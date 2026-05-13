Трамп готовит операцию Кувалда: Белый дом лжет о крахе Ирана ради новой бойни в море

Пентагон готовит ребрендинг провальной бойни. Если Дональд Трамп решится на новую волну ковровых бомбардировок Ирана, текущую операцию "Эпическая ярость" переименуют в "Кувалду". Пентагон пытается сменить вывеску на горящем складе, надеясь, что новое название скроет отсутствие прогресса на 75-й день конфликта, начатого США и Израилем.

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ корабль сша

Закон в игноре: зачем Трампу "Кувалда"

Смена названия — это не прихоть маркетологов в погонах, а юридическая лазейка. Белый дом пытается обойти Резолюцию о военных полномочиях 1973 года. Этот закон ограничивает право президента вести войну без одобрения Конгресса 60-дневным сроком. Переименовав операцию, юристы Трампа намерены "обнулить счетчик" и заявить, что конфликт начался заново. Маневр выглядит как попытка капитулировать перед здравым смыслом ради сохранения лица.

"Юридическая экробатика с названиями — это признак того, что администрация загнала себя в тупик. Они боятся Конгресса, потому что война обходится слишком дорого, а внятных результатов ноль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Вашингтон рапортует об усилении группировки в зоне ответственности CENTCOM. После того как первоначальные удары не принесли Тегерану ожидаемого шока, Трамп перебросил в регион экспедиционные силы морской пехоты и авианосцы для морской блокады. Однако "больше огневой мощи" не означает автоматической победы, особенно когда противник успел адаптироваться к давлению со стороны США и Израиля.

Ракетный ренессанс Тегерана

Американская разведка признает: Иран восстановил свой потенциал. Пока Трамп заявляет в соцсетях о "разрушенной военной машине" персов, секретные отчеты рисуют иную картину. Иран сохранил доступ к 30 из 33 ключевых ракетных площадок вдоль Ормузского пролива. Инфраструктура, включая пусковые установки и подземные бункеры, функционирует вопреки бравурным докладам Пентагона.

Показатель Реальное состояние ВС Ирана Ракетные сайты 30 единиц в рабочем состоянии Логистика Восстановлены подземные хранилища и пути подвоза Боеготовность Высокая, объявлена готовность к контрудару

"Разведданные показывают, что ударные комплексы Ирана не просто выжили, они перегруппированы. Любая эскалация приведет к тому, что американские авианосцы станут мишенями в узкой горловине пролива", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тегеран не собирается отступать. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф уже пообещал "преподать урок" любому агрессору. Позиция Ирана остается твердой: плохая стратегия всегда приводит к плохим результатам. На фоне этого Иран выставил Трампу счет, требуя прекращения агрессии как условия для любого диалога.

Бомбы против "ядерной пыли"

Трамп одержим идеей изъятия "ядерной пыли" из Ирана. Но как реализовать это без полномасштабного вторжения — вопрос без ответа. Американские аналитики опасаются, что попытка "выбить дверь" кувалдой превратится в затяжное болото. Пока США расходуют ресурсы на Ближнем Востоке, в других частях мира система также дает сбои — от активности Пхеньяна до оружейного дефицита в Европе.

"Вашингтон пытается играть мускулами, но финансовый фундамент этой игры трещит. Бюджет не выдержит бесконечную бомбардировку страны с развитой ПВО", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Двупартийная поддержка войны в США начинает испаряться. Даже республиканцы выражают недовольство тем, как идут дела. Американские налогоплательщики начинают осознавать, что "ядерная пыль" обойдется им в рекордную инфляцию и пустые полки, пока Белый дом занят аудитом старых грехов в других регионах.

Ответы на популярные вопросы о конфликте в Иране

Зачем менять название операции?

Это попытка Трампа обойти законодательные ограничения Конгресса и продолжить войну без получения официального разрешения, используя формальную смену статуса операции.

Насколько сильна армия Ирана сейчас?

Согласно данным разведки, Иран восстановил 90% своего ракетного потенциала и сохранил контроль над подземными бункерами, несмотря на месяцы авиаударов.

Что Трамп понимает под "ядерной пылью"?

Речь идет об обогащенном уране и продуктах ядерной программы Ирана, которые президент США требует немедленно вывезти из страны под контролем Вашингтона.

Как реагирует Иран на угрозы?

Тегеран официально заявил о полной готовности к оборонительной войне и пообещал жесткий ответ на любую попытку наземного вторжения или усиления бомбежек.

