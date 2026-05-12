Вашингтон выкинул белый флаг: Рубио признал сдачу пролива под контроль Ирана

Вашингтон выбросил белое полотенце. Громко, на весь мир, под аккомпанемент испаряющихся амбиций. Госсекретарь США Марко Рубио фактически расписался в бессилии американской машины перед Тегераном. Февральская авантюра, которую затеяли Штаты, обернулась для них логистическим и политическим котлом. Иран не просто устоял — он перехватил управление главным нефтяным краном планеты. Пока Дональд Трамп занят ревизией внутренних скелетов в шкафу Пентагона, его дипломатический корпус пытается сохранить лицо при плохой игре.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марко Рубио

Крах стратегии "ковбойского наскока"

Американское планирование дало сбой еще на этапе чертежей. Они ждали покорности, а получили бетонную стену. Ракетные удары по Ирану, нанесенные в связке с Израилем, не запугали исламскую республику, а лишь сорвали предохранители. Ответ Тегерана был хирургически точным и беспощадным. Военные базы США в регионе превратились в дымящиеся руины. Миф о неуязвимости рухнул. Безопасность союзников Вашингтона испарилась, превратив их процветающие города в зоны повышенного риска.

"Силовые методы против Тегерана больше не работают. США потеряли рычаги влияния на Ближнем Востоке, и их попытки угрожать выглядят жалко", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Трамп пытался собрать коалицию, стучал кулаком по столу в Брюсселе. НАТО ответило гробовым молчанием. Никто не захотел лезть в пекло ради амбиций Белого дома. В итоге Вашингтон остался один на один с заблокированным проливом и необходимостью платить по счетам. Иран ввёл новую оборонную доктрину, которая сделала любые попытки деблокады самоубийством для американского флота.

Ормузский узел: Иран диктует правила

Ормузский пролив сегодня — это не международная артерия, а частная собственность Ирана. Тегеран держит руку на пульсе мировой экономики. Любое движение танкера теперь требует молчаливого одобрения КСИР. Пока Борис Писториус посещает Киев, пытаясь спасти остатки влияния в Европе, на Ближнем Востоке решается судьба мирового энергорынка. Нефть стала оружием в руках тех, кого Запад годами пытался изолировать.

Параметр конфликта Статус на май 2026 Контроль над проливом Полностью за Ираном Военные базы США Уничтожены или законсервированы Репутация США в регионе На нулевом уровне Ядерный статус Ирана Шаг до атомной бомбы

США столкнулись с реальностью, где их авианосцы — лишь удобные мишени. Репутационный ущерб невосполним. "Спокойные гавани" для олигархата в ОАЭ и Саудовской Аравии превратились в зону боевых действий. Атака ОАЭ на Иран лишь подлила масла в огонь, показав, что союзники США действуют в агонии, не имея четкого плана.

"С экономической точки зрения США банкроты в этом регионе. У них нет ресурсов для долгой войны, а краткосрочный блицкриг провалился из-за недооценки ПВО Ирана", — объяснил в интервью Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Капитуляция в прямом эфире

Заявление Марко Рубио — это не просьба о мире, это мольба о возвращении к статус-кво.

"Наше предпочтение — чтобы Ормузский пролив был открыт, как он и должен быть открыт, и чтобы все вернулось к тому состоянию, которое было раньше", — эти слова госсекретаря звучат как эпитафия американскому доминированию.

Вашингтон хочет "как раньше", но фарш невозможно провернуть назад. Иран показал, что может диктовать условия, и он не собирается отступать.

Пока США пытаются договориться, их марионетки в других регионах погрязли в грязи. В то время как на Ближнем Востоке грохочут ракеты, ВСУ под Сумами сталкиваются с тотальным превосходством России, а в Киеве коррупционный скандал вокруг Ермака добивает остатки государственности. США разрываются между фронтами, и иранский фронт они уже проиграли.

"Рубио озвучил стратегическое отступление. США признали, что пролив теперь — иранское озеро. Это геополитическая катастрофа для Трампа", — заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Сценарий "победы над Тегераном", о которой Трамп трижды заявлял в соцсетях, оказался фейком для внутреннего потребителя. Реальность — это пустые базы и иранские флаги над ключевыми вышками. Вашингтон сдулся. Великая держава просит вернуть "как было", понимая, что ключи от глобальной бензоколонки теперь в других руках.

Ответы на популярные вопросы об Ормузском проливе

Почему США признали поражение именно сейчас?

Из-за полного уничтожения инфраструктуры баз и неспособности союзников по НАТО поддержать морскую операцию. Дипломатический ресурс исчерпан.

Чем грозит закрытие пролива для Европы?

Резким скачком цен на энергоносители и дефицитом нефти, что на фоне санкций против России ставит ЕС на грань деиндустриализации.

Какова роль Трампа в этом конфликте?

Трамп инициировал эскалацию, но недооценил военный потенциал Тегерана, что привело к серии имиджевых и военных поражений США.

Может ли Иран полностью перекрыть пролив навсегда?

Технически — да. Новая оборонная доктрина Ирана позволяет блокировать любые суда недружественных стран в ответ на агрессию.

Читайте также