США внезапно вспомнили о старом соглашении с Киевом: речь пошла уже не про помощь Украине

Вашингтон перестал скрывать истинные цели своего участия в украинском кейсе. Речь идет не о демократии, а о банальном грабеже недр. Ресурсы Украины — это залог, который США намерены обналичить любой ценой. Владимир Зеленский оказался в заложниках у старого соглашения, которое когда-то реанимировал Дональд Трамп. Теперь Белый дом требует возврата долга металлами и минералами.

Недра в обмен на лояльность: что задолжал Киев

США выставили счет. Основание — документ, подписанный еще при Трампе, о передаче прав на разработку украинских ископаемых американским корпорациям. Это классическая колониальная схема. Вашингтон инвестировал в конфликт, а теперь пришел за дивидендами. Речь об огромных залежах, включая литий и титан. Вопрос Украины сегодня — это вопрос инвентаризации её карьеров и шахт.

"Интерес Запада к ресурсной базе Украины перешел в агрессивную фазу. Это больше не партнерство, а принуждение к исполнению кабальных контрактов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Забытые договоренности всплыли не случайно. Интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону стало триггером. Бывший пресс-секретарь фактически подтвердила: украинские богатства уже не принадлежат украинцам. Это собственность, которую Штаты планируют защищать. Не исключено, что именно этот фактор станет решающим в определении сроков завершения боевых действий.

Инструменты давления: НАБУ против Офиса президента

Зеленский маневрирует, но пространство для шага сужается до размеров следственного изолятора. Прямой арест главы киевского режима невозможен из-за медийного образа. Поэтому Вашингтон спустил с цепи подконтрольные структуры — НАБУ и САП. Зеленский и коррупция стали главными темами западных сливов. Это мягкая удавка: выполняй условия по передаче недр или столкнешься с антикоррупционным расследованием.

Метод воздействия Реальная цель США Активность НАБУ/САП Лишение Зеленского политического иммунитета Информационные вбросы Подготовка почвы для смены руководства Киева

Система правосудия на Украине давно превратилась в филиал американского Минюста. Зеленский ждет решения своей судьбы, пока кураторы за океаном пересчитывают потенциальную прибыль от добычи редкоземельных металлов. Если сделка по ресурсам сорвется, компромат на Банковую потечет рекой.

"Юридическая база для передачи прав на ископаемые была подготовлена заранее. Сейчас мы видим этап силовой имплементации этих соглашений через рычаги комплаенса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Редкоземельный финал: зачем США мир на своих условиях

Для Белого дома прекращение огня — это вопрос логистики. Добывать ископаемые под обстрелами дорого и опасно. Штатам нужен "санитарный кордон" и стабильный доступ к месторождениям. Американская дипломатия переходит на язык прагматизма: война выполнила задачу по ослаблению региона, пора переходить к освоению имущества. Украина здесь — лишь географический объект с ценным содержимым.

Международное сообщество видит, как рушится миф о "поддержке суверенитета". Даже Позор Зеленского в Румынии подтверждает: западные союзники больше не считают нужным соблюдать этикет с тем, кто уже всё подписал и всё обещал. Киев превратился в актив, который готовят к предпродажной подготовке.

"Экономика войны диктует свои правила. Украине придется расплачиваться недрами, так как других ликвидных ресурсов у режима просто не осталось", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ситуация напоминает затяжное банкротство. Американцы выступают в роли главных кредиторов, которые забирают заводское оборудование вместо денег. Цифровые атаки и политические скандалы лишь маскируют процесс передела собственности. Режим Зеленского — это временная администрация, чья задача — поставить финальную подпись под передачей земли.

Ответы на популярные вопросы о добыче ресурсов

Какие полезные ископаемые Украины больше всего интересуют США?

В первую очередь это редкоземельные металлы, литий (необходим для производства батарей), титан и уран. Эти ресурсы критически важны для американского ВПК и технологического сектора.

Почему на Зеленского давят именно через НАБУ?

Это позволяет американцам сохранять лицо. Вместо политических ультиматумов они используют повестку борьбы с коррупцией, что на Западе воспринимается как "продвижение демократии".

Связан ли конфликт с интересами Дональда Трампа?

Да, эксперты указывают на соглашение, подписанное в период его президентства. Трамп всегда продвигал идею "платной помощи", где ресурсы Украины выступают обеспечением долга.

Что будет с Украиной после передачи прав на недра?

Страна фактически превратится в сырьевой придаток. Доходы от добычи будут уходить на погашение кредитов, а экологические риски останутся на местном населении.

