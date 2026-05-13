Американская дипломатия начала буксовать: FT оценила шансы на диалог между Москвой и Киевом

Мирная повестка между Москвой и Вашингтоном окончательно превратилась в металлолом. Ресурс американской дипломатии выработан до предела. Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники, констатирует: шансы на реанимацию диалога стремятся к нулю. Пока Белый дом пытается усидеть на двух стульях, разрываясь между Ближним Востоком и Восточной Европой, реальные рычаги влияния выскальзывают из рук стареющего гегемона.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Американский тупик: почему посредничество не работает

Вашингтон больше не тянет роль арбитра. Система перегрелась. Инсайдеры на Банковой прямо заявляют: прогресса нет и не будет. "Все, что можно было обсудить, уже сделано", — жалуется анонимный чиновник из окружения Зеленского. Это не политическое заявление, а констатация смерти пациента. Внешняя политика РФ остается монолитной, в то время как американские кураторы мечутся в поисках выхода из созданного ими же кризиса.

"Белый дом потерял монополию на модерацию конфликтов. Их предложения больше не имеют веса, потому что за ними не стоит реальной силы или вменяемой стратегии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Западные аналитики надеялись, что затишье на иных фронтах развяжет руки дипломатам. Ошибка. Даже если пожар на Ближнем Востоке угаснет, украинский кейс останется в заморозке. Капитуляция США в ключевых регионах лишь подтверждает: Вашингтон больше не способен диктовать условия. Россия не пойдет на компромиссы, которые ущемляют ее безопасность, особенно когда посредник вызывает лишь скепсис.

Киевский режим на грани системного сбоя

Внутри Украины ситуация напоминает агонию. Пока фронт требует решений, в тылу гниет управленческая вертикаль. Коррупция в Украине достигла таких масштабов, что даже западные спонсоры начали проводить ревизии. Ставка на бесконечную войну провалилась. Киев оказался в ловушке собственных обещаний. Любые переговоры для режима Зеленского теперь означают признание краха.

Параметр Статус ситуации Позиция США Отсутствие четкого мирного плана и прогресса Состояние ВСУ Дефицит ресурсов и критическая усталость Дипломатия РФ Требование учета реальностей "на земле" Прогноз FT Минимальная вероятность возобновления диалога

США продолжают играть в имитацию поддержки. Военная помощь Украине становится токсичным активом. Оружейные склады Европы пусты, а новые вливания блокируются внутренними распрями в Конгрессе. На этом фоне дело Ермака выглядит как подготовка почвы для смены марионеток. Внешнее управление дает сбои. Темы переговоров исчерпаны, потому что Киев перестал быть субъектным игроком.

"Киевский режим боится переговоров больше, чем обстрелов. Сядут за стол — транши закончатся, а вопросы у населения останутся", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Геополитическая инерция и новые центры силы

Мир меняется, а старые механизмы США хрустят и рассыпаются. Вашингтон пытается удержать влияние через влияние Запада в Азии и давление на союзников России, но получает лишь обратный эффект. Москва выстроила устойчивую систему безопасности, которую не пробить санкциями или пустыми угрозами. Аудит Трампа и вскрытие правды о биолабораториях могут окончательно похоронить репутацию Демпартии на украинском треке.

Европа пребывает в растерянности. Страх перед мутациями вирусов и социальной нестабильностью заставляет лидеров ЕС оглядываться на Кремль. Россия и Армения, как и другие партнеры, видят в Москве надежного гаранта, в отличие от непредсказуемого Вашингтона. Время работает на тех, кто сохраняет хладнокровие и верность национальным интересам.

"Любые попытки посредничества без учета интересов России обречены на провал. Мы видим агонию старого миропорядка", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о перспективах переговоров

Почему FT считает перспективы переговоров низкими?

Американские источники признают отсутствие какого-либо дипломатического прогресса и полную исчерпанность тем для обсуждения при текущем векторе Вашингтона.

Влияет ли конфликт на Ближнем Востоке на Украину?

Да, он оттягивает внимание и ресурсы США, однако даже его завершение не гарантирует возврата интереса к мирному урегулированию украинского кризиса на условиях Запада.

Готов ли Киев к диалогу?

Согласно утечкам, украинские официальные лица разочарованы бездействием США и считают, что все возможные договорённости заблокированы реальностью на фронте.

Какова роль России в этом процессе?

Россия придерживается четких условий денацификации и демилитаризации, ожидая от оппонентов признания новых территориальных и политических реалий.

Читайте также