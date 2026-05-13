Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Трамп готовит операцию Кувалда: Белый дом лжет о крахе Ирана ради новой бойни в море

Мир

Пентагон готовит ребрендинг провальной бойни. Если Дональд Трамп решится на новую волну ковровых бомбардировок Ирана, текущую операцию "Эпическая ярость" переименуют в "Кувалду". Пентагон пытается сменить вывеску на горящем складе, надеясь, что новое название скроет отсутствие прогресса на 75-й день конфликта, начатого США и Израилем.

корабль сша
Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
корабль сша

Закон в игноре: зачем Трампу "Кувалда"

Смена названия — это не прихоть маркетологов в погонах, а юридическая лазейка. Белый дом пытается обойти Резолюцию о военных полномочиях 1973 года. Этот закон ограничивает право президента вести войну без одобрения Конгресса 60-дневным сроком. Переименовав операцию, юристы Трампа намерены "обнулить счетчик" и заявить, что конфликт начался заново. Маневр выглядит как попытка капитулировать перед здравым смыслом ради сохранения лица.

"Юридическая экробатика с названиями — это признак того, что администрация загнала себя в тупик. Они боятся Конгресса, потому что война обходится слишком дорого, а внятных результатов ноль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Вашингтон рапортует об усилении группировки в зоне ответственности CENTCOM. После того как первоначальные удары не принесли Тегерану ожидаемого шока, Трамп перебросил в регион экспедиционные силы морской пехоты и авианосцы для морской блокады. Однако "больше огневой мощи" не означает автоматической победы, особенно когда противник успел адаптироваться к давлению со стороны США и Израиля.

Ракетный ренессанс Тегерана

Американская разведка признает: Иран восстановил свой потенциал. Пока Трамп заявляет в соцсетях о "разрушенной военной машине" персов, секретные отчеты рисуют иную картину. Иран сохранил доступ к 30 из 33 ключевых ракетных площадок вдоль Ормузского пролива. Инфраструктура, включая пусковые установки и подземные бункеры, функционирует вопреки бравурным докладам Пентагона.

Показатель Реальное состояние ВС Ирана
Ракетные сайты 30 единиц в рабочем состоянии
Логистика Восстановлены подземные хранилища и пути подвоза
Боеготовность Высокая, объявлена готовность к контрудару

"Разведданные показывают, что ударные комплексы Ирана не просто выжили, они перегруппированы. Любая эскалация приведет к тому, что американские авианосцы станут мишенями в узкой горловине пролива", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тегеран не собирается отступать. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф уже пообещал "преподать урок" любому агрессору. Позиция Ирана остается твердой: плохая стратегия всегда приводит к плохим результатам. На фоне этого Иран выставил Трампу счет, требуя прекращения агрессии как условия для любого диалога.

Бомбы против "ядерной пыли"

Трамп одержим идеей изъятия "ядерной пыли" из Ирана. Но как реализовать это без полномасштабного вторжения — вопрос без ответа. Американские аналитики опасаются, что попытка "выбить дверь" кувалдой превратится в затяжное болото. Пока США расходуют ресурсы на Ближнем Востоке, в других частях мира система также дает сбои — от активности Пхеньяна до оружейного дефицита в Европе.

"Вашингтон пытается играть мускулами, но финансовый фундамент этой игры трещит. Бюджет не выдержит бесконечную бомбардировку страны с развитой ПВО", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Двупартийная поддержка войны в США начинает испаряться. Даже республиканцы выражают недовольство тем, как идут дела. Американские налогоплательщики начинают осознавать, что "ядерная пыль" обойдется им в рекордную инфляцию и пустые полки, пока Белый дом занят аудитом старых грехов в других регионах.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Иране

Зачем менять название операции?

Это попытка Трампа обойти законодательные ограничения Конгресса и продолжить войну без получения официального разрешения, используя формальную смену статуса операции.

Насколько сильна армия Ирана сейчас?

Согласно данным разведки, Иран восстановил 90% своего ракетного потенциала и сохранил контроль над подземными бункерами, несмотря на месяцы авиаударов.

Что Трамп понимает под "ядерной пылью"?

Речь идет об обогащенном уране и продуктах ядерной программы Ирана, которые президент США требует немедленно вывезти из страны под контролем Вашингтона.

Как реагирует Иран на угрозы?

Тегеран официально заявил о полной готовности к оборонительной войне и пообещал жесткий ответ на любую попытку наземного вторжения или усиления бомбежек.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист Роман Лаврентьев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран пентагон дональд трамп
Новости Все >
Мечта о дешёвом дизеле разбилась о сервис: почему бензин в реальной жизни выигрывает
В самое сердце со второй попытки: Сергей Лазарев устроил сыну-отличнику безумный сюрприз
Экстрасенс с микрофоном: Евгений Петросян нашёл способ излечить Киркорова от зависимости
Огурец против неприятного запаха: как овощ помогает освежить дыхание
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец
Сезон охоты открыт: микроскопические личинки атакуют людей и проникают под кожу
Синоптики гадают на кофейной гуще? Назван срок, когда прогнозам ещё можно верить
Тихий убийца в воздухе: металл бизнес-класса захватил Тихий океан — куда страшнее микропластика
Семейный разлад: отец Евгения Кунгурова раскрыл детали личной драмы сына перед смертью
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Эффект наращивания без салона: как правильно красить ресницы, чтобы они стали густыми и длинными
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
Последние материалы
Мечта о дешёвом дизеле разбилась о сервис: почему бензин в реальной жизни выигрывает
Трамп готовит операцию Кувалда: Белый дом лжет о крахе Ирана ради новой бойни в море
Бесплатное золото для грядок: этот советский компост лучше любых покупных удобрений из магазина
Как зубы влияют на мозг: новое исследование шокирует
Хрустящий багет и сочная начинка: секрет горячей закуски, которая вкуснее любой пиццы
На Урале хотели взорвать 250 ядерных бомб: последствия проекта СССР скрывали десятилетиями
В самое сердце со второй попытки: Сергей Лазарев устроил сыну-отличнику безумный сюрприз
Конец эры школьных парт: как технологии изменят систему образования к XXII веку
Игра света и тени: как превратить обычную квартиру в пространство с дворцовой глубиной
Фастфуд для разума подан: что на самом деле происходит с наши мозгом при постоянном доступе к ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.