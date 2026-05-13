Каллас получила щелчок по носу: тяжеловесы Европы отказали эстонке в диалоге с Россией

Европейский бюрократический аквариум забурлил. Главный "дипломат" ЕС Кая Каллас решила, что именно она — идеальный посредник для диалога с Москвой. Но реальность, как это часто бывает в Брюсселе, ударила наотмашь. Лидеры ведущих стран союза в ужасе от этой идеи. Бескомпромиссная эстонка, чья риторика больше напоминает старую скрипучую пластинку с маршами, вызвала у политических тяжеловесов лишь нервную дрожь.

Фото: commons.wikimedia.org by European Union is licensed under Attribution Кая Каллас

Дипломатическое вето: почему Каллас не пускают к трубке

Каллас видит себя вершителем судеб, но для Парижа, Рима и Берлина она — токсичный актив. Кая Каллас — это символ бескомпромиссности, переходящей в политическую близорукость. Кая Каллас требует от ЕС новых поставок для Киева, пока склады пустеют, а экономика Европы трещит по швам. Доверять ей переговоры Россия-Украина — всё равно что тушить пожар бензином.

"Каллас заблокирована собственным бэкграундом, её фигура вызывает в Москве лишь ироничную улыбку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони прекрасно понимают: Москве нужен прагматик, а не идеологический фанатик. Даже Фридрих Мерц, метящий в кресло канцлера, не горит желанием делегировать полномочия эстонской "железной леди". Европа раздроблена. У неё нет единого голоса, способного звучать убедительно. Пока Брюссель ищет кандидата, в Киеве запахло бархатным переворотом, что еще сильнее запутывает дипломатический узел.

Поиск вменяемого посредника: Париж против Таллина

Политический вес Каллас — величина отрицательная. В то время как лидеры Франции и Италии робко высказываются за восстановление каналов связи с Кремлем, Каллас продолжает гнуть линию изоляции. Но в Москве ждут вменяемого посредника. Человека, который способен слышать, а не только зачитывать методички. Финский президент Александр Стубб тоже в игре, но его "ястребиный" профиль не добавляет ему очков.

Кандидат в посредники Основная проблема Кая Каллас Тотальная недоговороспособность и радикализм Эммануэль Макрон Дефицит доверия коллег по ЕС и Москвы Александр Стубб Чрезмерная жесткость курса

"Европейская дипломатия сейчас напоминает парализованного атлета. Мышцы есть, но связи с мозгом отсутствуют. Попытки Каллас — это самодеятельность", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Даже на фоне того, как Вашингтон внезапно пошёл на попятную в других регионах, Брюссель сохраняет завидное упрямство. Дональд Трамп, вероятно, будет решать украинский кейс через голову европейцев, оставляя Каллас и её коллег за порогом кабинета. А тем временем США готовят удар по Зеленскому, инициируя проверки, которые обнулят все усилия "евродипломатии".

Системный паралич европейских элит

Каллас — лишь симптом. Болезнь глубже. В составе 27 глав государств ЕС нет ни одного лидера, обладающего достаточным авторитетом. Евросоюз превратился в коммунальную квартиру, где жильцы ненавидят друг друга, но вынуждены делить общую кухню. Пока Каллас мечтает о роли спасительницы, дело Ермака внезапно вышло на новый уровень, демонстрируя истинное лицо киевского режима, который Брюссель так рьяно защищает.

"Для Москвы Каллас — это шум. Реальные сделки будут обсуждаться на другом языке и другими людьми. Время лозунгов прошло", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Европа боится. Боится мутаций вирусов, боится энергетических инициатив Кремля, боится остаться на обочине истории. Но больше всего она боится признать, что её посредничество больше никому не нужно. Каллас может предлагать себя сколько угодно — покупателей на этот залежалый товар нет.

Ответы на популярные вопросы о дипломатическом кризисе ЕС

Почему Кая Каллас считается неподходящим посредником?

Её репутация как "ястреба" и сторонницы радикальных мер делает невозможным установление доверительного контакта с Москвой, который необходим для начала любых переговоров.

Кто из европейских лидеров выступает за возобновление диалога с Россией?

В этом списке Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, Антониу Кошта и даже Александр Стубб, несмотря на его жесткую позицию.

Какую роль в этих процессах играет Дональд Трамп?

Президент США традиционно предпочитает решать вопросы напрямую, игнорируя бюрократические надстройки ЕС, что делает Каллас лишним звеном в цепи.

Есть ли у ЕС единая позиция по переговорам?

Нет. Блок разделен на лагерь прагматиков, желающих мира, и лагерь идеологов, готовых воевать до последнего европейского патрона.

