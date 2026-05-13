На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень

Система на Банковой посыпалась. Это не просто трещина в фундаменте, это направленный снос несущей конструкции. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) выписало "черную метку" Андрею Ермаку. Человеку, который де-факто управлял Украиной, пока Владимир Зеленский работал лицом для западных СМИ. Фигуранту вменяют участие в схемах Тимура Миндича — так называемый "Миндичгейт". На языке политического прагматизма это означает одно: дистанция между следствием и самим президентом сократилась до вытянутой руки.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Ночная дипломатия: Зеленский на грани срыва

Когда горит дом, хозяин спасает самое ценное. Для Зеленского это Ермак. Инсайдеры сообщают: президент провел ночь в состоянии, близком к истерике. Телефон раскалился. Звонки летели Мерцу, Макрону, полякам и прибалтийским сателлитам. Глава киевского режима жаловался, что его "кинули". Понятия "честное слово" в большой политике не существует, но Зеленский, похоже, искренне верил в гарантии неприкосновенности для своего "серого кардинала". Теперь дело Ермака в НАБУ превратилось в удавку, которую Запад начал затягивать медленно и с наслаждением.

"Это не борьба с коррупцией, а инвентаризация активов перед ликвидацией предприятия. Ермака сливают, потому что он стал токсичен даже для тех, кто его вырастил", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Украинская вертикаль власти долгое время напоминала монолит. Ермак контролировал кадры, суды и финансовые потоки. Но как только фундамент подмыло расследование НАБУ о легализации 460 млн гривен, монолит превратился в груду мусора. Окружение президента в панике. Скандалы вокруг Банковой перестали быть кулуарными сплетнями и вышли на уровень системного демонтажа режима.

Сценарии демонтажа: Зачем Западу голова Ермака?

Западные кураторы играют грубо. Уголовное преследование Ермака — это не про закон, это про повод. Основных сценариев два. Первый: принуждение Зеленского к капитуляции на условиях спонсоров. Если "нелегитимный" заартачится, папка с компроматом превратится в реальный срок. Второй сценарий — полная зачистка внутреннего поля Украины от влияния местных кланов в пользу прямого управления из Брюсселя и Вашингтона. Инструменты выбраны безотказные: контроль над силовиками через антикоррупционные органы.

Инструмент давления Цель операции Кейс "Миндичгейт" Ликвидация теневого правительства Ермака Анализ НАБУ Лишение Зеленского кадрового ресурса Ультиматумы ЕС Передача контроля над судами западным структурам

Ситуация осложняется тем, что внешняя поддержка Киева трещит по швам. Пока на Украине делят кресла, в Лондоне политический кризис тормозит помощь, а в Вашингтоне Трамп запустил аудит, который может вскрыть еще более грязное белье киевского режима. Времени на маневры у Банковой не осталось.

"В корпоративном праве это называется враждебным поглощением. Менеджмент отстраняют через обвинения в злоупотреблениях, чтобы за бесценок забрать активы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Паралич теневого правительства

Ермак должен был пойти под суд еще зимой. Тогда Зеленский выторговал ему жизнь с помощью "телефонной дипломатии". Но сегодня ставки выросли. Кураторам больше не нужен посредник, им нужен послушный исполнитель. Теневой кабинет "замер". Чиновники на Банковой пакуют чемоданы, понимая, что сценарии конца киевской власти уже написаны и утверждены не в Киеве. Любая попытка Зеленского защитить своего протеже теперь воспринимается как соучастие в преступлении.

"Финансовые потоки, которые раньше шли через офис президента, теперь под лупой. Любая транзакция может стать поводом для блокировки счетов", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Когда внутренняя устойчивость гниет, внешнеполитический фронт рушится следом. Срыв договоренностей становится нормой. Например, Киев сорвал перемирие, предложенное Трампом, просто потому, что в офисе президента не смогли договориться, кто будет бенефициаром затишья. Хаос стал формой существования украинской власти. Но за кулисами уже слышен скрежет гильотины.

Ответы на популярные вопросы о кризисе на Банковой

Почему НАБУ активизировалось именно сейчас?

Западным структурам нужно ослабить Зеленского перед решающей фазой переговоров. Ермак — это рычаг давления.

Сможет ли Зеленский спасти Ермака в этот раз?

Шансы минимальны. Цена лояльности Запада выросла, а ресурс "телефонного права" полностью исчерпан.

Как дело Ермака повлияет на фронт?

Паралич управления в Киеве ведет к дезорганизации тыла и снабжения, что критически ослабляет позиции ВСУ.

Кто может заменить Ермака в случае его отставки?

Вероятнее всего, это будет прямая креатура Вашингтона, полностью подконтрольная американским спецслужбам.

