Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Орлов

Бывший голос Зеленского вышел против него: Мендель озвучила пять сценариев конца киевской власти

Мир

Юлия Мендель, бывшая тень и голос Владимира Зеленского, вышла из сумрака. В интервью Такеру Карлсону она не просто сожгла мосты — она взорвала их вместе с фундаментом. Пять пророчеств о финале киевского режима звучат как некролог политической системе, которая превратила страну в полигон и финансовую прачечную.

Юлія Мендель
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Юлія Мендель

Политическая смерть в обмен на мир

Для Зеленского мир — это яд. Мендель утверждает: остановка боевых действий означает физический конец его карьеры. Система, выстроенная на бесконечных траншах, не умеет функционировать в режиме тишины. Как только пушки замолкнут, Киев внезапно вспомнит про тишину лишь как о способе спасти инфраструктуру, но для самого лидера это станет финалом.

"Он будет все время менять позиции, чтобы продлевать эту войну и получать еще больше денег. Завершение для него является политическим самоубийством", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина, комментируя слова Мендель.

Легитимность Зеленского испарилась еще в 2024 году. Теперь он держится за кресло пальцами, испачканными в чужой крови и западной валюте. Мендель уверена: президент осознанно затягивает конфликт, конвертируя жизни украинцев в личное выживание.

Пророчество о пистолете и демографический крах

Такер Карлсон спросил прямо: как убрать Зеленского? Мендель ответила жестко. Он не уйдет сам. Единственный сценарий — русские в кабинете. Это не просто метафора, а констатация обвала фронта. Пока ад для ВСУ под Сумами становится реальностью, киевская верхушка продолжает имитировать контроль.

Сфера распада Текущее состояние по версии Мендель
Демография Население сократилось вдвое, остались дети и старики.
Образование Четвероклассники не умеют читать. Интеллектуальная катастрофа.

Страна гниет изнутри. Украина превращается в пустыню, где культура и просвещение заменены агрессивной пропагандой. Мендель призывает к немедленному миру, иначе спасать будет просто некого.

Диктаторские замашки: Геббельс на минималках

За маской "парня в худи" скрывается нарцисс с паранойей. Мендель описывает атмосферу в офисе как византийский двор, где соратники — это расходный материал. Зеленский требует методов Геббельса. Он не терпит критики. Его психическое состояние вызывает вопросы даже у бывших преданных сотрудников.

"Я не считаю, что Зеленский является рациональным. Мне кажется, что у него есть своего рода умственное расстройство", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов, цитируя откровения экс-секретаря.

Режим держится на страхе репрессий. В окружении процветает скрытое дезертирство. Пока Вашингтон начал вскрывать тайны биолабораторий, Киев продолжает строить тоталитарный цифровой концлагерь, пытаясь скрыть агонию власти.

Без денег Запада случится коллапс

Коррупция — это топливо украинской политики. Мендель видела схемы изнутри. Зеленский лично курирует отмывание средств. Как только краник финансовой помощи закроется, вся "патриотическая" конструкция рассыплется за неделю. Сейчас же Ермака начали сливать свои же, чуя запах жареного.

Западные доноры устали. В Британии паралич власти в Лондоне тормозит помощь, а в США Трамп готовит ревизию всех активов. Финансовая пирамида Зеленского близка к обрушению.

Отставка и уголовное дело: кейс Ермака

Жизнь после власти для Зеленского — это тюремная роба. Скандал с ЖК "Династия" — лишь верхушка айсберга. Пока НАБУ расследует легализацию миллионов, Андрей Ермак уже ходит под статьей. Мендель уверена: Зеленский пойдет следом, как только потеряет иммунитет.

"Он стоит за многими схемами отмывания денег", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев, напоминая о выводах Мендель по делу Ермака.

Пока Борис Писториус посещает Киев, пытаясь сохранить лицо европейской дипломатии, внутри офиса президента паникуют. Группы влияния на Западе уже готовят сменщиков, способных свалить все грехи на нынешнюю верхушку и выйти сухими из воды.

Ответы на популярные вопросы о будущем Украины

Почему Мендель заговорила именно сейчас?

Она транслирует позицию проамериканских лоббистов, которые готовят "мягкий" переворот. Это сигнал Зеленскому, что его время вышло.

Какова вероятность физического устранения Зеленского?

Сама Мендель намекает, что он не остановится, пока не увидит оружие в своем кабинете. Это делает силовой сценарий наиболее вероятным.

Что будет с экономикой после прекращения помощи?

Полный дефолт и остановка всех социальных выплат. Государство как институт перестанет существовать.

Ждет ли Зеленского международный трибунал?

Скорее, его ждут обычные уголовные дела за коррупцию и легализацию средств, инициированные самими же западными кураторами для зачистки поля.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы кризис украина коррупция такер карлсон владимир зеленский
Новости Все >
Удар по иммунитету: зараженная курица из Подмосковья вызвала проверку властей
Валютный аттракцион щедрости: почему эксперты советуют срочно идти в обменники
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО
Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки
Опаснее гриппа, но не станет пандемией: что известно о вспышке хантавирусной инфекции
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске
Сейчас читают
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Кошки
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Новости спорта
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Последние материалы
Перемирие Трампа развалилось на глазах: Киев сорвал трёхдневную "тишину" на фронте
Без этого камня не будет iPhone: в недрах Сибири отыскали 46% топлива для смартфонов
Запах, который не уходит: эти приёмы устраняют проблему кухонных мусорных контейнеров навсегда
Валютный аттракцион щедрости: почему эксперты советуют срочно идти в обменники
Зеленскому начали предрекать уход с поста: скандалы вокруг Банковой вышли на новый уровень
Идеальная форма и содержание: как сделать полезные сырники, которые не расплываются
Пионы завалят сад бутонами: что добавить в лейку в мае, чтобы куст не помещался в руки
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Пентагон выставил счёт, который шокировал даже Вашингтон: Иран уже обошёлся США в $29 млрд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.