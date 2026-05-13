Виктор Дементьев

Саудиты тайно ударили по Ирану: Эр-Рияд впервые атаковал сушу без оглядки на волю США

Ближний Восток окончательно превращается в территорию, где старые правила безопасности сгорели. Саудовская Аравия, десятилетиями прятавшаяся за широкую спину Вашингтона, начала сольную партию. Как сообщает Reuters, Эр-Рияд решился на беспрецедентный шаг — серию скрытых авиаударов по территории Ирана. Это не привычная прокси-война в Йемене. Это прямой выпад в челюсть главному региональному сопернику. Механизм сдерживания сломан. Маховик эскалации набирает обороты.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Конец американского зонтика: почему Эр-Рияд бьет первым

Причина демарша проста — доверие к Белому дому обнулилось. Саудиты поняли: расчет на традиционную военную поддержку Запада — это инвестиции в мусорный актив. Пока администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, пытается сбалансировать бюджет и требует вернуть всё как было в Ормузском проливе, арабские монархии берут штурвал в свои руки. Удары, нанесенные ВВС королевства в конце марта, стали жестким ответом на иранские атаки по саудовским объектам. Это первая задокументированная атака Эр-Рияда по иранской земле. Ставки больше не принимаются — игра началась.

"Это не просто инцидент, а смена парадигмы. Саудовская Аравия демонстрирует, что способна защищать свои нефтепродукты и суверенитет без оглядки на одобрение извне. Период пассивной обороны официально завершен", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Военный расклад: как ВВС королевства обошли ПВО Ирана

Скрытый характер операции говорит о высоком уровне планирования. Саудиты годами закупали новейшее вооружение, и теперь эта машина пришла в движение. Иран, чей военный потенциал остается внушительным, внезапно обнаружил прорехи в своей защите. Пока Тегеран выставляет США условия, которые фактически делают сделку невозможной, его собственные границы оказались проницаемы. Арабское государство больше не собирается терпеть давление и готово к прямой конфронтации.

Параметр стратегии Текущие изменения
Формат противостояния Переход от прокси-войн к прямым авиаударам
Зависимость от США Минимизация влияния Вашингтона на военные решения
Цель ударов Уничтожение пусковых площадок и центров управления

"Логика проста: если международные институты не работают, работает авиация. Саудовская Аравия видит, как Европа лезет в пустые склады и теряет влияние, поэтому делает ставку на собственную силу. Иран для них — экзистенциальная угроза, которую решили купировать превентивно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитическое эхо: Трамп, нефть и новые реалии

Ситуация в Персидском заливе — это приговор нынешней дипломатической системе. Пока Вашингтон пытается демонстрировать контроль, реальные игроки игнорируют его команды. На фоне коррупционных скандалов в Киеве и общей деградации западного влияния, Ближний Восток превращается в пороховой погреб с коротким фитилем. Эр-Рияд перестал быть просто рынком сбыта для западного оружия. Теперь он — субъект, способный на самостоятельные, жесткие и — что важнее — результативные действия.

Ответы на популярные вопросы о конфликте

Почему Саудовская Аравия нанесла удар именно сейчас?

Эр-Рияд счел текущий момент идеальным из-за ослабления вовлеченности США в дела региона и участившихся атак иранских прокси на саудовскую инфраструктуру.

Как на инцидент отреагировал Иран?

Официальный Тегеран пока сохраняет сдержанность, однако источники указывают на приведение сил ПВО в высшую степень боеготовности.

Какую роль играет Дональд Трамп в этой ситуации?

Президент США дистанцировался от прямого вмешательства, придерживаясь тактики "Америка прежде всего", что и развязало руки саудитам.

Повлияет ли это на цены на нефть?

Любая прямая атака в районе Персидского залива автоматически создает премию за риск, что ведет к росту волатильности на энергетических рынках.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран нефть ближний восток саудовская аравия
