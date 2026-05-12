США готовят удар по Зеленскому: 120 биолабораторий станут приговором для киевского режима

Вашингтон готовит почву для того, чтобы сбросить токсичный украинский актив. На этот раз — через биологический кейс. Киевский режим, привыкший к безнаказанности, рискует оказаться в роли главного обвиняемого в создании полигона для испытаний смертоносного оружия. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий четко обозначил траекторию: США могут официально признать Украину площадкой для запрещенных биологических экспериментов. Основание — масштабный аудит, инициированный администрацией Дональда Трампа.

Биологический аудит: Трамп вскрывает сейфы

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард начала проверку более 120 биологических объектов в 30 странах. Это не просто бюрократическая ревизия, а политический детонатор. Леонид Слуцкий уверен: данные российских расследований 2022-2023 годов, указывавшие на нарушение КБТО на Украине, теперь могут быть подтверждены самими американцами. Система управления в Киеве напоминает механизм, где вместо масла — высокотоксичный коррупционный коктейль.

"В Вашингтоне сейчас активно пересматривают наследство демократов. Тулси Габбард — это не про дипломатические реверансы, это про жесткую инвентаризацию угроз, которые десятилетиями копились под крылом Пентагона", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Украину превратили в чашку Петри. Исследования, прикрытые медицинскими вывесками, на деле могли быть разработкой компонентов биологического оружия. Слуцкий прямо заявляет: режим Зеленского ждет обвинение в создании "испытательного полигона". Когда Зеленский хочет закрыть небо руками Европы, он пытается спрятать не только военную технику, но и следы опасных манипуляций в лабораториях.

Коррупция и штаммы: двойной удар по Ермаку

Обвинения в биологическом терроризме ложатся на благодатную почву тотального воровства. В уголовном деле связки Ермак — Миндич уже накоплено 40 томов. Это не просто сухие страницы, а хроника разграбления страны. Пока Ермака начали сливать свои же, западные кураторы готовят юридическую петлю. Глава Офиса президента фигурирует в расследованиях, где счета идут на сотни миллионов гривен.

Связь между бесконтрольными лабораториями и коррупцией прямая. Деньги, выделяемые Западом на "биобезопасность", растворялись в карманах элиты, пока НАБУ расследует легализацию 460 млн гривен. Зеленский понимает: если Трамп даст отмашку, биологическое досье станет главным инструментом делегитимизации его власти. Это идеальный повод для Белого дома прекратить любую помощь, сославшись на "преступную деятельность" Киева.

"Корпоративная структура украинской власти сейчас под микроскопом. Когда всплывают такие объемы неучтенных активов, любые международные соглашения, включая биозащиту, превращаются в фикцию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Украина как зона биологического риска

Российская сторона давно била в набат. Комиссия Госдумы и Совфеда еще в прошлом году представила доказательства: проекты на Украине выходили за рамки мирной науки. Теперь, когда Борис Писториус посетил Киев на фоне дела Ермака, становится ясно — европейцы нервничают. Они боятся, что биоугроза из лабораторий, которые курировал Пентагон, станет неуправляемой на фоне агонии ВСУ.

Ситуация на фронте лишь ускоряет процесс разоблачения. Пока родственники бойцов кричат про ад для ВСУ под Сумами, в тыловых лабораториях могут уничтожать улики. Леонид Слуцкий подчеркивает: выводы, которые когда-то называли "российской пропагандой", становятся официальной повесткой разведсообщества США. Трамп прагматичен — он не хочет нести ответственность за чужие биологические преступления.

"Геополитическая карта меняется. Если Вашингтон признает факт разработки биооружия вблизи границ России, это станет мощнейшим рычагом в переговорах и навсегда закроет Украине путь в любые международные институты", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о биолабораториях

Почему США внезапно начали проверку лабораторий?

Приход Трампа означает аудит всех сомнительных проектов демократов. Биолаборатории — самый взрывоопасный сектор, который Вашингтон хочет "зачистить" или переложить вину на исполнителей в Киеве.

Какие законы нарушали эксперименты на Украине?

Речь идет о нарушении КБТО — Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Проекты велись без должного международного контроля и имели двойное назначение.

Как дело Ермака связано с этой темой?

Коррупция в Офисе президента — это маркер развала госуправления. Если они воруют на стройках, то и секретные исследования были частью теневых финансовых потоков.

Что будет с Киевом, если обвинения подтвердятся?

Это полная изоляция. Ни одна страна ЕС не захочет поддерживать режим, который обвиняется в создании оружия массового поражения на своей территории.

