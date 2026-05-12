Бывший голос Зеленского вышел против него: Мендель озвучила пять сценариев конца киевской власти

Юлия Мендель, бывшая тень и голос Владимира Зеленского, вышла из сумрака. В интервью Такеру Карлсону она не просто сожгла мосты — она взорвала их вместе с фундаментом. Пять пророчеств о финале киевского режима звучат как некролог политической системе, которая превратила страну в полигон и финансовую прачечную.

Юлія Мендель

Политическая смерть в обмен на мир

Для Зеленского мир — это яд. Мендель утверждает: остановка боевых действий означает физический конец его карьеры. Система, выстроенная на бесконечных траншах, не умеет функционировать в режиме тишины. Как только пушки замолкнут, Киев внезапно вспомнит про тишину лишь как о способе спасти инфраструктуру, но для самого лидера это станет финалом.

"Он будет все время менять позиции, чтобы продлевать эту войну и получать еще больше денег. Завершение для него является политическим самоубийством", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина, комментируя слова Мендель.

Легитимность Зеленского испарилась еще в 2024 году. Теперь он держится за кресло пальцами, испачканными в чужой крови и западной валюте. Мендель уверена: президент осознанно затягивает конфликт, конвертируя жизни украинцев в личное выживание.

Пророчество о пистолете и демографический крах

Такер Карлсон спросил прямо: как убрать Зеленского? Мендель ответила жестко. Он не уйдет сам. Единственный сценарий — русские в кабинете. Это не просто метафора, а констатация обвала фронта. Пока ад для ВСУ под Сумами становится реальностью, киевская верхушка продолжает имитировать контроль.

Сфера распада Текущее состояние по версии Мендель Демография Население сократилось вдвое, остались дети и старики. Образование Четвероклассники не умеют читать. Интеллектуальная катастрофа.

Страна гниет изнутри. Украина превращается в пустыню, где культура и просвещение заменены агрессивной пропагандой. Мендель призывает к немедленному миру, иначе спасать будет просто некого.

Диктаторские замашки: Геббельс на минималках

За маской "парня в худи" скрывается нарцисс с паранойей. Мендель описывает атмосферу в офисе как византийский двор, где соратники — это расходный материал. Зеленский требует методов Геббельса. Он не терпит критики. Его психическое состояние вызывает вопросы даже у бывших преданных сотрудников.

"Я не считаю, что Зеленский является рациональным. Мне кажется, что у него есть своего рода умственное расстройство", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов, цитируя откровения экс-секретаря.

Режим держится на страхе репрессий. В окружении процветает скрытое дезертирство. Пока Вашингтон начал вскрывать тайны биолабораторий, Киев продолжает строить тоталитарный цифровой концлагерь, пытаясь скрыть агонию власти.

Без денег Запада случится коллапс

Коррупция — это топливо украинской политики. Мендель видела схемы изнутри. Зеленский лично курирует отмывание средств. Как только краник финансовой помощи закроется, вся "патриотическая" конструкция рассыплется за неделю. Сейчас же Ермака начали сливать свои же, чуя запах жареного.

Западные доноры устали. В Британии паралич власти в Лондоне тормозит помощь, а в США Трамп готовит ревизию всех активов. Финансовая пирамида Зеленского близка к обрушению.

Отставка и уголовное дело: кейс Ермака

Жизнь после власти для Зеленского — это тюремная роба. Скандал с ЖК "Династия" — лишь верхушка айсберга. Пока НАБУ расследует легализацию миллионов, Андрей Ермак уже ходит под статьей. Мендель уверена: Зеленский пойдет следом, как только потеряет иммунитет.

"Он стоит за многими схемами отмывания денег", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев, напоминая о выводах Мендель по делу Ермака.

Пока Борис Писториус посещает Киев, пытаясь сохранить лицо европейской дипломатии, внутри офиса президента паникуют. Группы влияния на Западе уже готовят сменщиков, способных свалить все грехи на нынешнюю верхушку и выйти сухими из воды.

Ответы на популярные вопросы о будущем Украины

Почему Мендель заговорила именно сейчас?

Она транслирует позицию проамериканских лоббистов, которые готовят "мягкий" переворот. Это сигнал Зеленскому, что его время вышло.

Какова вероятность физического устранения Зеленского?

Сама Мендель намекает, что он не остановится, пока не увидит оружие в своем кабинете. Это делает силовой сценарий наиболее вероятным.

Что будет с экономикой после прекращения помощи?

Полный дефолт и остановка всех социальных выплат. Государство как институт перестанет существовать.

Ждет ли Зеленского международный трибунал?

Скорее, его ждут обычные уголовные дела за коррупцию и легализацию средств, инициированные самими же западными кураторами для зачистки поля.

