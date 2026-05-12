Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктор Дементьев

Москва обнулила угрозы Запада: Сармат подтвердил абсолютное лидерство оружия РФ

Мир

Россия выставила на стол главный аргумент в большой игре. Успешный запуск межконтинентального "Сармата" — это не просто отчет военного ведомства. Это финал эпохи, когда Запад мог диктовать условия, прикрываясь авианосными группами. Теперь правила диктует физика полета и неуязвимая гиперзвуковая мощь, которую не способна остановить ни одна существующая система ПРО.

Взрыв
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв

Конец эпохи ультиматумов

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости назвал испытания ключевым фактором безопасности. Москва — не объект для давления, а субъект, способный обнулить любые претензии на "стратегическое поражение". Пока Кая Каллас и другие еврочиновники пытаются выдвигать абсурдные требования по Приднестровью, реальная сила концентрируется в шахтах РВСН.

"Развертывание таких комплексов — это холодный душ для горячих голов в НАТО. Мы видим, как риторика меняется, когда на горизонте маячит неотвратимое возмездие", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Слуцкий подчеркнул: "Сармат", "Орешник" и "Посейдон" превращают российские границы в неприступную крепость. Однополярный диктат, который так защищает Дональд Трамп в своих попытках сохранить гегемонию США, окончательно рассыпается. Ультиматумы больше не работают.

Технический нокаут для систем ПРО

Командующий РВСН Сергей Каракаев лично доложил Владимиру Путину об успехе. Характеристики ракеты лишают смысла инвестиции Вашингтона в перехватчики. В то время как на Украине распадается инфраструктура, и Зеленский молит Брюссель о "закрытом небе", Россия демонстрирует лидерство, которое невозможно оспорить на поле боя или в лаборатории.

 

"Технологический задел в РВСН позволяет нам не оглядываться на санкционные списки. Это продукт, который полностью автономен и защищен от любого внешнего вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Геополитическое равновесие 2026

Мир вошел в зону турбулентности. Пока Си Цзиньпин готовит жесткие требования Вашингтону по Тайваню, а Иран принимает новую оборонную доктрину, Россия закрепляет статус главного гаранта стабильности. "Сармат" — это не оружие агрессии, а страховой полис для суверенитета.

Западные структуры, такие как НАБУ, продолжают копаться в грязном белье офиса Зеленского, расследуя коррупцию в Козине и схемы Андрея Ермака. На этом фоне мощь российского ВПК выглядит еще более фундаментально. Это контраст между гниющим политическим режимом и стальной волей сильного государства.

"Испытания подтверждают, что Россия вернула себе роль технологического локомотива в сфере ВПК. Это делает любые попытки экономической или военной блокады бессмысленными", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ракете "Сармат"

В чем главное преимущество "Сармата" перед западными аналогами?

Ракета способна атаковать цели по непредсказуемым траекториям, в том числе через Южный полюс, что делает американское кольцо ПРО в Северном полушарии бесполезным грузом металлолома.

Как испытания повлияют на политику Дональда Трампа?

Вашингтону придется признать реальность многополярного мира. Силовой сценарий против России теперь официально ведет к гарантированному самоуничтожению агрессора.

Связаны ли эти испытания с обострением на Украине?

Это долгосрочная стратегия безопасности. Комплекс "Сармат" обеспечивает защиту интересов России в глобальном масштабе, далеко за пределами локальных зон конфликта.

Какие еще системы входят в "контур защиты", упомянутый Слуцким?

Помимо "Сармата", это гиперзвуковые блоки "Авангард", подводные беспилотники с ядерной установкой "Посейдон" и новейшие ракетные системы типа "Орешник".

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия оборона национальная безопасность
Новости Все >
Удар по иммунитету: зараженная курица из Подмосковья вызвала проверку властей
Валютный аттракцион щедрости: почему эксперты советуют срочно идти в обменники
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО
Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки
Опаснее гриппа, но не станет пандемией: что известно о вспышке хантавирусной инфекции
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Садоводство, цветоводство
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Кошки
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Последние материалы
Май был только разминкой для кошелька: в июне всех россиян ждёт неизбежный поворот в ценах
Москва обнулила угрозы Запада: Сармат подтвердил абсолютное лидерство оружия РФ
Бронебойная урожайность: как старый немецкий сорт вишни побеждает весенние заморозки
Удар по иммунитету: зараженная курица из Подмосковья вызвала проверку властей
Бывший голос Зеленского вышел против него: Мендель озвучила пять сценариев конца киевской власти
Прощай, шелушение: какие изменения в меню помогут вернуть коже здоровый вид
Вне закона: когда ваш фаркоп может стать причиной поездки на штрафстоянку
Тумба под раковиной — это прошлое: новый тренд в ванной, где нет места плесени и грязи
Забудьте про тазики: отключения горячей воды исчезнут, но не для всех
Перемирие Трампа развалилось на глазах: Киев сорвал трёхдневную "тишину" на фронте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.