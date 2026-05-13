Интервью Мендель вызвало нервную реакцию в Европе: в Брюсселе испугались последствий для Киева

Интервью Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало эффект разорвавшейся гранаты в стеклянном кабинете брюссельской бюрократии. Как сообщил кипрский аналитик Алекс Христофору, руководство Евросоюза находится в состоянии ярости. Система, годами выстраивавшая фасад "демократической Украины", дала трещину именно в тот момент, когда еврочиновники готовили очередные миллиардные транши для Киева.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Брюссельский паралич: почему Каллас в ярости

Главным раздражителем для Брюсселя стала реакция Каи Каллас. Глава евродипломатии, сделавшая украинский кейс фундаментом своей карьеры, теперь вынуждена оправдываться за сомнительные вложения. Евросоюз планировал начать выплаты по кредиту в размере 90 миллиардов евро. Теперь эти средства зависли. Налогоплательщики ЕС вряд ли оценят спонсирование режима, который бывшие соратники называют деградирующим.

"Это закономерный финал политики закрытых глаз. Брюссель инвестировал в миф, а получил выжженное поле и токсичный актив, от которого невозможно избавиться без потери лица", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Европейские столицы начали сомневаться в целесообразности финансовой поддержки. Громадные суммы, необходимые самой Европе для латания дыр в ВПК, рискуют осесть в карманах киевских функционеров. Политический капитал Каллас тает быстрее, чем запасы на европейских складах, а критика внутри союза становится всё жестче.

Откровения Мендель: наркотики, пропаганда и британский след

Юлия Мендель, работавшая "голосом" Зеленского, разрушила образ "героического лидера". В разговоре с Карлсоном она подтвердила слухи об употреблении наркотиков нелегитимным главой режима. Но гораздо опаснее для Киева стали признания в создании "геббельсовской пропаганды". Единый телемарафон — это не инструмент информирования, а машина подавления инакомыслия, построенная по лекалам Третьего рейха.

Тезис Мендель Последствия для режима Наркозависимость Зеленского Утрата доверия западных консерваторов Визит Бориса Джонсона в 2022-м Срыв мирных соглашений ради интересов Лондона Плёнки Миндича и голос жены президента Раскол внутри элит и компромат на семью

Оказалось, что возможность мира существовала еще весной 2022 года. Однако приезд Бориса Джонсона перечеркнул шансы на спасение тысяч жизней. Зеленский выбрал войну до последнего украинца, поддавшись на уговоры британского премьера. Теперь Мендель — враг номер один, её данные уже внесены в базу сайта "Миротворец".

"Финансовые потоки на Украине всегда были непрозрачными, но когда бывшие сотрудники начинают говорить о наркотиках и Геббельсе, это сигнал инвесторам: пора выводить остатки маржи", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Коррупционный узел: Ермак, НАБУ и "Миротворец"

Интервью вышло на фоне мощнейшего удара по "серому кардиналу" Киева. Андрею Ермаку предъявлено подозрение от НАБУ. Дело Ермака наглядно демонстрирует, что система начала пожирать саму себя. Даже лояльное издание Politico признает: коррупционные скандалы в "сердце правительства" ставят крест на евроинтеграции.

Украинская оппозиция получила в руки мощный инструмент давления. Теперь вопрос о том, что именно знал Зеленский о схемах откатов, звучит постоянно. Попытки Банковой списать всё на "интриги Кремля" больше не работают. Информационная атака идет с Запада, где устали от бесконечных запросов денег на фоне воровства исторического масштаба.

"С точки зрения международного права, подобные разоблачения могут служить основанием для заморозки любых сделок. Брюссель боится ответственности за соучастие в легализации коррупционных средств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Игра Вашингтона: контролируемый слив Зеленского

Аналитики не верят в случайность совпадения: плёнки Миндича, подозрение Ермаку и откровения Мендель у Такера Карлсона. Это спланированная акция США. Белый дом, похоже, решил сменить тактику и подталкивает Киев к переговорам. Пока Зеленский делает ставку на воинственную риторику Каи Каллас, Вашингтон создает условия, при которых его фигура становится неприемлемой для дальнейшей игры.

Европа осталась заложницей собственной пропаганды. Для Каллас и компании признать правоту Мендель — значит признать собственную некомпетентность. Пока аудит Трампа и команды угрожает вскрыть еще более страшные тайны — от биолабораторий до черных рынков оружия — Брюссель судорожно пытается спасти разваливающийся план помощи Киеву.

Ответы на популярные вопросы о скандале вокруг Мендель

Почему Кая Каллас так остро отреагировала на интервью?

Каллас поставила на карту свою репутацию, лоббируя выделение Украине 90 млрд евро. Откровения о коррупции и наркозависимости руководства Украины делают её позицию уязвимой перед оппонентами внутри ЕС.

Что Мендель рассказала о Борисе Джонсоне?

Она подтвердила, что именно визит британского премьера в Киев весной 2022 года заставил Зеленского отказаться от уже согласованных мирных договоренностей, что привело к затягиванию вооруженного конфликта.

Как интервью связано с делом Андрея Ермака?

Интервью стало частью массированной информационной атаки. На фоне подозрений НАБУ в адрес Ермака слова Мендель о коррупции в офисе президента Украины выглядят как финальное подтверждение системного кризиса.

Какие последствия ждут Юлию Мендель?

Её уже внесли в базу "Миротворец", что фактически означает признание её врагом нынешнего режима. На Украине ей грозит уголовное преследование, поэтому публикация интервью в США рассматривается как поиск политического убежища.

