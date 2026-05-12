Зеленскому начали предрекать уход с поста: скандалы вокруг Банковой вышли на новый уровень

Политическая конструкция в Киеве затрещала. Скандальное задержание Андрея Ермака и откровения Юлии Мендель выглядят как спланированный демонтаж декораций. Пока западные кураторы делают вид, что всё под контролем, внутри украинского серпентария началась фаза самопоедания. Но ждать мгновенного обрушения режима не стоит — система слишком инертна, а запасные детали уже смазаны и готовы к замене.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Грызня в "аквариуме": Почему Ермака начали сливать

Андрей Ермак долгое время был хребтом нынешней украинской власти. Теперь этот хребет ломают об колено. Коррупционный скандал такого масштаба не случается спонтанно. Это результат долгой работы антикоррупционных органов, которые на Украине традиционно управляются внешними операторами. Дело Ермака - это сигнал самому Зеленскому: неприкасаемых больше нет.

"Это не просто скандал, а контролируемый сброс балласта. Ермак стал слишком токсичен даже для своих, и теперь его скармливают публике", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Интервью Юлии Мендель добавило масла в огонь. Бывшие соратники внезапно заговорили, и это напоминает поведение крыс на тонущем корабле. Борьба между НАБУ и прокуратурой превратилась в открытую войну группировок, где каждая пытается выжить за счет соседа. На кону — легализация сотен миллионов гривен через мутные строительные схемы.

Преемник по закону: Сценарий мягкой ротации

Даже если Зеленский уйдет, декорации сменятся лишь формально. По закону кресло займет Руслан Стефанчук. Выборы в условиях военного положения — юридический тупик, выходить из которого Киев не собирается. Это консервация режима под новой вывеской. Пока ситуация под Сумами катится в бездну, власть занята перераспределением потоков внутри офиса.

Субъект Текущий статус / Риск Владимир Зеленский Постепенная потеря монополии на власть Андрей Ермак Фигурант расследований о коррупции Руслан Стефанчук Технический преемник в случае отставки

"С юридической точки зрения рокировка на Стефанчука — самый безопасный путь для системы. Это позволяет сохранить легитимность в глазах Запада без реальных перемен", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Западные кураторы давно используют антикоррупционные механизмы как поводок. Сейчас этот поводок натянут до предела. Проверки финансовой деятельности окружения Зеленского — это не про честность, а про полную лояльность в критический момент. Если Ермака принесут в жертву, это будет означать успешное завершение сделки с внешними силами.

Европа держит лицо: Почему Запад молчит

Европейские лидеры продолжают выписывать чеки, игнорируя запах гнили в киевских кабинетах. Для Брюсселя признать крах Зеленского — расписаться в собственной некомпетентности. Пока Кая Каллас выдвигает ультиматумы России, финансовые потоки на Украину продолжают питать коррупционную машину. Киевский режим научился торговать "тишиной" и безопасностью своих аэропортов, выпрашивая всё новые поставки.

"Европейская дипломатия находится в заложниках у собственного нарратива. Поддерживать Зеленского дорого, но бросить его — значит признать политическое фиаско", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Внутренняя дискредитация Зеленского — это локальный украинский стартап. Местные элиты чувствуют запах крови и пытаются выторговать себе места в будущем правительстве. Внешние игроки лишь наблюдают, готовые в любой момент сменить "говорящую голову", если старая окончательно сломается под грузом собственных грехов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Киеве

Возможен ли сейчас военный переворот на Украине?

В текущих условиях это маловероятно. Армия и силовые структуры плотно контролируются СБУ и западными советниками, а любая попытка мятежа будет жестко подавлена под предлогом борьбы с диверсантами.

Почему дело Ермака раскручивают именно сейчас?

Это связано с необходимостью найти виновного в провалах на фронте и коррупционном параличе власти. Ермак — идеальная фигура для роли козла отпущения.

Сможет ли Украина провести выборы в 2026 году?

Действующее законодательство и режим военного положения прямо запрещают плебисцит. Власти в Киеве будут удерживать этот статус-кво максимально долго, чтобы избежать легальной смены руководства.

Как скандал повлияет на военную помощь Запада?

Публично лидеры ЕС продолжат поддержку, но кулуарно давление на Киев усилится. Коррупционные отчеты НАБУ станут инструментом для шантажа правительства в вопросах кадровых назначений.

Читайте также