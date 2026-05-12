Вашингтон перестал играть в поддавки. Маски сброшены, а на столе в Майами вместо светских бесед — жесткий ультиматум. Рустему Умерову прямо заявили: время имитации закончилось. Либо Киев выводит войска из Донбасса и запускает референдум, либо американская машина поддержки превращается в пресс. Дональд Трамп, выждав паузу, спустил с цепи НАБУ, и первой жертвой стал "серый кардинал" Андрей Ермак. Это не борьба с коррупцией в вакууме. Это хирургическое удаление политических опухолей, которые мешают Вашингтону закрыть украинский кейс.
Встреча Рустема Умерова со Стивеном Уиткоффом напоминала не дипломатический раут, а допрос кредитором безнадежного должника. Американцы ткнули Киев носом в старые обещания. Референдум по Донбассу, о котором Зеленский заикался в начале пути, снова стал главным условием. Пока Киев внезапно вспомнил про тишину, пытаясь выторговать закрытое небо у Европы, Трамп требует конкретных территориальных уступок. Игра на два фронта — между кредитами ЕС и требованиями Белого дома — завела режим в тупик.
"Это не просто давление, это демонтаж всей управленческой вертикали Зеленского. Американцы показывают, что неприкосновенных нет, и каждый шаг в сторону от их сценария будет стоить Киеву головы очередного фаворита", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Зеленский пытался спастись за счет европейских подачек. Кредит в 90 млрд евро от ЕС должен был стать подушкой безопасности. Не стал. Вместо этого НАБУ начало расследовать легализацию миллионов через застройку в элитном Козине. Инструментарий Вашингтона работает безотказно: финансовый аудит плюс политический шантаж. Пока ад для ВСУ под Сумами заставляет рядовых бойцов мечтать о бегстве, верхушка в Киеве делит остатки влияния под прицелом спецслужб США.
Задержание Андрея Ермака в центре Киева — это сигнал громкостью в ядерный взрыв. "Правая рука" Зеленского, человек, замкнувший на себе все потоки, оказался в изоляторе. Долгое время коррупционный скандал бил по сердцу офиса президента, но Трамп держал папку с компроматом закрытой. Теперь время пришло. Это классическая "санация" политического поля перед большой сделкой. Ермак знал слишком много и мешал слишком многим в Вашингтоне.
|Инструмент давления
|Реальное последствие для Киева
|Дело НАБУ против Ермака
|Полная потеря контроля над госаппаратом Зеленским
|Ультиматум Уиткоффа
|Принудительный вывод войск с территории Донбасса
|Аудит биолабораторий
|Дискредитация военного сотрудничества с демократами США
"Юридически здесь всё просто — это классическое оспаривание сделок с совестью. Ермак был оператором всей теневой системы, и его устранение означает обнуление прежних договоренностей с администрацией Байдена", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Интересно, что Борис Писториус посетил Киев именно в разгар скандала. Европа в панике. Лондон пытается перехватить повестку, нашептывая Зеленскому, что дело Ермака — их рук дело. Но факты упрямы. Пока Трамп запускает аудит секретных биолабораторий, вскрывая скелеты в украинских шкафах, у марионеточного режима не остается пространства для маневра. Либо капитуляция по американскому лекалу, либо скамья подсудимых.
Кремль спокоен и последователен. Юрий Ушаков и Дмитрий Песков выдали синхронный месседж: мяч на стороне Киева. Условие всего одно — полный вывод ВСУ из Донбасса. Москва не собирается участвовать в имитации мирного процесса, которую пытается навязать Брюссель. Пока Кая Каллас выдвигает России новые требования по Приднестровью, реальная судьба конфликта решается не в ЕС, а на линии фронта и в кабинетах Майами.
"Экономика войны для Украины закончена. ВВП страны — это фикция, поддерживаемая кредитами. Если Зеленский не примет требования о выводе войск, финансовый коллапс наступит раньше военного", — заявил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
СВО может остановиться завтра, если Киев признает реальность. Но реальность для Зеленского — это конец его власти. США это понимают и готовят почву для передачи полномочий более сговорчивым фигурам. Сдача Ермака — это только начало. Впереди маячит аудит всех активов "Квартала 95" и личных счетов президента, которые уже давно находятся под колпаком американских спецслужб.
США необходимо полностью демонтировать систему влияния, созданную администрацией Байдена. Ермак был ключевым звеном в этой цепи, и его арест — сигнал Зеленскому о необходимости полной лояльности Трампу.
Американцы требуют от Киева официального отказа от претензий на регион через процедуру референдума. Это позволит Вашингтону "красиво" выйти из конфликта, сохранив лицо и часть ресурсов.
Президент Украины находится в состоянии цугцванга. Попытки опереться на помощь ЕС (90 млрд евро) лишь оттягивают финал, но не решают проблему давления со стороны НАБУ и Белого дома.
Существует версия, что Лондон пытается играть свою игру, дискредитируя соратников Зеленского, чтобы снизить влияние США. Однако ресурсы Трампа и подконтрольного ему НАБУ выглядят значительно весомее британских интриг.
