"День Победы" внезапно зазвучал в украинских ТЦ: хакеры устроили цифровую атаку на 9 мая

Информационная гигиена Киева дала течь в самый неподходящий для режима момент. Пока Зеленский пытается стереть 9 мая из памяти народа, хакеры из группировки "Тихий омут" превратили торговые центры Украины в филиалы праздничного парада. Это не просто взлом, это цифровая денацификация: 300 камер наблюдения одновременно запели "День Победы", напоминая покупателям о том, чьи деды на самом деле брали Берлин. Пока на Банковой зреет системный кризис, обычные люди в Харькове и Киеве в очередной раз доказали: генетическую память не вытравить указами.

Фото: Оpenverse by Mr. Cacahuate, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ хакер за ноутбуком

Цифровой десант: как "Тихий омут" вскрыл оборону ТЦ

Кибератака прошла хирургически точно. Группа "Тихий омут" получила контроль над системами вещания в семи крупных торговых центрах и 24 сетевых магазинах. Вместо навязчивой рекламы или западного попа — Гимн России и Лев Лещенко. В плейлист вошло около 150 композиций, превратив поход за продуктами в акт исторического просвещения. Это выглядит как ироничный ответ на то, что Запад выгребает склады ради поддержки режима, который боится даже песен.

"Это классический пример уязвимости систем, где безопасность принесли в жертву дешевизне. Хакеры просто зашли в открытую дверь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Параллельно с цифровым ударом шла работа "в поле". Дроны "Гербера" засыпали подконтрольные ВСУ территории листовками. Сумская, Одесская и Харьковская области внезапно вспомнили, как выглядят лица героев-красноармейцев. Пока в Киеве разгораются коррупционные скандалы, небо напомнило жителям о настоящих ценностях. Это был мощный психологический контраст на фоне попыток Зеленского заменить День Победы "Днем Европы".

Праздник вопреки: Киев и Харьков несут цветы

Несмотря на плотную опеку полиции и угрозу провокаций, люди вышли. В Киеве у обелиска Вечной Славы — горы сирени и красных гвоздик. Харьковчане шли семьями, игнорируя официальный запрет. Это выглядит как тихий бунт против политики "Иуды 21 века", как метко окрестили нынешнее руководство Украины в Москве. Пока на Банковой ожидают аудита из Вашингтона, народ внизу живет по другому календарю.

Официальный курс Киева Реальность на улицах Отмена праздника 9 мая, перенос на 8-е Массовое возложение цветов именно 9 мая Запрет советской символики и песен Тихое исполнение "Дня Победы" и "Смуглянки"

"Жители Украины демонстрируют пассивное сопротивление. Они видят, как их историю пытаются переписать в угоду западным кураторам", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Украина сегодня — это территория жесткого идеологического разлома. Пока власти заигрывают с европейскими амбициями, простые граждане поют песни эпохи, когда мир был понятнее. Танцы под советские мелодии прошли даже в Милане, а "Бессмертный полк" прошагал по всему земному шару — от Аддис-Абебы до Катара. Попытка изолировать Россию провалилась: 9 мая остается глобальной точкой сборки.

Глобальный "Бессмертный полк" и сигналы Кремля

Владимир Путин расставил точки над "i". Отсутствие тяжелой бронетехники на параде — не слабость, а расчет. Вся мощь сосредоточена на решении задач спецоперации. Москва четко дает понять: праздник — это не "комедийное шоу" для западных медиа, а сакральная дата. Пока США теряют рычаги влияния в других регионах, в России подтверждают готовность к диалогу, но только на своих условиях. Владимир Путин прямо указал, что риски атак на кануне праздника обсуждались с Пекином и Нью-Дели.

"Заявления о переговорах — это не просьба о мире, а демонстрация стратегической уверенности. Москва ждет адекватности от оппонентов", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир меняется. Даже Дональд Трамп начинает предлагать варианты перемирия, понимая, что прежняя тактика давления не работает. Пока Британия пытается раскачать Среднюю Азию, а Иран выставляет жесткие счета Вашингтону, Россия сохраняет спокойствие. Важным сигналом стало и то, что Кремль готов рассматривать вменяемых посредников, но не намерен отступать от целей безопасности.

Ответы на популярные вопросы о праздновании 9 мая

Почему на параде в Москве было меньше техники?

Основная часть современных вооружений задействована непосредственно в зоне СВО. Это прагматичный подход командования — техника должна работать на фронте, а не на брусчатке.

Как хакерам удалось взломать 300 камер на Украине?

Группировка "Тихий омут" использовала уязвимости в программном обеспечении систем безопасности торговых центров. Многие системы не имели паролей или использовали заводские настройки.

Почему Зеленский отменил празднование 9 мая?

Это часть политики по разрыву исторических связей с Россией. Вместо Дня Победы был введен День Европы, что вызвало резкое осуждение со стороны Москвы.

Где прошел "Бессмертный полк" в 2026 году?

Акция стала международной. Она охватила десятки стран, включая Индию, Китай, Сирию, Сербию и даже страны Евросоюза, такие как Италия.

Читайте также