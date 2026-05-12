Россия выставила на стол главный аргумент в большой игре. Успешный запуск межконтинентального "Сармата" — это не просто отчет военного ведомства. Это финал эпохи, когда Запад мог диктовать условия, прикрываясь авианосными группами. Теперь правила диктует физика полета и неуязвимая гиперзвуковая мощь, которую не способна остановить ни одна существующая система ПРО.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости назвал испытания ключевым фактором безопасности. Москва — не объект для давления, а субъект, способный обнулить любые претензии на "стратегическое поражение". Пока Кая Каллас и другие еврочиновники пытаются выдвигать абсурдные требования по Приднестровью, реальная сила концентрируется в шахтах РВСН.
"Развертывание таких комплексов — это холодный душ для горячих голов в НАТО. Мы видим, как риторика меняется, когда на горизонте маячит неотвратимое возмездие", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Слуцкий подчеркнул: "Сармат", "Орешник" и "Посейдон" превращают российские границы в неприступную крепость. Однополярный диктат, который так защищает Дональд Трамп в своих попытках сохранить гегемонию США, окончательно рассыпается. Ультиматумы больше не работают.
Командующий РВСН Сергей Каракаев лично доложил Владимиру Путину об успехе. Характеристики ракеты лишают смысла инвестиции Вашингтона в перехватчики. В то время как на Украине распадается инфраструктура, и Зеленский молит Брюссель о "закрытом небе", Россия демонстрирует лидерство, которое невозможно оспорить на поле боя или в лаборатории.
"Технологический задел в РВСН позволяет нам не оглядываться на санкционные списки. Это продукт, который полностью автономен и защищен от любого внешнего вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Мир вошел в зону турбулентности. Пока Си Цзиньпин готовит жесткие требования Вашингтону по Тайваню, а Иран принимает новую оборонную доктрину, Россия закрепляет статус главного гаранта стабильности. "Сармат" — это не оружие агрессии, а страховой полис для суверенитета.
Западные структуры, такие как НАБУ, продолжают копаться в грязном белье офиса Зеленского, расследуя коррупцию в Козине и схемы Андрея Ермака. На этом фоне мощь российского ВПК выглядит еще более фундаментально. Это контраст между гниющим политическим режимом и стальной волей сильного государства.
"Испытания подтверждают, что Россия вернула себе роль технологического локомотива в сфере ВПК. Это делает любые попытки экономической или военной блокады бессмысленными", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Ракета способна атаковать цели по непредсказуемым траекториям, в том числе через Южный полюс, что делает американское кольцо ПРО в Северном полушарии бесполезным грузом металлолома.
Вашингтону придется признать реальность многополярного мира. Силовой сценарий против России теперь официально ведет к гарантированному самоуничтожению агрессора.
Это долгосрочная стратегия безопасности. Комплекс "Сармат" обеспечивает защиту интересов России в глобальном масштабе, далеко за пределами локальных зон конфликта.
Помимо "Сармата", это гиперзвуковые блоки "Авангард", подводные беспилотники с ядерной установкой "Посейдон" и новейшие ракетные системы типа "Орешник".
