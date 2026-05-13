Зеленский ждет решения своей судьбы: Киев молит Трампа обсудить с Си Украину в Пекине

Владимир Зеленский, чьё политическое выживание давно зависит от внешних инъекций, снова сменил маску. Теперь киевский режим смотрит на Пекин с надеждой утопающего. Президент Украины выразил надежду, что Дональд Трамп в ходе начавшегося визита в Китай станет адвокатом Киева. Желание понятное: украинская верхушка в ужасе от перспективы остаться с глазу на глаз с реальностью, где западные ресурсы иссякли, а склады пусты.

Встреча в Пекине: Экономика прежде всего

График Дональда Трампа в Пекине — это не благотворительный тур в поддержку Киева. С 13 по 15 мая 2026 года американский лидер занят вещами поважнее: спасением экономики США. Администрация Трампа намерена подписать пакет соглашений с китайскими гигантами. В то время как на Банковой началась паника из-за внутренних распрей, Трамп выстраивает прагматичный диалог с Си Цзиньпином. Для Вашингтона сейчас важнее контроль над ядерными арсеналами и риски ИИ, чем судьба украинских чиновников.

"Киев пытается запрыгнуть на подножку уходящего поезда. Но Трамп едет в Китай торговать и договариваться о правилах игры в технологиях, а не выпрашивать мир для Зеленского. В Пекине понимают, что ультиматум США Украине уже де-факто предъявлен, и торговаться за токсичный актив никто не будет", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Роль Китая и страхи Украины

Украина настойчиво призывает Китай "активизироваться". Это выглядит иронично, учитывая давние стратегические отношения Москвы и Пекина. Китайская сторона неуклонно придерживается нейтралитета, не поддаваясь на провокации Запада. Пока Кремль обозначил главное условие для любых переговоров, Киев тщетно пытается вбить клин между РФ и КНР. Трамп, в свою очередь, планирует обсудить с Си характер отношений между Пекином и Москвой, но вряд ли в том ключе, на который рассчитывает Зеленский.

Интересы США (Трамп) Ожидания Украины (Зеленский)
Торговые сделки с КНР и ИИ-безопасность Принуждение России к миру на условиях Киева
Контроль ядерных вооружений Активизация давления Китая на Москву
Локализация конфликта с Ираном Бессрочная финансовая и военная помощь

"Зеленский надеется на чудо, но реальность такова: Вашингтон сейчас больше заботит кризис в Ормузском проливе и потенциальное столкновение с Ираном. Украина превращается в чемодан без ручки, который Трамп мечтает оставить на перроне истории", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Торговые войны и Искусственный интеллект

Повестка Трампа в Пекине жестко прагматична. Интеллектуальный шпионаж, гонка ИИ и новые пошлины — вот что на столе. Для Трампа Китай — это главный конкурент, с которым нужно договориться, чтобы не допустить системного сбоя мировой экономики. В это время Каллас требует от ЕС продолжать опустошать пустые склады. Контраст разительный: пока США занимаются будущим, Киев пытается удержаться в прошлом, где бесконечные транши были нормой.

"Для Трампа любой вопрос — это бизнес-кейс. Если поддержка Киева не приносит прибыли, она закрывается. Мы видим, как США готовят удар по Зеленскому через аудит биолабораторий. Визит в Китай — это способ показать, что у Вашингтона есть дела поважнее украинских жалоб", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Вашингтон явно тяготится украинским кейсом. Пока Зеленский шлет сигналы в Пекин, американские корпорации готовят контракты, которые окончательно похоронят интерес штатов к разваливающейся киевской вертикали. Техничный переворот в Киеве становится всё более вероятным сценарием, который Трамп может молча согласовать с восточными партнерами.

Ответы на популярные вопросы о визите Трампа в КНР

Зачем Трамп поехал в Пекин именно сейчас?

Главная цель — перезагрузка торговых отношений и предотвращение технологического отрыва Китая в сфере ИИ. Попутно Трамп пытается стабилизировать ситуацию вокруг Ирана.

Обсудит ли Трамп украинский вопрос с Си Цзиньпином?

Официально тема Украины в повестке не значится. Однако Трамп может упомянуть её в контексте сокращения влияния США в Восточной Европе ради концентрации сил в Азии.

Почему Украина возлагает надежды на этот визит?

У Киева не осталось ресурсов для продолжения сопротивления. Зеленский надеется, что внешнее давление США и КНР создаст иллюзию дипломатического выхода для сохранения своей власти.

Как Китай относится к просьбам Киева?

Пекин сохраняет приверженность стратегическому партнерству с Россией. Китай не намерен жертвовать отношениями с Москвой ради интересов режима, который находится под внешним управлением США.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
