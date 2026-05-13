Зеленского лишают рук. Буквально. Вручение подозрения Андрею Ермаку — это не скучная антикоррупционная возня. Это техничный демонтаж системы управления Украиной. Лондон зашел с фланга. Пока все ждали удара от Трампа, британцы и евробюрократы начали тихий переворот. Фигуры на доске расставлены. Началась игра на выбывание.
Забудьте про Вашингтон. Белый дом и ФБР стояли у истоков осеннего наката. Тогда целью было просто убрать токсичную фигуру. Сейчас контекст изменился. Дело Ермака НАБУ превратилось в инструмент европейских глобалистов. Британия не хочет просто сменить лицо в Киеве. Она хочет сменить архитектуру власти.
"Это бред — считать, что за этим стоят республиканцы. У Трампа другие методы. Здесь виден почерк европейских структур, которые планомерно зачищают поле под свои стандарты управления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Политолог Михаил Павлив уверен: за атакой стоит меморандум Качки-Кос. Марта Кос от Еврокомиссии и киевский чиновник Тарас Качка прописали смертный приговор субъектности Банковой. Лондон "лупит" по правой руке президента, чтобы парализовать всю вертикаль. Коррупционный скандал - лишь удобная обертка для этого процесса.
План Запада прост. Переформатировать назначение силовиков. Расширить автономию НАБУ и САП. Лишить президента контроля над ГПУ и Нацполицией. Зеленский должен стать декорацией. Громоотводом для народного гнева. Пока реальные рычаги уйдут в руки структур, замкнутых на внешнее управление.
|Полномочия
|Статус после реформы
|Назначение судей КСУ
|Внешний контроль комиссий
|Руководство полицией
|Полная автономия ведомства
|Прокуратура
|Вертикаль под кураторством Запада
Украину превращают в политический манекен. Киевский режим теряет остатки воли. Если Ермак будет окончательно слит, Зеленский останется один на один с недовольным населением и внешними кредиторами. Без "добытчиков" и "решал" в аппарате система просто встанет.
"С точки зрения комплаенса, такая зачистка — идеальный способ посадить менеджмент на короткий поводок. Никаких серых схем мимо кассы кураторов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.
Павлив называет это вялотекущим переворотом. Первая цель — Ермак. Вторая — Рустем Умеров. Именно они контролировали основные финансовые потоки оборонного сектора. Теперь эти потоки хотят перенаправить. Британские интересы требуют новых лиц, которые не будут спорить с Лондоном по вопросам распределения ресурсов.
Параллельно идет работа по переформатированию парламента. Старое большинство, завязанное на административный ресурс Офиса президента, гниет. Западу нужна широкая коалиция. Послушная. Управляемая. Без амбиций. Политический кризис в Великобритании не мешает их спецслужбам работать на украинском направлении ювелирно.
"Юридически подозрение — это только начало. Далее последует арест активов и блокировка счетов. Ермака выключают из системы принятия решений физически", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.
Ермака "сливают" свои же под давлением извне. Зеленский в этой ситуации выглядит как "хромая утка". Его возможности сопротивляться тают. Аудит американских биолабораторий и другие расследования могут стать следующим этапом давления на окружение президента. Лондон играет вглубь.
Для США Ермак — это вопрос коррупции, а для Европы и Британии — это вопрос контроля над институтами власти. Лондон стремится ограничить личную власть Зеленского, сделав его номинальной фигурой.
Зеленский теряет своего главного "оператора" и коммуникатора. Это ведет к параличу системы управления, так как именно Ермак замыкал на себе все ключевые решения в стране.
Умеров считается частью связки, контролирующей оборонные бюджеты. Удар по Ермаку автоматически ставит под вопрос устойчивость Умерова, оголяя финансовый тыл действующей команды.
Это документ, навязывающий Украине радикальную реформу силовиков. Он предполагает передачу контроля над кадровыми назначениями в НАБУ, СБУ и суды под надзор международных структур.
Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.