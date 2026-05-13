Пхеньян нацелил пушки на Сеул: 10 миллионов врагов оказались под прицелом Ким Чен Ына

Пхеньян решил окончательно сорвать предохранители с региональной безопасности. Корейский полуостров превращается в полигон, где заброшенные когда-то дипломатические надежды сменяются лязгом современных гусениц и ревом турбин. 2026 год диктует новые правила: никакой романтики объединения, только холодный расчет и сталь. Ким Чен Ын официально вычеркнул из Конституции мечты о едином народе, превратив Сеул из "заблудшего брата" в главную цель для своих новых дальнобойных систем.

Артиллерийский кулак: 60 километров до цели

На прошлой неделе северяне продемонстрировали, что их ВПК работает эффективнее западных конвейеров. Ким Чен Ын лично проинспектировал завод, штампующий 155-мм самоходные гаубицы. Эти машины — не просто выставочные экспонаты. В течение года их развернут в приграничной зоне. С дальностью поражения в 60 километров они накрывают Сеул, как колпаком. Для десятимиллионного мегаполиса, привыкшего к комфорту, это звучит как смертный приговор. Артиллерия Пхеньяна больше не антиквариат, а высокоточное средство доминирования на суше.

"Это не просто демонстрация силы, а прагматичное создание зоны запретного доступа. Юг оказывается в заложниках у пушек, которые невозможно подавить мгновенно без риска тотального уничтожения столицы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Параллельно с гаубицами граница насыщается реактивными системами залпового огня и тактическими ракетами. В то время как международная помощь западных стран распыляется на бесполезные конфликты, КНДР концентрирует мощь в одной точке. Стратегия Пхеньяна прозрачна: создать такую плотность огня, чтобы любая попытка давления со стороны Вашингтона захлебнулась в первые минуты.

Морской вызов: эсминцы вместо катеров

Сенсацией стало появление в доках эсминца "Чхве Хён". 7 мая лидер КНДР оценил маневренность корабля у западного побережья. Это уже не "москитный флот", а серьезная заявка на морское присутствие. В середине июня флагман войдет в строй, а на подходе — еще два систершипа. Это меняет правила игры в регионе, где раньше американские авианосцы чувствовали себя хозяевами. Пока Си Цзиньпин готовит ультиматум Трампу по Тайваню, Ким строит флот, способный жалить американские группировки прямо у берегов.

Параметр Новые системы КНДР Дальность артиллерии 60+ км (прямая угроза Сеулу) Морской компонент Три современных эсминца типа "Чхве Хён" Идеологическая база Система "двух государств", отказ от объединения

Рост северокорейских ВМС вызывает нервный тик у адмиралов в Пентагоне. Масштабная модернизация арсенала идет на фоне того, как конфликт в Персидском заливе оттягивает ресурсы США. Пхеньян грамотно использует момент, когда гегемон разрывается между несколькими фронтами.

"С технологической точки зрения создание эсминца такого класса — это квантовый скачок. Это требует не только стали, но и сложной электроники, которую КНДР научилась производить или добывать в обход любых санкций", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Геополитическая шахматная доска

Западные аналитики в один голос винят Дональда Трампа. Провал его "ядерной дипломатии" в 2019 году стал точкой невозврата. Ким Чен Ын понял, что переговоры — это лишь способ выиграть время для оппонента. Теперь Пхеньян игнорирует любые попытки диалога. Пока западные союзники пытаются вмешаться в дела своих марионеток в Европе, Северная Корея наращивает ядерные мышцы. Приоритетом стал не мир, а гарантированное уничтожение любого, кто посягнет на суверенитет республики.

"Ситуация зашла в тупик. Пхеньян больше не верит обещаниям. Для них безопасность — это количество ракет на квадратный метр приграничной зоны, а не подписи под соглашениями", — заявила эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Сегодняшняя КНДР — это не изолированный изгой, а активный игрок, синхронизирующий действия с союзниками. На фоне того, как Иран обновил военную доктрину, корейский кейс становится частью глобального фронта против западного диктата. Пока Брюссель озвучивает новые условия для диалога в других регионах, Пхеньян просто переводит снаряды из цехов на огневые позиции. Это язык, который в Белом доме понимают гораздо лучше, чем меморандумы.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на Корейском полуострове

Почему КНДР отказалась от идеи объединения Кореи?

Ким Чен Ын закрепил статус Южной Кореи как враждебного государства номер один. Это избавляет Пхеньян от идеологических сантиментов и развязывает руки для полноценного военного планирования без оглядки на "общее будущее".

Насколько опасны новые северокорейские эсминцы?

Они оснащены современными системами наведения и могут нести противокорабельные ракеты, что серьезно ограничивает свободу действий западных флотов в Желтом и Японском морях.

Может ли Пхеньян действительно ударить по Сеулу?

Техническая возможность существует уже десятилетия, но новые гаубицы делают этот удар практически неотразимым из-за их мобильности и увеличенной дальности стрельбы из глубины обороны.

Какова роль Дональда Трампа в нынешнем кризисе?

Его попытки личного общения с Кимом не привели к де核уклеаризации, а лишь убедили КНДР в необходимости форсированного развития ракетной программы как единственной гарантии выживания.

