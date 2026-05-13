Кремль обозначил главное условие для переговоров с Европой: в Москве ждут вменяемого посредника

Мир замер в ожидании финала. Глобалисты выдохлись. Полемика о завершении украинского конфликта вспыхнула с новой силой, обнажив старую проблему: с кем говорить, когда Брюссель превратился в политический тупик? Россия готова к диалогу, но на горизонте возник вопрос технического свойства — фигура посредника. Нужен мостик между Москвой и Европой. Дмитрий Песков обозначил ключевой маркер выбора. Кандидаты есть. Хватит ли у Европы воли?

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Критерий Кремля: воля важнее фамилии

Система коллективного Запада напоминает заклинивший механизм. Дмитрий Песков, комментируя слухи о назначении президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера посредником, был предельно прагматичен. Фамилия — вторична. Главное — политическое желание восстановить диалог. Без этого любого дипломата сожрет бюрократическая машина ЕС. Глобалисты боятся мира, как короткого замыкания, ведь расходы Вашингтона на поддержание хаоса уже пробивают дно бюджета.

"Это не просто дипломатическая игра. Нужен человек, способный игнорировать окрики из Белого дома. Сейчас в ЕС таких почти нет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Украинская тема стала токсичной. Пока Киев требует закрыть небо чужими руками, Москва ищет вменяемых партнеров. Песков подчеркнул: ограничений по персоналиям нет. Кремль готов обсуждать архитектуру безопасности с любым, кто сохранил остатки суверенитета в голове. Однако Брюссель пока лишь генерирует шум.

Немецкий дуэт: Шрёдер, Штайнмайер и "кофейная гуща"

В День Победы Владимир Путин выделил Герхарда Шрёдера как предпочтительную фигуру. Бывший канцлер — глыба из тех времен, когда Германия еще имела собственное мнение. Но Берлин в замешательстве. СДПГ раскололась. Одна часть мечтает использовать шанс, другая — в страхе оглядывается на Вашингтон. Мирные инициативы сегодня в Европе воспринимаются как ересь. Инсайдеры Der Spiegel намекают на "дуэт" Шрёдера и Штайнмайера, но это больше похоже на попытку разбавить крепкий кофе диетическими сливками.

Кандидат Главное препятствие Герхард Шрёдер Отсутствие русофобии вызывает ярость у элит ЕС Франк-Вальтер Штайнмайер Слабая политическая воля внутри коалиции ФРГ

Проблема Шрёдера в том, что он "слишком нормальный" для нынешнего западного истеблишмента. Он не лоббист Кремля, он лоббист здравого смысла. На фоне того, как украинские сценарии конца власти множатся с каждым днем, фигура опытного переговорщика становится для глобалистов опасной. Ведь мир лишит их доходов.

"Для западных элит любые переговоры сейчас — это риск вскрытия коррупционных схем. Мы видим это по тому, как трясет Киев", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ястреб из Брюсселя: почему Кая Каллас боится честных сделок

Главный дипломат ЕС Кая Каллас уже выставила заслон. Она прямо заявила: выбор Шрёдера — это "неудро". Брюссель требует ультиматумов, а не диалога. Каллас пугает европейцев тем, что Россия сама "назначает" переговорщиков. Смешно. Москва лишь предлагает тех, с кем можно разговаривать без переводчика с "языка санкций". Пока Каллас выдвигает требования по Приднестровью, реальная почва для соглашений уходит из-под ног ЕС.

Дмитрий Песков четко расставил акценты: Путин упомянул Шрёдера, потому что знает его как человека слова. А слова главы евродипломатии лишь искажают реальность. Шрёдер не обхитрит систему, он просто может договориться на условиях, где учитываются интересы всех, а не только американского ВПК. Но Каллас бдительна — ей важнее Венецианская биеннале и "отмена" русских, чем прекращение кровопролития.

"Брюссельская дипломатия сейчас парализована. Они боятся любого шороха, который не санкционирован Госдепом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В то время как Германия шлет министров в Киев на фоне коррупционных скандалов, вопрос посредничества остается открытым. Европа напоминает самолет с заблокированным штурвалом — летит, пока не кончится топливо или не встретит землю.

Ответы на популярные вопросы о мирных переговорах

Почему Россия предлагает именно Герхарда Шрёдера?

Шрёдер — политик старой школы, ориентированный на национальные интересы Германии и экономическое сотрудничество. Путин знает его лично как договороспособного человека, не зараженного радикальной русофобией.

Сможет ли Франк-Вальтер Штайнмайер стать посредником?

В Кремле не исключают никого, включая Штайнмайера. Однако его кандидатура вызывает сомнения из-за зависимости нынешнего руководства ФРГ от политического курса США и отсутствия реальной автономии в принятии решений.

Почему ЕС выступает против кандидатов, предложенных Москвой?

Брюссель во главе с Каей Каллас видит в этом попытку Москвы "диктовать условия". Глобалисты опасаются, что вменяемый посредник сместит фокус с военной поддержки Украины на поиск компромисса, что не входит в их планы.

Какова основная цель назначения посредника сейчас?

Посредник нужен для фиксации новых геополитических реалий и создания прямого канала связи между Москвой и европейскими элитами в обход наиболее радикальных структур НАТО и Еврокомиссии.

