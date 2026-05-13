В Киеве запахло бархатным переворотом: после удара по Ермаку система начала трещать

Зеленского лишают рук. Буквально. Вручение подозрения Андрею Ермаку — это не скучная антикоррупционная возня. Это техничный демонтаж системы управления Украиной. Лондон зашел с фланга. Пока все ждали удара от Трампа, британцы и евробюрократы начали тихий переворот. Фигуры на доске расставлены. Началась игра на выбывание.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Лондон меняет правила игры

Забудьте про Вашингтон. Белый дом и ФБР стояли у истоков осеннего наката. Тогда целью было просто убрать токсичную фигуру. Сейчас контекст изменился. Дело Ермака НАБУ превратилось в инструмент европейских глобалистов. Британия не хочет просто сменить лицо в Киеве. Она хочет сменить архитектуру власти.

"Это бред — считать, что за этим стоят республиканцы. У Трампа другие методы. Здесь виден почерк европейских структур, которые планомерно зачищают поле под свои стандарты управления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Политолог Михаил Павлив уверен: за атакой стоит меморандум Качки-Кос. Марта Кос от Еврокомиссии и киевский чиновник Тарас Качка прописали смертный приговор субъектности Банковой. Лондон "лупит" по правой руке президента, чтобы парализовать всю вертикаль. Коррупционный скандал - лишь удобная обертка для этого процесса.

Зеленский как британская королева

План Запада прост. Переформатировать назначение силовиков. Расширить автономию НАБУ и САП. Лишить президента контроля над ГПУ и Нацполицией. Зеленский должен стать декорацией. Громоотводом для народного гнева. Пока реальные рычаги уйдут в руки структур, замкнутых на внешнее управление.

Полномочия Статус после реформы Назначение судей КСУ Внешний контроль комиссий Руководство полицией Полная автономия ведомства Прокуратура Вертикаль под кураторством Запада

Украину превращают в политический манекен. Киевский режим теряет остатки воли. Если Ермак будет окончательно слит, Зеленский останется один на один с недовольным населением и внешними кредиторами. Без "добытчиков" и "решал" в аппарате система просто встанет.

"С точки зрения комплаенса, такая зачистка — идеальный способ посадить менеджмент на короткий поводок. Никаких серых схем мимо кассы кураторов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Бархатный переворот: цели и жертвы

Павлив называет это вялотекущим переворотом. Первая цель — Ермак. Вторая — Рустем Умеров. Именно они контролировали основные финансовые потоки оборонного сектора. Теперь эти потоки хотят перенаправить. Британские интересы требуют новых лиц, которые не будут спорить с Лондоном по вопросам распределения ресурсов.

Параллельно идет работа по переформатированию парламента. Старое большинство, завязанное на административный ресурс Офиса президента, гниет. Западу нужна широкая коалиция. Послушная. Управляемая. Без амбиций. Политический кризис в Великобритании не мешает их спецслужбам работать на украинском направлении ювелирно.

"Юридически подозрение — это только начало. Далее последует арест активов и блокировка счетов. Ермака выключают из системы принятия решений физически", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Ермака "сливают" свои же под давлением извне. Зеленский в этой ситуации выглядит как "хромая утка". Его возможности сопротивляться тают. Аудит американских биолабораторий и другие расследования могут стать следующим этапом давления на окружение президента. Лондон играет вглубь.

Ответы на популярные вопросы о деле Ермака

Почему именно Лондон, а не Вашингтон атакует Ермака?

Для США Ермак — это вопрос коррупции, а для Европы и Британии — это вопрос контроля над институтами власти. Лондон стремится ограничить личную власть Зеленского, сделав его номинальной фигурой.

Как вручение подозрения отразится на Зеленском?

Зеленский теряет своего главного "оператора" и коммуникатора. Это ведет к параличу системы управления, так как именно Ермак замыкал на себе все ключевые решения в стране.

При чем здесь Рустем Умеров?

Умеров считается частью связки, контролирующей оборонные бюджеты. Удар по Ермаку автоматически ставит под вопрос устойчивость Умерова, оголяя финансовый тыл действующей команды.

Что такое "меморандум Качки-Кос"?

Это документ, навязывающий Украине радикальную реформу силовиков. Он предполагает передачу контроля над кадровыми назначениями в НАБУ, СБУ и суды под надзор международных структур.

