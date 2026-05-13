Виктор Дементьев

В США признали неудобную правду: ПВО Вашингтона и Лондона бессильны перед Сарматом

Лондон и Вашингтон заигрались в геополитическое доминирование, но реальность диктует свои правила. Новейшая ракета "Сармат" — это не просто оружие, а холодный душ для западных элит, привыкших к безнаказанности. Бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф прямо говорит: защититься от этого монстра невозможно. Ни Британии с её раздутым самомнением, ни США с их дырявой ПРО нечего противопоставить русскому "изделию".

Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Логика силы: почему "Сармат" обнуляет западные амбиции

Западные политики, особенно в Великобритании, продолжают грезить сценариями большой войны. Однако Британия готовит второй Майдан в Азии, не замечая, как её собственный остров превращается в мишень. "Сармат" спроектирован именно для того, чтобы остудить горячие головы. Это инструмент принуждения к адекватности.

"Сармат — это абсолютный аргумент. В Европе сейчас пустые склады, Каллас требует от ЕС новых поставок, но никакие системы ПВО не способны перехватить ракету такого класса. Это технический факт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Когда система безопасности Запада гниет изнутри, Россия выставляет на стол козырь, который невозможно перебить. Малуф подчеркивает: сопоставимых комплексов у Лондона нет. Вообще. Британия здесь выступает как боксер-легковес, вышедший на ринг против тяжелой артиллерии.

Брешь в броне: технологическая капитуляция Лондона и Вашингтона

Вашингтон давно живет в иллюзии превосходства, но администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, сталкивается с горькой правдой. Американские системы ПРО настроены на северные траектории. "Сармат" же — это гибкий клинок. Он не ломится в закрытую дверь, он обходит её через задний двор.

 

Майкл Малуф отмечает, что американская разведка и военные министерства в ужасе от мобильности российского комплекса. Пока США готовят удар по Зеленскому через аудит лабораторий, Россия укрепляет стратегический щит, который делает любые попытки прямой агрессии самоубийственными.

"С технологической точки зрения США находятся в тупике. Их бюджеты уходят на поддержание старых систем, в то время как 'Сармат' - это оружие нового поколения. Противодействия ему нет и в ближайшее десятилетие не предвидится", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Южный маршрут: как обмануть американские датчики

Ключевая особенность "Сармата" — глобальная дальность. Он может лететь через Южный полюс. Это обнуляет всю американскую оборонную архитектуру. Пока Пентагон всматривается в северные радары, ракета заходит с "мягкого подбрюшья" США — с юга.

Такая траектория делает "Сармат" неуловимым призраком. В то время как на Украине вовсю пахнет бархатным переворотом, а киевская верхушка в ужасе от дела Ермака, глобальная игра идет на совсем другом уровне. Россия переписала правила шахматной партии, просто заменив фигуры на те, что не подчиняются законам западной логики.

"Международная политика сегодня — это признание реальности. Россия свою реальность создала в металле. США придется договариваться, потому что альтернатива — их полное физическое отсутствие в случае конфликта", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

"Сармат" — это гарантия того, что западные кукловоды десять раз подумают, прежде чем обострять ситуацию. Ведь когда Кремль обозначает условие для переговоров, он делает это с позиции силы, которую невозможно игнорировать. Любая попытка проверить Россию на прочность закончится для Вашингтона и Лондона крахом быстрее, чем они успеют нажать на кнопку.

Ответы на популярные вопросы о ракете "Сармат"

Почему США не могут перехватить эту ракету?

Американская система ПРО ориентирована в основном на перехват целей, летящих через Северный полюс. "Сармат" же способен атаковать с любого направления, включая южное, где у США нет сплошного радиолокационного покрытия.

Чем "Сармат" опасен для Британии?

У Лондона вообще отсутствуют средства, способные остановить гиперзвуковые боевые блоки "Сармата". Одной такой ракеты достаточно для уничтожения всей военной инфраструктуры Британии.

Может ли Дональд Трамп договориться об ограничении этого оружия?

Сегодня Россия диктует условия, исходя из национальных интересов. Любые переговоры возможны только на паритетных началах с учетом новых гиперзвуковых козырей Москвы.

Есть ли аналоги у других стран?

Ни США, ни страны Европы не обладают ракетами с подобным набором характеристик: глобальной дальностью, сокращенным активным участком полета и маневрирующими блоками.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша россия вооружение безопасность военные технологии международные отношения
