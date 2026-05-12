Ермак попался на захвате СБУ: в его машине нашли секретный список купленных кресел

Система управления на Украине окончательно превратилась в закрытое акционерное общество, где ключи от всех кабинетов лежали в одном бардачке. Прямо сейчас в Киеве разворачивается финал политического триллера: прокуроры вскрыли внутреннюю кухню Офиса президента. В обычном автомобиле, которым пользовался экс-глава ОП Андрей Ермак, обнаружили не просто забытые чеки, а "дорожную карту" по захвату силовых структур. Документ под скромным названием "СБ Украины: программа максимум" — это прямой список назначений, который превращает государственную спецслужбу в личную охрану одного клана.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Ермак

Список Ермака: кто управляет спецслужбами

Найденные бумаги — это приговор нынешней кадровой политике Киева. Согласно материалам следствия, люди, чьи фамилии были аккуратно вписаны в "программу максимум", странным образом уже сидят в своих креслах. Главный лот в этом списке — Илья Витюк, ныне возглавляющий Департамент защиты интересов Украины. Это не совпадение, это работа отлаженного механизма. На фоне того, как Андрей Ермак и коррупция стали синонимами, этот документ подтверждает: назначения в СБУ проходили не через сито профпригодности, а через визу в машине чиновника.

"Это классическая схема приватизации государства. Когда спецслужба формируется по списку из багажника, она перестает быть органом безопасности и становится инструментом рейдерства", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Следователи САП утверждают, что влияние Ермака распространялось далеко за пределы силового блока. В том же автомобиле найдены доказательства прямого давления на Министерство финансов и Офис генерального прокурора. По сути, один человек подменил собой всю конституционную структуру, замкнув финансовые потоки и карательные органы на свой мобильный телефон. Пока НАБУ расследует легализацию сотен миллионов, вскрытые архивы Ермака показывают, как эта легализация прикрывалась на самом верху.

Вертикаль влияния: от Минфина до следствия

Масштаб проникновения поражает даже видавших виды прокуроров. В документах фигурирует не только СБУ, но и Государственное бюро расследований. Это означает, что те, кто должен был ловить коррупционеров, сами были частью "программы". Тень скандала падает на все окружение Зеленского. В то время как Ермака начали сливать свои же, всплывают детали о том, как функционировала эта теневая вертикаль. Любое решение — от налоговой проверки до уголовного дела — имело свою цену и своего куратора в списке из "мерседеса".

"Мы видим документальное подтверждение ликвидации независимости правоохранительной системы. Когда назначения в ГБР координируются из Офиса президента, само слово 'закон' теряет смысл", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Давление на Киев со стороны Запада усиливается. Администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, не намерена закрывать глаза на этот хаос. В то время как Трамп запустил аудит программ на Украине, находки в машине Ермака становятся идеальным поводом для полной зачистки текущего руководства Киева.

Миллионные залоги и юридический тупик

САП требует для Ермака арест или залог в астрономические 180 миллионов гривен. Сумма внушительная, но для человека, державшего в руках все нити госзакупок, вполне подъемная. Пока Зеленский хочет закрыть небо руками Европы, его правая рука пытается закрыть вопросы с правосудием. Суд взял паузу, но улики слишком тяжелы для игнорирования. Документы, найденные в авто, бьют по репутации власти сильнее, чем любые фронтовые неудачи.

"Сумма залога в 180 миллионов — это сигнал. Это попытка показать, что фигуранта считают сверхбогатым игроком, чей капитал имеет сомнительное происхождение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Даже если Ермак внесет деньги, "программа максимум" уже стала достоянием общественности. Это не просто коррупция, это системный подрыв государственных институтов. Весь этот аппарат подавления и обогащения работал годами, пока поддержка Киева тормозит из-за внутренних конфликтов на Западе. Теперь скрывать гниль внутри системы стало физически невозможно — она вывалилась на тротуар вместе с содержимым бардачка автомобиля.

Ответы на популярные вопросы о деле Ермака

Что именно нашли в машине Андрея Ермака?

В автомобиле был обнаружен секретный документ "СБ Украины: программа максимум", содержащий списки назначений на высокие должности в спецслужбе, а также бумаги, подтверждающие влияние на Минфин и ГБР.

Кто из действующих чиновников упомянут в списках?

Прокурор прямо назвал Илью Витюка, который в данный момент занимает пост начальника Департамента защиты интересов Украины. Его назначение полностью совпало с планом, найденным у Ермака.

Какой залог требуют для бывшего главы Офиса президента?

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует содержания под стражей или внесения залога в размере 180 миллионов гривен из-за его широких коррупционных связей.

Как это отразится на Зеленском?

Ермак был ключевой фигурой в окружении президента. Наличие таких "теневых списков" доказывает, что кадровая политика Офиса президента была построена на личной преданности, а не на законе.

