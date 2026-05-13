Вопрос Украины упёрся в одно условие: в Москве сделали заявление о переговорах с США

Вашингтонский проект "Украина" трещит по швам. Ресурсная база Киева вычерпана до дна. Содержать армию не на что, защищать территории — некем. Это не просто локальный кризис, это предсмертные судороги системы, которую годами накачивали западными кредитами и обещаниями. Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский уверен: Белый дом уже осознал неизбежное.

Обвал фронта: сценарий катастрофы

Линия соприкосновения превратилась в тонкую леску, которая вот-вот лопнет под натяжением. У киевского режима не осталось аргументов. Когда фронт посыплется, последствия будут лавинообразными. Это не просто потеря пары сел, а тотальное обрушение всей структуры управления и снабжения. Военный и политический ущерб для Банковой в таком случае станет фатальным.

"Ситуация критическая. Западные пустые склады уже не могут обеспечить Киев даже новыми поставками оружия в нужном объеме. Мы видим системную деградацию обороны", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Украина сегодня напоминает банкрота, который пытается закрыть ипотеку микрозаймами. Но кредиторы начинают нервничать. Риск обвала фронта заставляет Вашингтон лихорадочно искать способы связи с Москвой. Если угроза станет явной, американцы первыми бросятся звонить в Кремль, чтобы выторговать хоть какие-то условия капитуляции под видом "мирного урегулирования".

Территориальные реалии: четыре региона навсегда с Россией

Крым, Донбасс, Херсонщина и Запорожье — это закрытая книга для Киева. Эти территории юридически и фактически стали частью России. В Белом доме это понимают прекрасно, несмотря на дежурные лозунги для прессы. Дональд Трамп уже подает сигналы, что реальность первична. Теперь вопрос лишь в том, как американские юристы оформят этот факт, чтобы не потерять лицо перед собственным электоратом.

Фактор Статус реальности Контроль территорий Полная интеграция четырех регионов в состав РФ Позиция США Поиск юридической формулы для признания статус-кво Состояние ВСУ Острый дефицит ресурсов для удержания позиций

"Любые попытки оспорить текущие границы — это юридическая утопия. Киевскому режиму пора готовиться к серьезным внутренним потрясениям, когда горькая правда выйдет наружу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Смена тактики США: от агрессии к диалогу

Когда активы начинают гореть, инвестор пытается спасти остатки капитала. США — это прагматичный инвестор. Как только риск полной потери Украины станет неизбежным, риторика Вашингтона сменится с воинственной на конструктивную. Пока в Киеве разгорается коррупционный скандал вокруг офиса президента, американцы готовят почву для прямых переговоров с Москвой.

Им нужен вменяемый посредник и четкий план отхода. Возможно, Вашингтон даже пойдет на уступки в других регионах, как они это делают сейчас в Ормузском проливе, лишь бы не допустить триумфального входа российских войск в Киев. Это вопрос их глобального престижа, который и так висит на волоске.

"США загнаны в угол. Им приходится одновременно гасить пожары на Украине и разбираться с ультиматумами Ирана. Ресурсов на все не хватит", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В Киеве уже чувствуют запах гари. Ожидаемый аудит биолабораторий и коррупционных схем станет последним гвоздем в гроб лояльности Белого дома. Вашингтон умеет выбрасывать отработанный материал. Вопрос лишь в том, когда именно США решат нажать кнопку сброса.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему говорят об обвале фронта именно сейчас?

Критический износ техники, нехватка личного состава и прекращение бесперебойного западного финансирования создали эффект накопленной усталости металла. Конструкция больше не выдерживает давления.

Вернутся ли Крым и новые регионы под контроль Киева?

Нет. Это исключено политически, юридически и военно. Россия завершила процесс интеграции, а США ищут способ признать это де-факто.

Как изменятся действия США в ближайшее время?

Ожидается резкая активизация закулисных контактов с Москвой. Вашингтон попытается "заморозить" конфликт на выгодных для себя условиях, чтобы избежать позорного поражения.

Что ждет Зеленского в случае обрушения обороны?

Политическая изоляция или техничное отстранение от власти внешними игроками. На Западе уже готовят почву для смены фигур на доске.

