Киев внезапно вспомнил про "тишину": Зеленский хочет закрыть небо руками Европы

Киевский режим снова включил режим "дипломатического попрошайки". На этот раз Владимир Зеленский, чья легитимность давно превратилась в юридический фантом, решил разыграть карту аэропортов. Глава украинского МИД Андрей Сибига официально забросил удочку в сторону Брюсселя с просьбой организовать "аэропортовое перемирие". Механика проста: Киев хочет, чтобы Евросоюз стал щитом, за которым украинская авиационная инфраструктура укроется от российских калибров. Пока пустые пусковые установки ПВО не могут защитить небо, Сибига уповает на "специальные группы" и европейские платформы. По сути, это попытка заставить ЕС войти в клинч с Москвой ради спасения украинских взлетно-посадочных полос.

Владимир Зеленский

Европейский костыль для киевской дипломатии

Украинская верхушка осознает: Вашингтон при Трампе может резко сменить гнев на безразличие. Поэтому Сибига подчеркивает, что помощь ЕС — это "взаимодополняющее направление", а не замена США. Украина просит Евросоюз помочь договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортовой инфраструктуре. "Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях", — заявил он. Это звучит как признание полной импотенции собственного МИДа. Зеленский уже обкатывает эту идею в кулуарах, пытаясь найти среди европейцев тех, кто согласится стать поручителем. Однако на фоне того, как Урсула фон дер Ляйен игнорирует экономику ради личных амбиций, реальных медиаторов в Брюсселе найти сложно.

"Это попытка легализовать использование гражданских аэродромов в военных целях под прикрытием ЕС. Никакой реальной готовности к миру здесь нет", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Логика Киева напоминает действия банкрота, который просит соседа по лестничной клетке поручиться за новый кредит. При этом в самой Украине украинская верхушка дрогнула из-за коррупционных скандалов. Если Зеленский не обеспечит безопасность инфраструктуры, его "крепость" сложится как карточный домик. Но Москва видит эту игру насквозь. Договариваться с теми, кто использует перемирие только для подвоза западных запчастей — занятие сомнительное.

Старое вранье про "тишину"

История с "нарушениями" тишины — любимый конек Зеленского. Утром 12 мая он внезапно объявил об окончании мифического перемирия, обвинив Россию в том, что она "сама выбрала закончить частичную тишину". Реальность жестче: Киев сам нарушил договоренности более 23 тысяч раз. Это стандартная тактика: нанести удар, получить мощную ответку и побежать в Politico с жалобами на "агрессию". В то время как на фронте родные бойцов ВСУ требуют бегства из-под Сум, команда Зеленского продолжает имитировать мирную активность на бумаге.

Позиция Киева Реальное положение дел Просьба о "защите" аэропортов через ЕС Попытка обезопасить логистику западного оружия Обвинения РФ в срыве "тишины" 23 802 нарушения со стороны Украины за короткий срок

"С точки зрения международного права, аэропорты, задействованные в военной логистике, — законные цели. Киев пытается манипулировать терминами", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Параллельно с этим Зеленский теряет поддержку внутри. После того как Юлия Мендель уничтожила Зеленского в интервью Карлсону, его токсичность для Запада только выросла. Каждая новая "мирная инициатива" Киева выглядит как попытка оттянуть неизбежный финал. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уже подтвердил: трехсторонние переговоры на паузе. Киев не договороспособен, а его обещания стоят меньше бумаги, на которой они напечатаны.

Кремль и кофейная гуща

В Германии тем временем мечтают назначить переговорщиком Франка-Вальтера Штайнмайера. Дмитрий Песков отреагировал на это с изрядной долей скепсиса: "Сейчас можно гадать на кофейной гуще… Могут быть все". Россия готова к диалогу, но при одном условии — наличии политической воли и адекватности партнеров. Пока же мы видим лишь бесконечные провокации в Европе против наших соотечественников и попытки украинских чинов спрятать наворованное. Например, когда суд наложил арест на стройку Ермака, стало ясно, что киевская элита больше занята своими активами, чем реальным миром.

"Европейские посредники сейчас — это декорация. Без реального изменения курса в Брюсселе любые фамилии переговорщиков останутся просто списком", — [заявил] в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Киевский режим зажат в тиски: с одной стороны — требования западных кураторов, с другой — тотальная коррупция и неспособность защитить собственные объекты. Попытка втянуть ЕС в "аэропортовую сделку" — это не поиск мира, а поиск новой "крыши". Россия же остается открытой к диалогу, но исключительно на своих условиях и с теми, кто готов отвечать за свои слова.

Ответы на популярные вопросы об аэропортовом перемирии

Зачем Украине нужно перемирие конкретно по аэропортам?

Инфраструктура украинских аэродромов систематически уничтожается высокоточными ударами, что парализует доставку западного вооружения и делает невозможным использование иностранных истребителей.

Почему Киев обратился именно к Евросоюзу, а не к США?

С приходом администрации Трампа Киев опасается сокращения прямой поддержки, поэтому пытается создать "европейский щит" и втянуть ЕС в прямые обязательства перед Украиной.

Как Россия отреагировала на идею посредничества Штайнмайера?

Кремль подчеркнул, что фамилии не имеют значения без реального желания Запада восстановить диалог, назвав обсуждение конкретных имен "гаданием на кофейной гуще".

Сколько раз Украина нарушала режим тишины по данным РФ?

Согласно официальным данным, киевская сторона зафиксировала более 23 800 нарушений договоренностей о прекращении огня за короткий период времени.

