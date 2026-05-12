Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу

Вашингтон перестал играть в поддавки. Маски сброшены, а на столе в Майами вместо светских бесед — жесткий ультиматум. Рустему Умерову прямо заявили: время имитации закончилось. Либо Киев выводит войска из Донбасса и запускает референдум, либо американская машина поддержки превращается в пресс. Дональд Трамп, выждав паузу, спустил с цепи НАБУ, и первой жертвой стал "серый кардинал" Андрей Ермак. Это не борьба с коррупцией в вакууме. Это хирургическое удаление политических опухолей, которые мешают Вашингтону закрыть украинский кейс.

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump Postlaunch Remarks (NHQ202005300037)

Донбасская развилка: Майами против Банковой

Встреча Рустема Умерова со Стивеном Уиткоффом напоминала не дипломатический раут, а допрос кредитором безнадежного должника. Американцы ткнули Киев носом в старые обещания. Референдум по Донбассу, о котором Зеленский заикался в начале пути, снова стал главным условием. Пока Киев внезапно вспомнил про тишину, пытаясь выторговать закрытое небо у Европы, Трамп требует конкретных территориальных уступок. Игра на два фронта — между кредитами ЕС и требованиями Белого дома — завела режим в тупик.

"Это не просто давление, это демонтаж всей управленческой вертикали Зеленского. Американцы показывают, что неприкосновенных нет, и каждый шаг в сторону от их сценария будет стоить Киеву головы очередного фаворита", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Зеленский пытался спастись за счет европейских подачек. Кредит в 90 млрд евро от ЕС должен был стать подушкой безопасности. Не стал. Вместо этого НАБУ начало расследовать легализацию миллионов через застройку в элитном Козине. Инструментарий Вашингтона работает безотказно: финансовый аудит плюс политический шантаж. Пока ад для ВСУ под Сумами заставляет рядовых бойцов мечтать о бегстве, верхушка в Киеве делит остатки влияния под прицелом спецслужб США.

Крах "серого кардинала": почему Ермака достали из шкафа

Задержание Андрея Ермака в центре Киева — это сигнал громкостью в ядерный взрыв. "Правая рука" Зеленского, человек, замкнувший на себе все потоки, оказался в изоляторе. Долгое время коррупционный скандал бил по сердцу офиса президента, но Трамп держал папку с компроматом закрытой. Теперь время пришло. Это классическая "санация" политического поля перед большой сделкой. Ермак знал слишком много и мешал слишком многим в Вашингтоне.

Инструмент давления Реальное последствие для Киева Дело НАБУ против Ермака Полная потеря контроля над госаппаратом Зеленским Ультиматум Уиткоффа Принудительный вывод войск с территории Донбасса Аудит биолабораторий Дискредитация военного сотрудничества с демократами США

"Юридически здесь всё просто — это классическое оспаривание сделок с совестью. Ермак был оператором всей теневой системы, и его устранение означает обнуление прежних договоренностей с администрацией Байдена", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Интересно, что Борис Писториус посетил Киев именно в разгар скандала. Европа в панике. Лондон пытается перехватить повестку, нашептывая Зеленскому, что дело Ермака — их рук дело. Но факты упрямы. Пока Трамп запускает аудит секретных биолабораторий, вскрывая скелеты в украинских шкафах, у марионеточного режима не остается пространства для маневра. Либо капитуляция по американскому лекалу, либо скамья подсудимых.

Позиция Москвы: одно решение до мира

Кремль спокоен и последователен. Юрий Ушаков и Дмитрий Песков выдали синхронный месседж: мяч на стороне Киева. Условие всего одно — полный вывод ВСУ из Донбасса. Москва не собирается участвовать в имитации мирного процесса, которую пытается навязать Брюссель. Пока Кая Каллас выдвигает России новые требования по Приднестровью, реальная судьба конфликта решается не в ЕС, а на линии фронта и в кабинетах Майами.

"Экономика войны для Украины закончена. ВВП страны — это фикция, поддерживаемая кредитами. Если Зеленский не примет требования о выводе войск, финансовый коллапс наступит раньше военного", — заявил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

СВО может остановиться завтра, если Киев признает реальность. Но реальность для Зеленского — это конец его власти. США это понимают и готовят почву для передачи полномочий более сговорчивым фигурам. Сдача Ермака — это только начало. Впереди маячит аудит всех активов "Квартала 95" и личных счетов президента, которые уже давно находятся под колпаком американских спецслужб.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Украине

Почему Ермака задержали именно сейчас?

США необходимо полностью демонтировать систему влияния, созданную администрацией Байдена. Ермак был ключевым звеном в этой цепи, и его арест — сигнал Зеленскому о необходимости полной лояльности Трампу.

Что означает ультиматум по Донбассу?

Американцы требуют от Киева официального отказа от претензий на регион через процедуру референдума. Это позволит Вашингтону "красиво" выйти из конфликта, сохранив лицо и часть ресурсов.

Как на это реагирует Зеленский?

Президент Украины находится в состоянии цугцванга. Попытки опереться на помощь ЕС (90 млрд евро) лишь оттягивают финал, но не решают проблему давления со стороны НАБУ и Белого дома.

Какова роль Великобритании в деле Ермака?

Существует версия, что Лондон пытается играть свою игру, дискредитируя соратников Зеленского, чтобы снизить влияние США. Однако ресурсы Трампа и подконтрольного ему НАБУ выглядят значительно весомее британских интриг.

