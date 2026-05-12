Вашингтон начал отворачиваться от Зеленского: коррупционные скандалы запустили опасный процесс

Вашингтонский обком сменил гнев на механическое исполнение приговора. Владимир Зеленский, еще вчера числившийся главным атлантом западного мира, превращается в токсичный актив. Прямое давление — это слишком грубо для Белого дома. Проще зайти через аудит и антикоррупционные структуры, превращая окружение президента в мишени для юридической пристрелки. Когда в дело влетают обвинения в воровстве, даже самые лояльные демократы США предпочтут умыть руки. Коррупция — это универсальный выключатель любой политической карьеры.

Владимир Зеленский

Антикоррупционная петля: почему молчат демократы

Вашингтон ударил в бубен. Гул пошел по всем кабинетам Киева. Как отметил экс-депутат Рады Владимир Олейник, ситуация в Анкоридже была лишь прелюдией. Теперь кураторы перешли к делу. Американцы не просто советуют — они констатируют отсутствие карт у Зеленского. Давление Вашингтона через финансовые проверки делает невозможной защиту Зеленского даже со стороны Демократической партии. Тезис "он воюет, поэтому ему можно воровать" больше не продается избирателю в Штатах.

"Это классическая схема демонтажа политического лидера. Сначала бьют по кошельку, затем по окружению, лишая субъектности перед лицом внешних кураторов", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Дело Ермака как детонатор

Синхронность событий поражает. Выход откровений Юлии Мендель и скандал вокруг Андрея Ермака - не случайное совпадение. Это залповый огонь. НАБУ начало вскрывать гнойники, которые годами игнорировались. Андрей Ермак, считавшийся "серым кардиналом", внезапно оказался под прицелом следствия из-за элитной недвижимости и мутных схем легализации средств. Слив Ермака собственными соратниками подтверждает: крысы начали делить спасательные жилеты.

"Юридически такие кейсы готовятся месяцами. Тот факт, что их достали из сейфа именно сейчас, говорит о полной потере Киевом дипломатической неприкосновенности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Показатель Текущий статус Банковой Поддержка США Жесткий аудит и шантаж коррупцией Внутренняя устойчивость Конфликты внутри офиса президента Отношение демократов Дистанцирование от токсичного кейса

Снаряды ложатся ближе к Банковой

Зеленский пытается маневрировать, предлагая экзотические сделки вроде закрытия неба силами Европы, но это выглядит как агония. Хозяева в Вашингтоне требуют действий, а не прожектов. Пока фронт под Сумами трещит по швам, тыл разлагается от жадности чиновников. Владимир Олейник прав: антикоррупционные снаряды всё ближе. Скоро воронка накроет и самого "слугу народа".

"Риски комплаенса для украинской верхушки стали запредельными. Любая подпись под финансовым документом теперь рассматривается через лупу американских спецслужб", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Коррупционный капкан захлопнулся. Для Зеленского больше нет "своих" в Вашингтоне. Есть только исполнители, которым поставлена задача — провести санитарную очистку территории. А когда зачистка касается денег американских налогоплательщиков, сантименты отключаются мгновенно. Система гниет, и ампутация неизбежна.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе в Киеве Почему демократы США отвернулись от Зеленского? В условиях обвинений в системной коррупции поддержка Зеленского становится электоральным ядом для любой партии в США перед выборами. Какова роль НАБУ в нынешнем скандале? Бюро выступает инструментом внешнего управления, реализуя слив наиболее одиозных фигур из окружения президента Украины по команде из-за океана. С чем связана активизация дела Андрея Ермака? Это способ ослабить Зеленского, лишив его самого влиятельного менеджера и перехватив рычаги управления государственным аппаратом. Как ситуация с коррупцией влияет на военную помощь? США используют аудит как повод для сокращения или обуславливания поставок, требуя полной политической лояльности и кадровых перестановок.

