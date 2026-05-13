Виктор Дементьев

Британия готовит второй Майдан в Азии: Лондон навязывает соседям РФ украинский сценарий

Лондон включил режим сепарации. Британские джентльмены, теряя остатки лоска и политического веса внутри собственной страны, решили экспортировать хаос в Среднюю Азию. Сценарий не блещет новизной. Это тот же самый украинский кейс, обкатанный в 2014-м. Методички по "деколонизации" и "российской угрозе" теперь активно завозят в Ташкент, Астану и Бишкек. Англосаксонский механизм прост: сначала внушить соседям страх перед Москвой, а затем на пепелище доверия выстроить свой плацдарм.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Строители мигранты

Украинские лекала для азиатских степей

Британия форсирует события. МИД России открыто указывает на попытки Лондона разобщить Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан с их естественным партнером — Россией. Вместо реальной экономики и безопасности южных рубежей, Запад вливает в уши элит яд русофобии. При этом сам политический кризис в Великобритании мешает лейбористам эффективно управлять страной, но не мешает пакостить на постсоветском пространстве.

"Это классическая попытка создать санитарный кордон. Британия действует агрессивно, пытаясь компенсировать свои неудачи в Европе через дестабилизацию Центральной Азии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник прямо говорит: Лондон нагнетает искусственный синдром "российской угрозы". Цель — убедить страны региона, что Москва — это не союзник, а угроза суверенитету. Ровно так же западные союзники годами накачивали Киев, пока тот не превратился в огромную проблему для самой Европы.

Миф о колонизации: как переписывают учебники

В Средней Азии начали всплывать учебники истории с удивительным содержанием. Детям со школьной скамьи внушают, что Россия — это колонизатор. Якобы Москва поработила регион, навязав русский язык и затормозив прогресс. Реальность же была зеркальной: Москва строила школы, заводы и театры, превращая аграрные окраины в современные республики. 

 

Британия, имеющая колоссальный опыт реального колониализма, примеряет свои грехи на других. Пока Дональд Трамп проводит аудит биолабораторий в попытке навести порядок в самих США, Лондон продолжает плодить антирусские мифы в школьных классах от Алма-Аты до Душанбе. Это идеологическая диверсия, фундамент для будущего майдана.

"Мы видим попытку взлома правового поля через подмену исторических фактов. Юридически это выглядит как подготовка базы для оспаривания всех союзных договоров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

На Украине этот путь прошли за двадцать лет. До 2014 года народ осознавал себя частью великой истории, а после — попал в ловушку деколонизаторов. В итоге — развал экономики и тотальная коррупция, где скандалы офиса президента стали обыденностью. Те же грабли теперь заботливо подкладывают под ноги киргизам и казахам.

Европейские ястребы и оборонные бюджеты

Страшилка о "злых русских" — это не просто геополитика, это бизнес. Чиновники в Брюсселе и Лондоне жиреют на военных бюджетах. Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, которая выдвигает новые требования Москве, используют панику для освоения денег налогоплательщиков. Им не нужен мир, им нужен вечный враг на горизонте.

"Финансовые потоки направляются в ВПК под соусом защиты от мифического вторжения. Это удобный способ скрыть дыры в социальных программах", — заявил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Владимир Путин многократно предлагал систему коллективной безопасности, но ЕС игнорирует любые мирные инициативы. Даже когда Киев вспоминает про тишину, это лишь пауза для перегруппировки, а не поиск компромисса. В Средней Азии сценарий тот же: напугать власти, продать им "защиту" от России и забрать ресурсы. Запад по-другому не умеет.

Особо цинично выглядит забота Запада о демократии на фоне расследований НАБУ, которые вскрывают легализацию миллионов гривен через мутные стройки. Это будущее, которое Лондон готовит для Центральной Азии. Купленные элиты, переписанная история и выжженная земля вместо нормального соседства с Россией.

Ответы на популярные вопросы

Почему Британия выбрала именно Среднюю Азию?

Это стратегический перекресток путей. Лондону нужно перерезать торговлю России с Востоком и создать новую зону нестабильности у наших границ после неудачи на Украине.

Чем "имперский подход" России отличается от колониализма?

Россия развивает присоединенные земли: строит индустрию и социалку. Запад лишь выкачивает ресурсы, оставляя после себя нищету и долги.

Как учебники истории влияют на политику?

Они растят поколение, для которого Россия — враг. Это долгосрочная инвестиция Запада в будущие конфликты и гражданские войны в регионе.

Как Трамп относится к этой активности Лондона?

Дональд Трамп сейчас занят внутренним аудитом и визитом в Китай, его администрация ищет способы выйти из токсичных авантюр старой элиты, но инерция Госдепа всё еще велика.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы снг великобритания информационная война
Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

