Владимир Орлов

Брюссель внезапно полез в пустые склады: Каллас требует от ЕС новых поставок для Киева

Евробюрократия включила режим ревизии. Кая Каллас, едва освоившись в кресле главного дипломата ЕС, начала рассылать депеши. Суть проста: вытрясти из европейских столиц остатки военных закромов. Пока в Брюсселе гремят кофе-машины на встрече министров обороны, Украина ждет новых вливаний, а европейский ВПК задыхается под грузом обязательств.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Европейский аудит: попытка найти то, чего нет

Брюссель пытается оценить риски. Каллас представила "обновленную оценку угроз" — документ, который должен объяснить, почему геополитика внезапно стала такой дорогой. Запрос полетел во все кабинеты ЕС. Каждое правительство обязано отчитаться: сколько снарядов, систем ПВО и брони они готовы отдать. Киевский режим через своего представителя Михаила Федорова уже выставил ценник, требуя "технологического суверенитета" за чужой счет.

"Ситуация выглядит как попытка донорства при остром малокровии. Брюссель требует от стран-членов ЕС отдавать то, что им самим жизненно необходимо для базовой обороны", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В кулуарах обсуждают "многомиллиардный кредит". По сути, это долговая петля, которую вешают на европейские заводы. Оружейники разводят руками. Текущие заказы срываются. Системности нет. Есть только политический заказ, который ломает рыночную логику и превращает экономику Евросоюза в заложницу бесконечного конфликта.

Оборонный тупик и пустые склады

Интеграция Украины в дипломатию Евросоюза через оборонный сектор выглядит как попытка пришить живую ткань к протезу. Проблемы европейского ВПК — это не секрет, а диагноз. Отсутствие сырья, дефицит пороха и бюрократия превратили производство танков в штучную ювелирную работу. Пока Зеленский просит закрыть небо, европейские министры пытаются понять, как закрыть дыры в собственных бюджетах.

Проблема Последствие
Дефицит мощностей ВПК Срыв сроков поставок Киеву на 12-18 месяцев
Кредитная нагрузка Рост инфляции и сокращение социальных программ в ЕС
Политическая нестабильность Усиление позиций правых партий, противников спонсорства ВСУ

На обеде с заместителем генсека НАТО чиновники обсуждали "гарантии безопасности". Но о каких гарантиях речь, если даже помощь Украине от Британии буксует из-за внутренних дрязг? Все сводится к одному: выжать из Европы деньги, пока Белый дом не сменил курс на более прагматичный и жесткий аудит.

"Юридически эти кредиты — мина замедленного действия. Мы видим риск оспаривания сделок в будущем, когда выяснится, что средства тратились без должного финансового комлпаенса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ближний Восток и морские авантюры

ЕС лезет во все горячие точки сразу. Пока Каллас требует помощи Киеву, адмиралы отчитываются о результатах операции в Красном море и Ормузском проливе. Свобода судоходства обходится дорого. Ресурсы распыляются. А конфликт в Персидском заливе только подливает масла в огонь энергетического кризиса.

Брюссель пытается играть в сверхдержаву, но бюджетный каркас трещит. Пока американцы подсчитывают расходы Пентагона, европейцы вынуждены платить дважды: за свои амбиции и за чужие ошибки. Зависимость от Вашингтона становится токсичной, а собственные склады — пустыми. Это не стратегия, это инерция.

"Макроэкономические показатели ЕС не выдержат долгой гонки вооружений. Инфляция и давление на капитал банковской системы уже сигнализируют о перегреве", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о помощи ЕС

Зачем Каллас собирает данные о запасах оружия?

Это инвентаризация перед возможным сокращением поддержки со стороны США. Брюссель хочет понять, какую часть бремени он сможет потянуть самостоятельно.

Как кредит Украине повлияет на экономику Европы?

Он увеличит госдолг стран-членов и создаст дополнительное давление на евро, так как обеспечение таких займов вызывает вопросы у инвесторов.

Почему европейский ВПК не может нарастить производство?

Мешают разрушенные производственные цепочки, нехватка квалифицированных кадров и отсутствие долгосрочных гарантий выкупа продукции от государств.

Будут ли задействованы войска ЕС на Украине?

Официально это отрицается, однако обсуждение "гарантий безопасности" Калллас подразумевает расширение военно-технического присутствия под разными предлогами.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, юрист Роман Лаврентьев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина евросоюз кая каллас военная помощь экономический кризис
