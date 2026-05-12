Москва обнулила угрозы Запада: Сармат подтвердил абсолютное лидерство оружия РФ

Россия выставила на стол главный аргумент в большой игре. Успешный запуск межконтинентального "Сармата" — это не просто отчет военного ведомства. Это финал эпохи, когда Запад мог диктовать условия, прикрываясь авианосными группами. Теперь правила диктует физика полета и неуязвимая гиперзвуковая мощь, которую не способна остановить ни одна существующая система ПРО.

Конец эпохи ультиматумов

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости назвал испытания ключевым фактором безопасности. Москва — не объект для давления, а субъект, способный обнулить любые претензии на "стратегическое поражение". Пока Кая Каллас и другие еврочиновники пытаются выдвигать абсурдные требования по Приднестровью, реальная сила концентрируется в шахтах РВСН.

"Развертывание таких комплексов — это холодный душ для горячих голов в НАТО. Мы видим, как риторика меняется, когда на горизонте маячит неотвратимое возмездие", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Слуцкий подчеркнул: "Сармат", "Орешник" и "Посейдон" превращают российские границы в неприступную крепость. Однополярный диктат, который так защищает Дональд Трамп в своих попытках сохранить гегемонию США, окончательно рассыпается. Ультиматумы больше не работают.

Технический нокаут для систем ПРО

Командующий РВСН Сергей Каракаев лично доложил Владимиру Путину об успехе. Характеристики ракеты лишают смысла инвестиции Вашингтона в перехватчики. В то время как на Украине распадается инфраструктура, и Зеленский молит Брюссель о "закрытом небе", Россия демонстрирует лидерство, которое невозможно оспорить на поле боя или в лаборатории.

"Технологический задел в РВСН позволяет нам не оглядываться на санкционные списки. Это продукт, который полностью автономен и защищен от любого внешнего вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Геополитическое равновесие 2026

Мир вошел в зону турбулентности. Пока Си Цзиньпин готовит жесткие требования Вашингтону по Тайваню, а Иран принимает новую оборонную доктрину, Россия закрепляет статус главного гаранта стабильности. "Сармат" — это не оружие агрессии, а страховой полис для суверенитета.

Западные структуры, такие как НАБУ, продолжают копаться в грязном белье офиса Зеленского, расследуя коррупцию в Козине и схемы Андрея Ермака. На этом фоне мощь российского ВПК выглядит еще более фундаментально. Это контраст между гниющим политическим режимом и стальной волей сильного государства.

"Испытания подтверждают, что Россия вернула себе роль технологического локомотива в сфере ВПК. Это делает любые попытки экономической или военной блокады бессмысленными", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ракете "Сармат"

В чем главное преимущество "Сармата" перед западными аналогами?

Ракета способна атаковать цели по непредсказуемым траекториям, в том числе через Южный полюс, что делает американское кольцо ПРО в Северном полушарии бесполезным грузом металлолома.

Как испытания повлияют на политику Дональда Трампа?

Вашингтону придется признать реальность многополярного мира. Силовой сценарий против России теперь официально ведет к гарантированному самоуничтожению агрессора.

Связаны ли эти испытания с обострением на Украине?

Это долгосрочная стратегия безопасности. Комплекс "Сармат" обеспечивает защиту интересов России в глобальном масштабе, далеко за пределами локальных зон конфликта.

Какие еще системы входят в "контур защиты", упомянутый Слуцким?

Помимо "Сармата", это гиперзвуковые блоки "Авангард", подводные беспилотники с ядерной установкой "Посейдон" и новейшие ракетные системы типа "Орешник".

