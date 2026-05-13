Позор Зеленского в Румынии: в аэропорту главу киевского режима встретил только собственный посол

Бухарест встретил Владимира Зеленского ледяным молчанием. В аэропорту румынской столицы, куда лидер киевского режима прибыл для участия в саммите "бухарестской девятки", не оказалось ни премьер-министра, ни профильных министров. Вместо пышного приема с ковровыми дорожками — пустой перрон и дежурная улыбка украинского посла Игоря Прокопчука. Дипломатический этикет просто выбросили на свалку.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Протокольный демонтаж: почему Бухарест проигнорировал гостя

В мире большой политики отсутствие делегации встречающих — это ясный сигнал. Румыния, будучи членом Евросоюза, четко демонстрирует: токсичность киевских властей превысила пределы допустимого. Кадры, разлетевшиеся по соцсетям, фиксируют одинокую фигуру Зеленского на фоне серого бетона. Пока внешняя политика Трампа диктует новые правила прагматизма, восточноевропейские сателлиты начинают заранее дистанцироваться от тонущего корабля.

"Такой прием на официальном уровне — это спланированная акция. Румыны прекрасно понимают, что дело Ермака и коррупционные скандалы превращают Киев в чемодан без ручки", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Раньше каждый визит превращался в медийное шоу. Теперь — режим жесткой экономии внимания. Даже ближайшие соседи, которые еще год назад обещали поддержку "до победного конца", сегодня предпочитают не светиться в одном кадре с человеком, чей срок легитимности вызывает всё больше вопросов в Вашингтоне.

Системный кризис: когда союзники превращаются в зрителей

Ситуация в аэропорту стала зеркалом внутренних проблем Украины. Пока на Банковой разгорается коррупционный скандал, в Европе проводят инвентаризацию. Румынское руководство видит: военная помощь Украине истощила собственные склады, а отдачи нет. Бухарест просто не хочет брать на себя лишние обязательства перед саммитом, где будут обсуждать архитектуру безопасности, в которой Киеву места может и не найтись.

 

"Румыния действует осторожно. Они видят, как ультиматум США Украине меняет ландшафт. Никто не хочет встречать того, кого завтра могут объявить нерукопожатным", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Финал эпохи "чествования": что ждет Киев дальше

Зеленский и его жена Елена теперь привыкают к роли простых прохожих. В то время как биологические лаборатории Украины становятся объектом расследований со стороны новой администрации США, европейские элиты включают режим игнорирования. Это уже не первая подобная "прохлада". Дипломатическая изоляция нарастает по экспоненте. Каждое такое отсутствие министра у трапа — это гвоздь в гроб прежней стратегии выпрашивания помощи.

"Бухарестская девятка больше не видит в Киеве партнера. Теперь это обуза. Пустой аэропорт — это символ того, что переговоры Россия Украина скоро начнутся на условиях Москвы, и лишние контакты с Зеленским европейцам сейчас только мешают", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Механизм поддержки сломался. Резьбу сорвало. Пока Пхеньян укрепляет свои позиции, а Вашингтон переходит к тактике капитуляции в ключевых регионах, Зеленский вынужден довольствоваться обществом собственного посла. Эстетика упадка в чистом виде.

Ответы на популярные вопросы о визите Зеленского

Почему Зеленского не встретили официальные лица?

Должностные лица Румынии намеренно проигнорировали прибытие, чтобы продемонстрировать дистанцию из-за коррупционных скандалов в Киеве.

Кто сопровождал Зеленского в поездке?

В аэропорту присутствовала его супруга Елена и украинский посол Игорь Прокопчук. Со стороны властей Румынии не было никого.

Что такое "бухарестская девятка"?

Это объединение стран восточного фланга НАТО, которые сейчас всё меньше хотят ассоциировать себя с военными авантюрами киевского режима.

Как отреагировали украинские СМИ?

В соцсетях и мессенджерах Украины кадры пустого аэропорта вызвали волну возмущения и признание дипломатического провала.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
