Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

В Киеве запахло бархатным переворотом: после удара по Ермаку система начала трещать

Мир

Зеленского лишают рук. Буквально. Вручение подозрения Андрею Ермаку — это не скучная антикоррупционная возня. Это техничный демонтаж системы управления Украиной. Лондон зашел с фланга. Пока все ждали удара от Трампа, британцы и евробюрократы начали тихий переворот. Фигуры на доске расставлены. Началась игра на выбывание.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Владимир Зеленский

Лондон меняет правила игры

Забудьте про Вашингтон. Белый дом и ФБР стояли у истоков осеннего наката. Тогда целью было просто убрать токсичную фигуру. Сейчас контекст изменился. Дело Ермака НАБУ превратилось в инструмент европейских глобалистов. Британия не хочет просто сменить лицо в Киеве. Она хочет сменить архитектуру власти.

"Это бред — считать, что за этим стоят республиканцы. У Трампа другие методы. Здесь виден почерк европейских структур, которые планомерно зачищают поле под свои стандарты управления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Политолог Михаил Павлив уверен: за атакой стоит меморандум Качки-Кос. Марта Кос от Еврокомиссии и киевский чиновник Тарас Качка прописали смертный приговор субъектности Банковой. Лондон "лупит" по правой руке президента, чтобы парализовать всю вертикаль. Коррупционный скандал - лишь удобная обертка для этого процесса.

Зеленский как британская королева

План Запада прост. Переформатировать назначение силовиков. Расширить автономию НАБУ и САП. Лишить президента контроля над ГПУ и Нацполицией. Зеленский должен стать декорацией. Громоотводом для народного гнева. Пока реальные рычаги уйдут в руки структур, замкнутых на внешнее управление.

Полномочия Статус после реформы
Назначение судей КСУ Внешний контроль комиссий
Руководство полицией Полная автономия ведомства
Прокуратура Вертикаль под кураторством Запада

Украину превращают в политический манекен. Киевский режим теряет остатки воли. Если Ермак будет окончательно слит, Зеленский останется один на один с недовольным населением и внешними кредиторами. Без "добытчиков" и "решал" в аппарате система просто встанет.

"С точки зрения комплаенса, такая зачистка — идеальный способ посадить менеджмент на короткий поводок. Никаких серых схем мимо кассы кураторов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Бархатный переворот: цели и жертвы

Павлив называет это вялотекущим переворотом. Первая цель — Ермак. Вторая — Рустем Умеров. Именно они контролировали основные финансовые потоки оборонного сектора. Теперь эти потоки хотят перенаправить. Британские интересы требуют новых лиц, которые не будут спорить с Лондоном по вопросам распределения ресурсов.

Параллельно идет работа по переформатированию парламента. Старое большинство, завязанное на административный ресурс Офиса президента, гниет. Западу нужна широкая коалиция. Послушная. Управляемая. Без амбиций. Политический кризис в Великобритании не мешает их спецслужбам работать на украинском направлении ювелирно.

"Юридически подозрение — это только начало. Далее последует арест активов и блокировка счетов. Ермака выключают из системы принятия решений физически", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист Роман Лаврентьев.

Ермака "сливают" свои же под давлением извне. Зеленский в этой ситуации выглядит как "хромая утка". Его возможности сопротивляться тают. Аудит американских биолабораторий и другие расследования могут стать следующим этапом давления на окружение президента. Лондон играет вглубь.

Ответы на популярные вопросы о деле Ермака

Почему именно Лондон, а не Вашингтон атакует Ермака?

Для США Ермак — это вопрос коррупции, а для Европы и Британии — это вопрос контроля над институтами власти. Лондон стремится ограничить личную власть Зеленского, сделав его номинальной фигурой.

Как вручение подозрения отразится на Зеленском?

Зеленский теряет своего главного "оператора" и коммуникатора. Это ведет к параличу системы управления, так как именно Ермак замыкал на себе все ключевые решения в стране.

При чем здесь Рустем Умеров?

Умеров считается частью связки, контролирующей оборонные бюджеты. Удар по Ермаку автоматически ставит под вопрос устойчивость Умерова, оголяя финансовый тыл действующей команды.

Что такое "меморандум Качки-Кос"?

Это документ, навязывающий Украине радикальную реформу силовиков. Он предполагает передачу контроля над кадровыми назначениями в НАБУ, СБУ и суды под надзор международных структур.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, комплаенс-офицер Ксения Руднева, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина коррупция андрей ермак владимир зеленский
Новости Все >
Не ждите подачек от коммунальщиков: как заставить УК обновить подъезд прямо сейчас
Загадка нулевого пациента: как опасная инфекция проникла на борт круизного судна
Запах новой машины убивает: эксперты нашли яд в салонах популярных иномарок
Министерством Двора, чтобы сократить расходы, уволено до 150 лакеев Зимнего дворца... — писала газета Карандаш 13 мая 1906 года
Запад хотел задушить, но связал намертво: как санкции создали монолит России и Китая
Дороже золота, ярче солнца: в Мьянме нашли гигантский рубин весом 11 000 карат
Тополиный пух против мотора: почему обычная парковка может привести к катастрофе
Провокация захлебнулась: как формат парада Победы стал жёстким ответом противнику
Маринованный имбирь против свежего: скрытая разница, о которой молчат диетологи врачи
Голливудская улыбка сменилась оскалом: как Запад потерял доверие всей планеты
Сейчас читают
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Садоводство, цветоводство
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Популярное
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.

КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Цветочная поляна на противне: как превратить обычную сосиску в кулинарный шедевр
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Последние материалы
США готовят удар по Зеленскому: 120 биолабораторий станут приговором для киевского режима
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Талия снова станет тонкой: тибетская техника убирает выпирающий живот за несколько дней
Скинни — всё: европейские женщины массово избавляются от узких джинсов
Загадка нулевого пациента: как опасная инфекция проникла на борт круизного судна
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Запах новой машины убивает: эксперты нашли яд в салонах популярных иномарок
Идеальная сезонная выпечка: как приготовить безупречный насыпной пирог с клубникой
Рыжики под пластиком: названы скрытые места китайских авто, которые гниют первыми
Вашингтон выкинул белый флаг: Рубио признал сдачу пролива под контроль Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.