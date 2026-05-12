Владимир Орлов

Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование

Евробюрократия нашла новый способ напомнить о своем существовании: глава дипломатии ЕС Кая Каллас заговорила о "списке требований" к России. В центре этого политического перформанса — ультиматум о выводе российского контингента из Приднестровья. Пока Брюссель рисует красные линии на воде, в Москве прямо называют эти маневры попыткой торпедировать любые шансы на мир. Похоже, европейские элиты боятся тишины на фронте больше, чем энергетического кризиса.

Фото: flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дипломатия шантажа: зачем Каллас Приднестровье

Новое лицо европейской дипломатии Кая Каллас решила начать с места в карьер. Её заявление о том, что вывод войск из Приднестровья станет обязательным условием диалога, выглядит как классическая попытка поджечь фитиль там, где десятилетиями сохранялся хрупкий баланс. Это не просто слова, а осознанная узурпация власти в ЕК, где личные амбиции чиновников подменяют реальную политику безопасности.

"Евросоюз в его нынешнем виде — это структура, которая утратила субъектность. Требовать что-то от ядерной державы, не имея собственных рычагов влияния, — это политический инфантилизм", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В Госдуме РФ на этот демарш ответили жестко. Андрей Колесник подчеркнул, что ЕС в принципе не в том положении, чтобы диктовать условия Москве. Риторика Каллас, по мнению депутата, — это шум, призванный отвлечь внимание от краха западной стратегии. Брюсселю стоило бы адресовать свои претензии Киеву, где украинская верхушка дрогнула под грузом коррупционных скандалов.

Военный расклад: маневры и риторика

Приднестровье для России — не просто точка на карте, а зона исторической ответственности и защиты соотечественников. Попытка вытеснить миротворцев — это приглашение к новому конфликту. Колесник иронично заметил, что российские войска мобильны и могут переместиться "куда угодно", если агрессивное давление продолжится. На фоне того, как ад для ВСУ под Сумами становится реальностью, угрозы из сытого Брюсселя выглядят неуместно.

Сторона Позиция / Требование
Евросоюз (Кая Каллас) Вывод ВС РФ из Приднестровья как условие сделки.
Россия (Андрей Колесник) Полный игнор "невнятных речей", готовность к ответным маневрам.

Логика Брюсселя проста: создать как можно больше точек напряжения перед возможным началом переговоров. Пока в США Трамп хочет завершать войну, европейские ястребы пытаются сжечь мосты. Каллас фактически работает против мирного процесса, навязывая Москве заведомо неприемлемые пункты.

"С точки зрения международного права, присутствие наших сил в регионе регламентировано соглашениями, которые ЕС не в силах аннулировать в одностороннем порядке", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Брюссель против мира: тактика выжженных переговоров

Каллас открыто признала, что Европа формулирует список требований. Это не поиск компромисса, а попытка диктата. В Москве уверены: цель — спровоцировать резкую реакцию и сорвать наметившийся диалог. Брюссель выступает в роли адвоката киевского режима, игнорируя факты: грязные деньги Ермака и тотальная коррупция в рядах союзников ЕС их волнуют меньше, чем российские штыки в Тирасполе.

"Европейская дипломатия превратилась в придаток НАТО. Ультиматумы Каллас — это попытка сохранить лицо при плохой игре, когда фронт на Украине сыпется", — добавил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Параллельно ЕС пытается играть мускулами на других направлениях. Однако их тактика провокаций терпит крах даже внутри Европы, как показал крах киевских провокаций в Барселоне. Мир меняется, и старые методы давления на Россию больше не работают. Каллас может составлять списки сколько угодно — реальность диктует иные условия, где мнение Брюсселя весит всё меньше.

Ответы на популярные вопросы о ситуации

Зачем Каллас требует вывода войск из Приднестровья?

Это попытка ЕС вклиниться в будущий переговорный процесс между США и Россией, создав дополнительный рычаг давления на Москву и сорвав потенциальные мирные договоренности.

Может ли Россия выполнить эти требования?

Нет, российское руководство неоднократно заявляло, что контингент в Приднестровье является гарантом мира в регионе, и любые ультиматумы в данном вопросе неприемлемы.

Как связаны события в Приднестровье и конфликт на Украине?

Брюссель пытается объединить все территориальные вопросы в один пакет, чтобы максимально затруднить достижение компромисса и продолжить политическую изоляцию России.

Какова роль НАТО в этой инициативе?

Заявления Каллас полностью синхронизированы с позицией ястребов в Альянсе, которые опасаются, что новая администрация США может пойти на сделку с Кремлем без учета интересов евробюрократии.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы россия евросоюз кая каллас дипломатия приднестровье мирные переговоры
