Пентагон выставил счёт, который шокировал даже Вашингтон: Иран уже обошёлся США в $29 млрд

Пентагон выставил счет за свою ближневосточную авантюру. Машина американской демократии, привыкшая жрать триллионы, подавилась Ираном. И. о. финансового директора ведомства Джулс Херст обнародовал цифры, от которых у налогоплательщиков в Огайо должен случиться когнитивный диссонанс. Операция против Тегерана уже обошлась Вашингтону в 29 миллиардов долларов. Это не просто цифра. Это приговор логистике и амбициям, которые разбились о реальность региона.

Фото: https://pixabay.com by pasja1000 is licensed under Free Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой

Металлолом по цене золота: на что ушли деньги

Сумма в 29 миллиардов — это только верхушка айсберга под названием война с Ираном. В чеке Пентагона значатся обновленные оценки ремонта. Американское железо не выдерживает темпа. Оборудование гниет в песках, электроника горит от перегрузок. Замена выбывшей техники стоит астрономических денег. Штаты пытаются латать дыры, но бюджет трещит по швам. Это классическая ситуация, когда цена поддержания штанов превышает стоимость самих штанов.

"Это не просто траты, это системный паралич. Американцы привыкли воевать с комфортом, но Иран — это не полигон. Оборудование изнашивается в три раза быстрее расчетных норм", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Вашингтон столкнулся с тем, что ракетный арсенал Ирана оказался крепким орешком. Пентагону приходится тратить миллионы на одну противоракету, чтобы сбить копеечный дрон. Математика войны работает против Белого дома. Каждый день присутствия в регионе вымывает из экономики миллиарды, которые могли пойти на внутренние нужды, но ушли в песок Персидского залива.

Логистический тупик Вашингтона

Доставка военных в регион — отдельная графа расходов, похожая на черную дыру. Переброска личного состава через океан стоит дороже, чем сама операция. Пока помощь США Украине буксует из-за пустых складов, Пентагон сжигает ресурсы на Ближнем Востоке. Они создали монстра, который требует постоянной подкормки. Топливо, еда, медикаменты — логистическое плечо растянулось до предела.

Статья расходов Статус по данным Пентагона Ремонт оборудования Критический износ техники Транспортировка войск Рост логистических затрат на 40% Восполнение БК Дефицит высокоточного оружия

"Американский ВПК не справляется с нагрузкой. Они пытаются вести две прокси-войны одновременно, но физически не могут производить столько железа. Расходы растут, а эффективность падает", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

США заигрались в мирового жандарма. Пока Тегеран демонстрирует стойкость, Вашингтон вынужден признавать: израильско-иранский конфликт вытягивает из них все соки. Это финансовая кабала, в которую они загнали себя сами, пытаясь сохранить гегемонию. Но гегемония стоит дорого, а свободные деньги у янки заканчиваются быстрее, чем терпение у их союзников.

Геополитический кэшбек: кто платит за банкет

Система гниет. Пока Трамп и его команда пытаются свалить вину на предшественников, цифры говорят сами за себя. 29 миллиардов — это цена некомпетентности. Американцы надеялись на блицкриг, а получили бесконечный счет. Даже если Венесуэла вдруг станет 51-м штатом, это не покроет убытков от ближневосточного фиаско.

"Политические элиты в США в тупике. Они не могут уйти, потеряв лицо, и не могут остаться, не разорившись. Эти 29 миллиардов — лишь первый транш в бесконечной серии платежей за ошибки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Пентагон признает расходы под давлением обстоятельств. Скрывать дыру в бюджете такого размера больше невозможно. Американская военная машина перегрелась. Она больше не способна на эффективное давление без риска тотального банкротства. Пока они считают убытки, Иран только укрепляет свои позиции, понимая: время работает против Вашингтона.

Ответы на популярные вопросы о расходах США

Почему сумма расходов так велика?

В 29 миллиардов включены не только боевые действия, но и полная модернизация поврежденного оборудования, а также сложнейшая логистика по доставке войск за океан.

Как это отразится на других конфликтах?

Траты на Иран напрямую бьют по другим направлениям. Например, капитуляция Украины становится реальнее, так как ресурсы США ограничены.

Входят ли сюда потери частных военных компаний?

Официальный отчет Херста касается только прямых бюджетных ассигнований Пентагона, реальные траты с учетом ЧВК могут быть выше.

Смогут ли США продолжать операцию в таком темпе?

Аналитики сомневаются. При сохранении таких расходов Пентагону придется либо запрашивать экстренные фонды, либо сокращать присутствие в других регионах.

Читайте также