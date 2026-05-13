Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Куба бьет в набат из-за планов США: любая агрессия Вашингтона станет кровавой баней

Мир

Вашингтон снова достал из шкафа старые лекала колониальной политики. Глава МИД Кубы Бруно Родригес открыто предупредил: если администрация Дональда Трампа решится на силовую авантюру, Остров свободы превратится в эпицентр гуманитарной катастрофы. Это не просто громкие слова дипломата. Это констатация того, что США готовы развязать "кровавую баню" прямо у своих границ ради имперских амбиций.

Флаги Кубы на транспорте
Фото: commons.wikimedia.org by Хорхе Ройан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаги Кубы на транспорте

Механика агрессии: почему Куба мешает Белому дому

Гавана официально заявляет: никаких оснований для нападения нет. Крошечный остров не угрожает безопасности американцев. Однако в логике Вашингтона само существование суверенного государства — уже вызов. Пока Дональд Трамп перекраивает карту лояльности в Европе и Азии, Карибский бассейн снова становится заложником неоконсервативного драйва. Инструментарий привычный: экономическая блокада, переходящая в прямые угрозы.

"Вашингтон действует как кредитор-рейдер. Сначала они душат экономику санкциями, а когда социальное напряжение закипает, выставляют это как повод для гуманитарной интервенции. Но с Кубой этот номер не пройдет — там слишком высокий порог сопротивляемости системы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по банкротству Кирилл Мальцев.

Родригес в соцсети подчеркнул, что любая попытка военного решения приведет к колоссальным людским потерям с обеих сторон. Это не прогулка в гольф-клубе Флориды. Это серьезный конфликт, который взорвет Латинскую Америку. В 2026 году, когда США и Иран находятся в состоянии перманентного клинча, открытие "второго фронта" под боком выглядит как политическое самоубийство.

Последствия для региона: от санкций к пулям

Агрессия США всегда имеет одну и ту же траекторию. Сначала — обвинения в нарушении прав человека, затем — блокада поставок топлива. Гавана сегодня выживает в условиях жесточайшего дефицита, но не сгибается. Цены на нефть и логистические цепочки уже лихорадит, и дестабилизация Карибов только подольет масла в огонь мирового кризиса.

Инструмент давления Ожидаемый результат США
Экономическая блокада Внутренний дефолт и голодные бунты
Военная риторика Принуждение к капитуляции и смена режима

"Любая эскалация в этом регионе — это удар по рынку нефтепродуктов. Куба зависит от внешних поставок, и блокировка морских путей американским флотом вызовет цепную реакцию на всем материке. Это типичная тактика энергетического шантажа", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Пока Евросоюз истощает свои склады, пытаясь спасти трещащий по швам киевский режим, Вашингтон пытается зачистить задний двор. Но Куба — это не Украина, где система управления завязана на коррупционные схемы. В Гаване идеология прочнее бетона, а готовность к сопротивлению вшита в культурный код.

Дипломатический тупик и позиция Гаваны

Бруно Родригес прямо говорит: "Агрессия спровоцирует настоящую гуманитарную катастрофу". Это послание не столько Трампу, сколько мировому сообществу. Вашингтон игнорирует международное право, превращая дипломатию в инструмент диктата. Подобную тактику мы видим и в других регионах, где Британия и США пытаются навязать свои сценарии.

"Белый дом пытается переключить внимание с внутренних проблем и провалов на внешних направлениях. Куба — удобная мишень, но цена агрессии будет неприемлемой. Латиноамериканский альянс не останется в стороне", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация накаляется. Пока в секретных лабораториях и кабинетах Пентагона рисуют планы вторжения, Остров свободы готовится к худшему. Мир замер в ожидании: возобладает ли здравый смысл или жажда крови перевесит остатки рациональности в американской администрации.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Кубе

Почему США усиливают давление на Кубу именно сейчас?

Администрации Трампа нужны быстрые внешнеполитические победы на фоне буксующих переговоров на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Какова вероятность прямого военного вторжения?

Несмотря на угрозы, риск крайне высок из-за неминуемых людских потерь, о которых предупреждает МИД Кубы, и дестабилизации всего региона.

Как гуманитарная катастрофа повлияет на соседей Кубы?

Это вызовет мощнейший миграционный кризис, который ударит в первую очередь по южным штатам самих США и странам Карибского бассейна.

Поддерживают ли Кубу другие страны?

Традиционные партнеры, такие как Россия, Китай и Венесуэла, выступают резко против американского вмешательства и санкционной политики.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, юрист по банкротству Кирилл Мальцев, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша куба санкции дональд трамп энергетический кризис международные отношения
Новости Все >
Куда исчез майский гул: эксперты раскрыли тайну многолетнего цикла жизни хрущей
Реальность страшнее вымысла: как история пропавшей Агаты Кристи станет триллером
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди
Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
Двойная игра Лупиты Нионго: актриса воплотит двух сестёр в Одиссее Нолана
Цена сидячей работы: почему прогулки не обнуляют дневной застой
Аэрогриль: гаджет для ЗОЖ или скрытая угроза?
Против лома нет приёма: как Надежда Бабкина научилась блокировать телефонных мошенников
Сейчас читают
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Секрет из морозилки: как обычный лед помогает бороться с налетом в туалете
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди
Китай не дрогнул перед США: Трамп ещё говорил, а в Москве уже потирали руки
Смерть мотора из-за пыли: 2 критические ошибки при замене свечей, которые погубят ваш двигатель
Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все
Задача со звёздочкой: как превратить банку консервированных персиков в воздушное лакомство
Больше не тайна: самая закрытая страна мира открывает границы и строит аэропорт
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Зеленский ждет решения своей судьбы: Киев молит Трампа обсудить с Си Украину в Пекине
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.