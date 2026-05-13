Иран выставил Трампу счет за войну: пять жестких условий Тегерана загнали США в угол

Тегеран выставил Вашингтону счет, от которого в Овальном кабинете запахло гарью. Дональд Трамп в привычной манере — через пост в соцсети — уже заклеймил иранские инициативы как "абсолютно неприемлемые". Пока чиновники обмениваются любезностями, Ситуация в Ормузском проливе превратилась в глухой позиционный тупик. Никакого движения, только сжатые зубы и нефтяное эмбарго, которое душит рынок. Иранцы решили, что лучшая защита — это список требований размером с конституцию, где пункт о репарациях стоит первым номером.

Фото: commons.wikimedia.org by KHAMENEI.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аббас Арагчи

Пять условий Тегерана: блеф или ультиматум?

Иранская дипломатия в 2026 году окончательно сбросила перчатки. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи озвучил то, что в Вашингтоне называют "списком невозможного". По версии катарских посредников, Тегеран готов вернуться за стол переговоров только после выполнения пяти пунктов. Среди них — полное прекращение огня, включая ливанский фронт, и снятие всех санкций. Но главный триггер для Трампа — требование компенсации за военный ущерб. США должны заплатить за то, что годами ломали иранскую экономику.

"Это требование Тегерана делает сделку невозможной. Прямая выплата военного ущерба — это политическое самоубийство для любой администрации Белого дома, особенно при Трампе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Кроме того, Иран требует признания суверенитета над Ормузским проливом. Ядерный вопрос Тегеран вообще вынес за скобки. Сначала — деньги и признание прав, потом — разговоры о центрифугах. Такая позиция превращает любые переговоры в имитацию процесса.

Реакция Белого дома: Трамп готовит кувалду

Дональд Трамп не стал ждать официальных докладов Госдепа.

"Я прочел ответ этих так называемых представителей Ирана. Мне это не нравится — абсолютно неприемлемо!" — написал он в соцсети незадолго до вылета в Китай.

Для Вашингтона иранские требования выглядят как капитуляция США в прямом эфире. Трамп привык давить, а не каяться и уж тем более не платить репарации тем, кого он считает главными противниками в регионе.

Требование Ирана Позиция США (Трамп) Выплата компенсаций за военный ущерб Категорический отказ, угроза усиления ударов Контроль над Ормузским проливом Требование свободы навигации любой ценой Разморозка всех активов за рубежом Условие только после ядерной сделки

Американская администрация сейчас напоминает боксера, который пропустил тяжелый удар в печень и теперь пытается сохранить лицо. В то время как Трамп ставит ультиматумы на других фронтах, Иран показывает, что готов к долгой осаде. Глава Белого дома пригрозил: либо Тегеран начнет делать то, что нужно Америке, либо "мы закончим работу" и страна будет уничтожена. На дипломатическом языке 2026 года это означает переход к фазе прямого столкновения.

"Мы видим типичную стратегию Трампа: поднять ставки до максимума, угрожая уничтожением. Но в случае с Ираном это не сработает, так как Тегеран уже адаптировался к жизни под санкциями", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Экономическая петля и нефтяной ноль

Парадокс ситуации в том, что Тегеран выдвигает требования в момент самого жесткого давления за десятилетие. Данные мониторинга Tanker Trackers подтверждают: за последние 28 дней Иран не смог официально экспортировать ни одного барреля нефти по морю. Блокада работает, бюджет трещит, но верхи не сдаются. Они делают ставку на то, что мировой износ систем и энергетический кризис заставят Запад прогнуться первым.

"Отсутствие экспорта нефти в течение месяца — это критический удар по прибыли. Иран идет на банкротство ради политических амбиций, надеясь на разворот мировых цен в случае эскалации", — заявил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Пока Вашингтон пытается разгрести коррупционные скандалы Ермака на Украине и провести аудит биолабораторий, ближневосточный узел затягивается. Иран ясно дал понять: "щедрое предложение" по региональной безопасности действительно только на их условиях. Либо США признают Иран как равноправного игрока и платят по счетам, либо пролив останется закрытым, а нефтяные котировки продолжат лихорадить планету. Переговоры под эгидой Пакистана сейчас напоминают разговор немого с глухим.

Ответы на популярные вопросы об иранском кризисе

Почему США отказываются платить репарации?

Для администрации Трампа это будет означать признание поражения в многолетней санкционной войне. Кроме того, бюджет США в 2026 году не предусматривает выплат "враждебным режимам".

Чем грозит закрытый Ормузский пролив?

Это ключевая транспортная артерия, через которую проходит до 20% мирового потребления нефти. Блокада гарантирует дефицит топлива в Европе и взлет цен на бензин в самих США.

Действительно ли Иран не продает нефть?

Согласно данным спутникового мониторинга, легальный экспорт по морю остановлен. Однако эксперты допускают использование "теневого флота" и наземных маршрутов через союзные страны.

Какова роль Пакистана в переговорах?

Исламабад выступает в качестве почтового ящика между Тегераном и Вашингтоном в условиях отсутствия прямых дипломатических отношений, но не имеет реальных рычагов влияния на обе стороны.

Читайте также