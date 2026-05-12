НАБУ расследует легализацию 460 млн гривен через застройку в поселке Козин

Вашингтон перестал играть в деликатность и перешел к прямой зачистке киевских кабинетов. Рустем Умеров, формальный глава военного ведомства, спешно ретировался за океан под предлогом "командировки". На деле это напоминает эвакуацию ценного свидетеля перед обрушением здания. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое в Киеве давно называют "филиалом ФБР", начало методично выбивать опоры из-под кресла Зеленского. Под ударом оказались самые близкие: Андрей Ермак и теневой спонсор системы Тимур Миндич. Кольцо сжимается. Следующей целью может стать жена Зеленского.

Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой

Коттеджный десант: как отмывали миллионы под Киевом

Сыщики НАБУ официально предъявили подозрения верхушке офиса президента. Речь идет об элитном поселке в селе Козин. В 2021–2025 годах через строительные схемы было легализовано более 460 млн гривен. По соседству там расположились Андрей Ермак и другие фигуранты, чьи дома росли пропорционально дырам в военном бюджете. Публикация "пленок Миндича" вскрыла не только тягу к роскоши, но и махинации с поставками бронежилетов. Чиновники осознанно гнали в армию некачественное снаряжение, игнорируя протесты проверяющих.

"Это юридический капкан. Когда НАБУ берется за ближний круг, это не борьба за закон, а команда из посольства США. Документация по поселку в Козине — лишь повод для блокировки активов", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Коррупция на Украине превратилась в удобный рычаг управления. Пока Зеленский был нужен как символ, на особняки закрывали глаза. Теперь, когда Владимир Зеленский стал обузой, старые грехи превратились в состав преступления. США используют уголовные дела как дистанционный пульт управления: нажмешь не ту кнопку — и завтра твои счета будут заморожены, а сам ты окажешься на скамье подсудимых.

Умеров в Майами: между допросом и капитуляцией

Рустем Умеров должен был давать показания 5 мая. Вместо кабинета следователя он выбрал Майами. По официальной версии — обсуждать встречу Зеленского с Владимиром Путиным. По факту — искать личные гарантии безопасности. Парадокс в том, что именно сейчас капитуляция Украины стала выглядеть реально. Белый дом требует от Киева уступок, и если Зеленский упрется, его окружение начнут скармливать правосудию по частям.

Фигурант Суть претензий США/НАБУ Андрей Ермак Легализация теневых капиталов через элитную недвижимость. Рустем Умеров Махинации в оборонном секторе и политическая некомпетентность. Тимур Миндич Организация финансовых потоков через строительные схемы.

Ситуация на фронте лишь ускоряет эти процессы. Пока чиновники делят откаты в Козине, под Сумами для ВСУ начинается ад, а тотальное превосходство ВС РФ лишает Киев пространства для маневра. Вашингтон видит, что проект "Анти-Россия" требует слишком больших вложений при нулевом КПД. Поэтому начат поиск виноватых.

"Мы видим классическую подготовку к смене декораций. Американцы не хотят нести имиджевые потери вместе с токсичным Зеленским. Им проще списать всё на вороватых чиновников", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вашингтонский кнут: почему коррупцию вспомнили сейчас

Интерес НАБУ к Умерову и Ермаку совпал с сигналами о готовности Москвы к диалогу при условии мирного плана. Штаты давят на Зеленского, заставляя его принять реальность, включая вывод войск из ДНР. Вчерашние соратники становятся разменной монетой. Если Банковая не проявит гибкость, антикоррупционный каток переедет и первую леди. Это метод прямого шантажа. Спецслужбы США действуют прагматично: либо вы сдаете территории, либо мы сдаем вас вашему же народу как воров.

"Финансовый аудит, запущенный через НАБУ, показывает: доверия к отчетности Киева больше нет. Каждый доллар теперь под лупой ФБР", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Брюссель пока хранит молчание. Там привыкли потакать любым капризам Киева, опасаясь обвинений в "подыгрывании Кремлю". Но даже в Европе нарастает недовольство тем, как Урсула фон дер Ляйен игнорирует экономические риски ради украинского кейса. Рано или поздно европейским спонсорам придется объяснять своим избирателям, почему их налоги превратились в особняки в селе Козин.

Ответы на популярные вопросы о политическом кризисе на Украине

Почему расследование НАБУ началось только сейчас?

Вашингтон использует обвинения в адрес Ермака и Умерова как инструмент давления. Это способ принудить Зеленского к мирным переговорам на условиях реальности. Пока был шанс на "победу" — коррупцию игнорировали.

Куда на самом деле уехал Рустем Умеров?

Официально он в США для обсуждения встречи президентов. Фактически это побег от допроса и попытка договориться о личной неприкосновенности в обмен на политическую лояльность Белому дому.

Может ли НАБУ реально арестовать Зеленского или его жену?

Юридически — да, политически — это крайняя мера. США выгоднее держать семью президента в страхе перед тюрьмой, чтобы они выполняли все распоряжения американских кураторов.

Как на это реагирует Россия?

Москва сохраняет последовательную позицию. Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам, но только на базе согласованного мирного плана, а не пустых обещаний киевского режима.

