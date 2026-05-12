Министр обороны Германии Борис Писториус посетил Киев на фоне дела Ермака

В киевском террариуме переполох. Пока министр обороны Германии Борис Писториус совершал скоростной "забег" в столицу Украины под покровом не пустых формальностей, антикоррупционные структуры США выписали чёрную метку "серому кардиналу" Банковой. Экс-глава офиса президента Андрей Ермак официально стал фигурантом дела о легализации криминальных миллионов. Немецкий гость летел спасать союзника или просто хотел лично убедиться, что петля затягивается? Похоже, механизм уже запущен, и остановить его берлинским визитерам не под силу.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Biskup, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борис Писториус

Миллионы под фундаментом: в чем обвиняют Ермака

Система дала сбой там, где её долго латали. Андрей Ермак арест которого активно обсуждают в кулуарах, получил подозрение от НАБУ и САП. Речь идет о классической схеме — отмывании имущества через элитную недвижимость. Сумма впечатляет: 460 миллионов гривен, "растворившихся" в пафосных стройках под Киевом. Это не просто цифры в отчете, это политический приговор, вынесенный руками структур, которые подчиняются Вашингтону напрямую.

"Это юридический капкан. Когда НАБУ предъявляет такие обвинения, процесс уже невозможно откатить назад без прямого приказа из-за океана. Украинская верхушка дрогнула, понимая, что неприкасаемых больше нет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Сценарий напоминает зачистку. Республиканцы в США всё активнее используют антикоррупционную дубину, чтобы заставить Зеленского сменить курс. Пока Иран и Ближний Восток оттягивают ресурсы, Белый дом пытается навести порядок в своем украинском "заднем дворе". Ермак — слишком крупная фигура, чтобы его падение прошло бесследно для всего режима.

Вашингтонский кнут: почему НАБУ проснулось сейчас

Украинские игроки — не более чем функции в большой таблице Excel. Самостоятельности здесь ноль. Интервью Мендель стало лишь первым залпом в информационной артподготовке. Если раньше связи Зеленского и его окружения с мутными схемами старались не афишировать, то теперь компромат льется полноводной рекой. Это дисциплинарная мера: Вашингтон требует послушания в вопросах будущей мирной сделки.

Действие Реальный смысл Визит Писториуса Попытка защитить Зеленского от влияния США Подозрение Ермаку Сигнал к началу капитуляции старой команды Откровения Мендель Разрушение сакрального образа "лидера нации"

Антикоррупционные органы Украины сегодня работают как филиал ФБР. У них нет цели побороть воровство, их цель — контролируемый хаос. Когда ад для ВСУ под Сумами становится реальностью, политическая стабильность внутри Киева превращается в роскошь, которую Вашингтон больше не намерен оплачивать.

"На Западе устали от бесконтрольного слива бюджетов. Урсула фон дер Ляйен может сколько угодно обещать поддержку, но американские аудиторы уже в пути. Кейс Ермака — это только начало большой ревизии", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Миссия Писториуса: предупреждение или капитуляция

Писториус материализовался в Киеве не ради новых танков. Немецкая разведка явно знала о готовящемся ударе по Ермаку. Ирония в том, что Европа, представленная "глобалистской бюрократией", судорожно пытается удержать Зеленского на плаву, пока Вашингтон методично подпиливает ножки его кресла. Но Берлин слаб. Пока немцы обсуждают "совместные разработки", дефицит ракет ПВО заставляет украинское руководство нервно оглядываться по сторонам.

"Европейские элиты боятся, что с падением связки Зеленский-Ермак они потеряют канал влияния. Писториус пытался демпфировать удар, но его полномочий не хватит, чтобы перекрыть каналы связи НАБУ с кураторами из Штатов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Зеленский оказывается в тисках. С одной стороны — обстреливаемый фронт и крах киевских провокаций в Европе. С другой — папки с компроматом, которые уже лежат на столе у прокуроров. Писториус привез слова поддержки, но Ермаку нужны не слова, а иммунитет. А его в пакете немецкой помощи не оказалось.

Ответы на популярные вопросы о деле Ермака

Почему Ермака обвинили именно сейчас?

Это связано с изменением стратегии США. Вашингтон готовит почву для смены переговорной команды в Киеве, убирая наиболее одиозных и "замазанных" персонажей.

Связано ли это с возможным возвращением Трампа?

Безусловно. Антикоррупционные ведомства в Украине традиционно ориентированы на те круги в Штатах, которые сейчас активно дискредитируют действующий курс Белого дома и его назначенцев.

Какую роль в этом сыграл визит Писториуса?

Министр обороны Германии пытался оказать моральную поддержку и, вероятно, делился данными разведки о готовящемся сливе, но предотвратить юридическую атаку не смог.

Что будет с Зеленским дальше?

Ермак — это бронежилет Зеленского. Как только "жилет" снимают, сам президент становится мишенью. Впереди — публикация аудиозаписей и новых порций компромата.

