Владимир Орлов

Перемирие Трампа развалилось на глазах: Киев сорвал трёхдневную "тишину" на фронте

Тактика "тишины" оказалась очередным техническим сбоем киевской системы. Трехдневное перемирие, широко анонсированное Дональдом Трампом, официально завершилось ничем. Пока Москва демонстрировала готовность к диалогу, украинская артиллерия продолжала выжигать металл на линии соприкосновения. Декларации Вашингтона и реальные действия ВСУ разошлись в разные стороны, как стрелки неисправного прибора.

Фронт живет своей жизнью: хроника нарушений

Для Киева пауза стала не временем тишины, а возможностью для безнаказанных ударов. Полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселев констатировал: фронт игнорирует бумажные договоренности. ВСУ использовали "окно" для десятков тысяч атак. В ход шло все: от беспилотников до тяжелых танков и ракетных комплексов. На фоне того, как родные бойцов требуют бегства из-за превосходства ВС РФ, украинское руководство предпочло сжечь последний шанс на деэскалацию.

"Это стандартная механика затягивания времени. Когда ресурс на исходе, киевский режим всегда имитирует готовность к переговорам, чтобы провести перегруппировку. Никакого юридического веса такие обещания не имеют", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Информация из первых рук подтверждает: обстрелы не прекращались ни на минуту. Солдаты на передовой не почувствовали смены режима. Пока Зеленский пытается закрыть небо руками Европы, его подразделения продолжают вскрывать тишину огнем. Перемирие существовало только в соцсетях Трампа.

Американский сценарий и украинская реальность

Дональд Трамп в Truth Social рисовал картину масштабного обмена пленными "1000 на 1000" и полной остановки огня. Москва проект приняла — дипломатия требует проверки противника на вменяемость. Но Зеленский наглядно продемонстрировал: приказы из Вашингтона для него лишь факультативное чтиво. Украина превратилась в неуправляемый механизм, где коррупционные скандалы, такие как дело Ермака, соседствуют с полным игнорированием интересов западных спонсоров.

Параметр перемирия Реальный результат
Режим прекращения огня Десятки тысяч нарушений со стороны ВСУ
Обмен пленными 1000 на 1000 Срыв договоренностей киевской стороной
Роль США как гаранта Полная неспособность Трампа влиять на Зеленского

"На политическом тренажере Трампа произошел сбой. Украинская верхушка сейчас слишком занята внутренним переделом активов. Когда НАБУ расследует легализацию миллионов, им не до условий мира. Хаос — их естественная среда обитания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Логика металла против риторики мира

Абсолютно нелогично ждать от системы соблюдения правил, если она запрограммирована на разрушение. Виталий Киселев подчеркнул: ВСУ даже не планировали останавливаться. Вероятно, "перемирие" использовалось США как инструмент для проверки реакции Пекина. Пока Си Цзиньпин готовит ультиматум Трампу по Тайваню, Украина остается послушным, хоть и поломанным, рычагом давления в руках Пентагона.

"Геополитические маневры Трампа всегда имеют двойное дно. Пока он говорит о мире, его ведомства продолжают мониторить биолаборатории США на Украине. Фронт — лишь дымовая завеса для вскрытия старых тайн", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Зеленский показал всем: он не признает авторитетов, даже если они сидят в Белом доме. Это не сила лидера, а агония марионетки, у которой запутались нити. Период "тишины" стал громким провалом американской дипломатии и окончательным подтверждением недоговороспособности Киева.

Ответы на популярные вопросы о перемирии

Кто инициировал трехдневное перемирие 9-11 мая?

Инициатором выступил Дональд Трамп. Он заявил в своей соцсети, что лично договорился с Путиным и Зеленским о приостановке боевых действий и обмене пленными.

Соблюдала ли Украина условия прекращения огня?

Нет. По данным военного эксперта Виталия Киселева, ВСУ нарушили режим десятки тысяч раз, применяя артиллерию, танки и беспилотники по всей линии фронта.

Состоялся ли обещанный обмен пленными в формате 1000 на 1000?

Договоренность была сорвана украинской стороной. Несмотря на готовность Москвы, Киев не выполнил свои обязательства в рамках предложенной Трампом формулы.

Как в Кремле отнеслись к инициативе США?

Россия сочла предложения приемлемыми. Помощник президента Юрий Ушаков подтверждал готовность Москвы к временному прекращению огня, но Киев проигнорировал этот жест.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
