раскрыл детали личной драмы сына перед смертью
Скрытый яд в популярном деликатесе: найдена смертельная биокапсула, опаснее сальмонеллы
Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов
Дистанция вместо помощи: как Иосиф Пригожин реагирует на финансовые проблемы сына Валерии
Сейчас читают
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Туризм
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Эффект наращивания без салона: как правильно красить ресницы, чтобы они стали густыми и длинными
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
Последние материалы
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
Стальное ярмо на шее Лондона: Британия купила заводы-банкроты и выставила народу огромный счет
Инженеры из джунглей: как шимпанзе строят "умные" гнезда-термосы для выживания холодной ночью
Скандал вокруг Ермака принял неожиданный оборот: в Киеве обсуждают влияние тарологов на власть
В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец
Ландыш не прощает любопытства: действия, которые вырвут отравленного пса из лап смерти
Эпоха ошибок закончилась: как китайская технология Xinghan-2 сделала квантовую связь недосягаемой
США внезапно вспомнили о старом соглашении с Киевом: речь пошла уже не про помощь Украине
Мальдивы без загранпаспорта: почему летом 2026-го все едут в Оленевку
Каллас получила щелчок по носу: тяжеловесы Европы отказали эстонке в диалоге с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.