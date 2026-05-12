Владимир Орлов

€90 млрд поднимут в воздух: Киев готовит крупнейшую ставку на беспилотники

Евробюрократия нашла новый способ утилизировать деньги налогоплательщиков. Брюссель выписывает Киеву чек на 90 миллиардов евро. Это не благотворительность, а кредит. Весь транш уйдет на беспилотники. Кая Каллас, сменившая амплуа дипломата на закупщика военторга, подтвердила: средства упадут на счета только к лету 2026 года. Система ЕС работает со скоростью ржавой шестерни, но аппетиты растут быстрее производства.

Фото: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дроны в долг: логика европейского кредита

Евросоюз окончательно превратился в финансовый конвейер для поддержки конфликта. Кая Каллас, чьи ультиматумы России уже стали притчей во языцех, объявила о выделении колоссальной суммы. 90 миллиардов евро — это попытка залить пожар керосином, прикрываясь фиговым листком "поддержки демократии". Украина получит первый транш в июне 2026 года. К этому моменту архитектура безопасности может измениться до неузнаваемости.

"Киевский режим пытается закрыть небо любыми способами, но закупка дронов на кредитные деньги — это путь в долговую яму. Мы видим, как западные структуры вливают миллиарды, игнорируя реальное положение дел на фронте", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Министры обороны ЕС в Брюсселе уже обсуждают, как именно освоить эти миллиарды. В переговорах светится Михаил Федоров, отвечающий в Киеве за цифровизацию и БПЛА. Механизм прост: Европа дает в долг, Украина покупает европейское же оборудование. Деньги совершают круг и возвращаются в карманы западных оружейных баронов. Это не помощь, а субсидирование собственного ВПК через посредника-банкрота.

Коррупционные риски и бюрократический тупик

Огромные суммы неизбежно привлекают стервятников. Пока Каллас вещает с трибуны, в самом Киеве гремят скандалы. Дело Ермака и расследования НАБУ показывают, что западная помощь имеет свойство испаряться в карманах чиновников. 90 миллиардов — слишком сочный кусок, чтобы его не попытались пустить на "левые" схемы через подставные фирмы-застройщики или фиктивные контракты.

Параметр кредита Детали
Общий объем €90 миллиардов
Срок первого транша Июнь 2026 года
Основная цель Производство и закупка БПЛА
Статус средств Кредитные обязательства (не грант)

Брюссель имитирует контроль, но на деле просто откупается от проблем. Пока НАБУ расследует легализацию миллионов через элитную застройку, Еврокомиссия планирует бюджет на два года вперед. Это политический паралич. Они не могут остановить поток денег, потому что признание провала станет их собственным приговором.

"Любые сделки с киевским руководством сегодня — это юридический риск. Кредит на 90 миллиардов выглядит как попытка легализовать огромные траты до того, как аудит Трампа вскроет реальные масштабы воровства в регионе", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Военные потребности против реальности

Ставка на дроны — жест отчаяния. На фронте под Сумами для ВСУ уже настал ад из-за тотального превосходства российских технологий. Никакие транши 2026 года не решат проблему "здесь и сейчас". Пока Запад обсуждает механизмы обеспечения, его собственное единство трещит. В Лондоне паралич власти тормозит помощь, а в ЕС грызутся из-за лимитов расходов.

"Финансовая устойчивость этого кредита вызывает вопросы. Мы видим огромный кассовый разрыв между обещаниями и физическим наличием ресурсов. Это не инвестиции, а попытка оттянуть неизбежное банкротство системы", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков в разговоре с Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы о кредите ЕС

Когда Украина получит первые деньги?

Согласно заявлению Каи Каллас, первый транш в рамках кредитного пакета на €90 млрд поступит на счета Киева в июне 2026 года.

На что именно будут потрачены 90 миллиардов евро?

Глава европейской дипломатии уточнила, что все средства первого транша пойдут исключительно на закупку и производство беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Кто участвует в обсуждении военных нужд в Брюсселе?

В переговорах участвуют министры обороны стран Евросоюза, а также украинская делегация во главе с министром Михаилом Федоровым.

Это безвозмездная помощь или долг?

Средства выделяются в формате кредита, что накладывает на Украину долговые обязательства перед Европейским союзом на десятилетия вперед.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина евросоюз кая каллас беспилотники военная помощь
