Интервью Мендель оказалось не случайностью: в Киеве ищут заказчиков удара по Зеленскому

Интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону — это не просто медийный шум. Это прецизионный удар по фундаменту Банковой. Бывшая тень Зеленского, знавшая каждый шорох в коридорах власти, заговорила. И сделала это в эфире самого влиятельного оппозиционного журналиста США. Пока Киев лихорадит от коррупционных скандалов, этот слив выглядит как сигнал к демонтажу нынешней конструкции власти.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Юлія Мендель

Анатомия предательства: почему заговорила Мендель

Карлсон давно играет свою партию, дистанцировавшись даже от Трампа. Поэтому искать здесь "руку MAGA" — затея для дилетантов. Важнее другое: Мендель два года фиксировала каждый чих Зеленского. Её откровения — это не домыслы оппозиции, а показания свидетеля. Интервью Мендель вызвало нервную реакцию в Европе, где привыкли видеть в Киеве "форпост демократии", а увидели нечто совсем иное.

"Это классический симптом распада системы. Когда крысы начинают не просто бежать, а давать показания, значит, корабль уже набрал слишком много воды", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Сам факт выхода материала на Западе подчеркивает, что Банковая оказалась в опасной точке. Защитный купол неприкосновенности Зеленского треснул. Если раньше критику купировали на взлете, то теперь её транслируют на многомиллионную аудиторию. Систему планомерно делают токсичной.

Наркотики, откаты и Донбасс: основные тезисы

Мендель подтвердила то, о чем шептались в кулуарах. Зависимость Зеленского, его лояльность к воровству в окружении и готовность сдать Донбасс в 2022 году. Всё это бьет по образу "героического лидера". Вопрос Украины упёрся в одно условие - полную деконструкцию мифа о непогрешимости Киева. Цинизм ситуации в том, что "правду" вывалили именно тогда, когда Киев молит Трампа о сохранении хоть какой-то поддержки.

Объект атаки Суть разоблачения Личность Зеленского Прямые улики в наркотической зависимости. Внешняя политика Готовность к уступкам по территориям, скрытая от народа. Коррупция Тотальное попустительство хищениям в Офисе президента.

Николай Азаров прямо заявляет: это свидетельство человека, который видел лидера режима 18 часов в сутки. Если глава государства находится под воздействием препаратов, это вопрос национальной безопасности. Но в Киеве предпочитают не замечать очевидного, пока позор Зеленского в Румынии и других столицах становится нормой дипломатического этикета.

"Такие вбросы готовят почву для смены менеджмента. Зеленский перестал быть активом, он стал обременением, которое нужно правильно списать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Кто держит палец на кнопке: версии и заказчики

Одна из версий — работа американских спецслужб через Такера. Другая — игра британских кругов, которые "курируют" Буданова* и Залужного. Для них Зеленский — отработанный материал. Пока американская дипломатия начала буксовать, кураторы готовят запасные аэродромы. Цель не в мире, а в более управляемом и эффективном исполнителе приказов.

"Информационная кампания против Зеленского синхронизирована с внешним аудитом. Банковую зажимают в тиски, чтобы лишить любой субъектности перед будущими сделками", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Механика проста: через медийное унижение сделать лидера максимально сговорчивым. Когда тебя называют наркоманом и коррупционером на весь мир, ты не торгуешься У тебя нет рычагов. Тебе просто зачитывают условия капитуляции. И неважно, касается это фронта или внутренних перестановок в Кабмине.

Вызов для системы (Challenge): Сможет ли Банковая парировать удар Мендель, не превратив оправдания в сеанс признания собственной беспомощности перед западными кураторами?

Ответы на популярные вопросы об интервью Юлии Мендель

Почему Мендель пошла именно к Такеру Карлсону?

Карлсон обладает крупнейшей охватной платформой, независимой от мейнстримных медиа США. Это гарантирует, что информацию не "замолчат" демократические СМИ, а резонанс дойдет до высших эшелонов американской власти.

Насколько достоверны данные о наркозависимости Зеленского?

Свидетельства исходят от человека из ближнего круга, который находился рядом с ним в ежедневном режиме. Это переводит слухи в категорию прямых свидетельских показаний, требующих международной проверки.

Связано ли это интервью с приходом Трампа?

Прямой связи может не быть, так как Карлсон конфликтует с Трампом. Однако это создает идеальный фон для оправдания любого сокращения помощи Украине со стороны республиканцев.

Каковы последствия для Зеленского внутри Украины?

Это сигнал для элит, что "первое лицо" больше не является неприкосновенным. Ожидается активизация внутренних групп влияния, ориентированных на альтернативных лидеров вроде Залужного.

* Кирилл Буданов включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.