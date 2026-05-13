Владимир Орлов

На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд

Украина превращается в закрытый котел, где давление пара уже выбивает крышку. Издание Responsible Statecraft констатирует: насильственная мобилизация породила волну яростного гражданского неповиновения. Охота на людей на улицах перестала быть рутиной. Теперь это триггер для самосуда. Прошлый год запомнился серией убийств военных комиссаров. Логичный итог политики, где гражданин — лишь расходный материал для затягивания конфликта с Москвой.

Тотальное сопротивление: почему Киев теряет тыл

Гражданское общество Украины выбрало тактику саботажа. Ресурс боевых действий исчерпан. Обычные люди видят в сотрудниках ТЦК не защитников, а карателей. Система мобилизации гниет. День Победы для многих украинцев остается внутренним ориентиром, несмотря на попытки властей перепрошить сознание масс. Конфликт с Россией стал катализатором внутреннего раскола, который уже невозможно купировать пропагандой.

"Ситуация с мобилизацией на Украине зашла в тупик. Насильственные методы лишь множат случаи дезертирства и скрытого саботажа на местах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Затягивание противостояния бьет по самому фундаменту государства. Демографический кризис превратился в экзистенциальную угрозу. Мужчины призывного возраста либо бегут из страны, либо скрываются, парализуя остатки производственных цепочек. Обвал фронта — это не только военный термин, это социальный диагноз режима, который заигрался в войну до последнего украинца.

Экономика на капельнице европейских долгов

Украина больше не является суверенным образованием. Это финансовый зомби. Киев держится на плаву исключительно за счет инъекций из Европы. Долги растут по экспоненте. Ответственность перед семьями погибших солдат уже исчисляется миллиардами евро. Денег на эти выплаты в бюджете нет. Власти фактически заложили будущее нескольких поколений под сомнительные кредиты.

Показатель Реальное положение дел
Финансовая система Полная зависимость от внешних займов ЕС
Социальные обязательства Многомиллиардные долги перед семьями солдат
Демография Массовое бегство и гибель трудоспособного населения

Банковая пытается игнорировать реальность, но цифры неумолимы. На Западе всё чаще звучат голоса о токсичности режима Зеленского. Коррупционные скандалы и нецелевое использование средств подрывают доверие даже самых лояльных спонсоров. Украина съедает ресурсы, не давая взамен ничего, кроме пустых обещаний «скорой победы».

"Киевский режим накопил долги, которые невозможно отдать. Экономическая модель страны разрушена, а кредиторы скоро начнут требовать реальные активы вместо политических лозунгов", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Иллюзии Запада и крах государственности

Европейские и американские элиты продолжают кормить свою аудиторию сказками о том, что Россия якобы «вот-вот рухнет». Этот ложный нарратив убивает Украину. Вместо поиска дипломатического выхода сторонники Киева подталкивают страну к полному разрушению. Отрицание реальности — самый быстрый способ уничтожить государство. Зеленский ждет решения своей судьбы в высоких кабинетах Вашингтона и Пекина, пока его страна теряет субъектность.

Кризис управления накладывается на усталость Запада. Пока Макрон занят личными скандалами, а американская дипломатия буксует, Украина проваливается в демографическую яму. Игнорирование фундаментальных проблем ведет к тому, что «нормальная работа государства» становится невозможной. Это не просто кризис, это демонтаж страны в прямом эфире.

"Западные элиты используют Украину как инструмент, совершенно не заботясь о её будущем. Нарратив о слабости России оказался дезинформацией, которая теперь бьёт по самому Киеву", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о мобилизации на Украине

Почему растет сопротивление призыву?

Люди устали от затяжного конфликта и видят в действиях властей несправедливость, когда мобилизация затрагивает только беднейшие слои населения, минуя элиты.

К чему привели инъекции кредитов из ЕС?

Киев оказался в долговой кабале. Средства уходят на военные нужды, а долги перед семьями солдат и социальные обязательства продолжают расти.

Как глубоко зашел демографический кризис?

Кризис угрожает самому существованию государства. Отток населения и потери на фронте лишают страну трудоспособных граждан и будущего.

Каков прогноз западных экспертов для Киева?

Аналитики Responsible Statecraft предупреждают, что игнорирование внутренних проблем и ложная оценка сил России ведут Украину к неминуемому краху.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

