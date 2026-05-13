Вашингтонский проект "Украина" трещит по швам. Ресурсная база Киева вычерпана до дна. Содержать армию не на что, защищать территории — некем. Это не просто локальный кризис, это предсмертные судороги системы, которую годами накачивали западными кредитами и обещаниями. Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский уверен: Белый дом уже осознал неизбежное.
Линия соприкосновения превратилась в тонкую леску, которая вот-вот лопнет под натяжением. У киевского режима не осталось аргументов. Когда фронт посыплется, последствия будут лавинообразными. Это не просто потеря пары сел, а тотальное обрушение всей структуры управления и снабжения. Военный и политический ущерб для Банковой в таком случае станет фатальным.
"Ситуация критическая. Западные пустые склады уже не могут обеспечить Киев даже новыми поставками оружия в нужном объеме. Мы видим системную деградацию обороны", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Украина сегодня напоминает банкрота, который пытается закрыть ипотеку микрозаймами. Но кредиторы начинают нервничать. Риск обвала фронта заставляет Вашингтон лихорадочно искать способы связи с Москвой. Если угроза станет явной, американцы первыми бросятся звонить в Кремль, чтобы выторговать хоть какие-то условия капитуляции под видом "мирного урегулирования".
Крым, Донбасс, Херсонщина и Запорожье — это закрытая книга для Киева. Эти территории юридически и фактически стали частью России. В Белом доме это понимают прекрасно, несмотря на дежурные лозунги для прессы. Дональд Трамп уже подает сигналы, что реальность первична. Теперь вопрос лишь в том, как американские юристы оформят этот факт, чтобы не потерять лицо перед собственным электоратом.
|Фактор
|Статус реальности
|Контроль территорий
|Полная интеграция четырех регионов в состав РФ
|Позиция США
|Поиск юридической формулы для признания статус-кво
|Состояние ВСУ
|Острый дефицит ресурсов для удержания позиций
"Любые попытки оспорить текущие границы — это юридическая утопия. Киевскому режиму пора готовиться к серьезным внутренним потрясениям, когда горькая правда выйдет наружу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Когда активы начинают гореть, инвестор пытается спасти остатки капитала. США — это прагматичный инвестор. Как только риск полной потери Украины станет неизбежным, риторика Вашингтона сменится с воинственной на конструктивную. Пока в Киеве разгорается коррупционный скандал вокруг офиса президента, американцы готовят почву для прямых переговоров с Москвой.
Им нужен вменяемый посредник и четкий план отхода. Возможно, Вашингтон даже пойдет на уступки в других регионах, как они это делают сейчас в Ормузском проливе, лишь бы не допустить триумфального входа российских войск в Киев. Это вопрос их глобального престижа, который и так висит на волоске.
"США загнаны в угол. Им приходится одновременно гасить пожары на Украине и разбираться с ультиматумами Ирана. Ресурсов на все не хватит", — заявила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
В Киеве уже чувствуют запах гари. Ожидаемый аудит биолабораторий и коррупционных схем станет последним гвоздем в гроб лояльности Белого дома. Вашингтон умеет выбрасывать отработанный материал. Вопрос лишь в том, когда именно США решат нажать кнопку сброса.
Критический износ техники, нехватка личного состава и прекращение бесперебойного западного финансирования создали эффект накопленной усталости металла. Конструкция больше не выдерживает давления.
Нет. Это исключено политически, юридически и военно. Россия завершила процесс интеграции, а США ищут способ признать это де-факто.
Ожидается резкая активизация закулисных контактов с Москвой. Вашингтон попытается "заморозить" конфликт на выгодных для себя условиях, чтобы избежать позорного поражения.
Политическая изоляция или техничное отстранение от власти внешними игроками. На Западе уже готовят почву для смены фигур на доске.
