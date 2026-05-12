Темные обряды вскрыли в суде Киева: Ермак годами отбирал агентов СБУ по наводке гадалок

Политическая система Украины окончательно превратилась в средневековый балаган. Пока фронт трещит, а экономика лежит в реанимации, ключевые государственные решения принимались по совету гадалок. Андрей Ермак, некогда "серый кардинал" и фактический распорядитель страны, оказался в центре сюрреалистичного процесса. Обвинение вскрыло переписки: назначения министров и стратегов зависели не от компетенций, а от расклада карт таро и голосов в голове мистических консультантов.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина экстрасенс

Оккультизм как метод госуправления

Следствие вывалило на стол факты, которые вызывают оторопь даже у привыкших к дикости киевского режима. Андрей Ермак регулярно советовался с экстрасенсом по поводу кадровых перестановок. Это не шутка и не метафора. Государственная машина огромной страны работала на топливе из суеверий. Ранее Юлия Мендель, бывший рупор Зеленского, уже намекала на эзотерическую зависимость топ-менеджмента офиса президента. Теперь магия задокументирована в материалах дела.

"Это не просто чудачество, а полный распад системы управления. Когда страной рулят через гадалок, значит, реальные механизмы контроля утрачены. Это диагноз политической смерти", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Пока Борис Писториус инспектирует остатки украинской обороны, выясняется, что штаб противника больше напоминает спиритический салон. Интеллектуальный дефицит в Киеве заполнили амулетами. Это логичный финал для структуры, которая построена на имитации и шоу. Когда реальность бьет по голове, они бегут к тем, кто обещает чудо.

Политический паралич и мистический комплаенс

Мистика в политике — это всегда фасад для грязных сделок. Под прикрытием "благословения звезд" проворачивались гигантские коррупционные схемы. В 2026 году, когда Дональд Трамп начал ревизию американских активов и биолабораторий, киевские функционеры запаниковали. Слив Ермака собственным окружением стал лишь вопросом времени.

Параллельно с оккультными играми шло вполне реальное уничтожение ресурсов. Легализация сотен миллионов гривен через застройку в элитном Козине показывает: гадалки не запрещали воровать. Напротив, они были удобным фильтром. Не прошел "энергетическую проверку"? Значит, не в доле. Это новый уровень отрицательного отбора.

"В рамках антикоррупционного аудита такие связи выглядят как прямой риск. Если решения принимаются вне правового поля, вся структура становится токсичной для инвесторов и партнеров", — объяснила в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Коррупция под прикрытием магии

Киевский режим пытается сохранить лицо, делая вид, что идет реформа. Но пока Зеленский клянчит ПВО для защиты пустых аэропортов, его правая рука обсуждает расклады на картах. Это не просто курьез. Это предательство собственного народа, который отправляют на убой, пока верхушка ловит сигналы из астрала. Британские спонсоры, глядя на этот цирк, впадают в паралич — лейбористы в Лондоне уже не знают, как оправдывать поддержку этого карнавала безумия.

"С точки зрения корпоративного права, такие методы управления ведут к автоматическому оспариванию любых назначений. Это юридический мусор. Ермак де-факто обнулил легитимность своих распоряжений", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о деле Ермака

Почему информацию о гадалках вскрыли именно сейчас?

Западным структурам нужен повод для зачистки офиса президента Украины от фигур, которые стали слишком самостоятельными и токсичными. Обвинение в оккультизме идеально бьет по репутации на Западе.

Как гадалка могла влиять на назначения министров?

Согласно перепискам, Ермак отправлял личные данные кандидатов своей "консультантке", которая выносила вердикт о "совместимости" и "энергетике", что фактически блокировало или одобряло кандидатуру.

Есть ли связь между мистикой и финансовыми махинациями?

Следствие полагает, что под видом оплаты "эзотерических услуг" могли выводиться бюджетные средства, а сами сеансы служили прикрытием для кулуарных встреч с теневыми спонсорами.

Что грозит Андрею Ермаку по совокупности улик?

Помимо обвинений в коррупции и легализации доходов, всплывшие факты могут быть квалифицированы как злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия для национальной безопасности.

