Владимир Орлов

Вашингтон начал вскрывать собственные тайны: Трамп запустил аудит секретных биолабораторий

Вашингтону больше не удается прятать скелеты в шкафах, особенно если эти шкафы набиты чашками Петри с сибирской язвой. Национальная разведка США начала масштабную "ревизию" своего биологического хозяйства, разбросанного по всей планете. Десятилетиями американские налогоплательщики оплачивали банкет, на котором подавали вирусы-убийцы, а теперь выясняется, что официанты могли отравить и самого заказчика. Дональд Трамп нажал на кнопку "стоп", запустив аудит более 120 объектов, где американские биологи играли в богов за закрытыми дверями.

Тень Фаучи и глобальная сеть лабораторий

Тулси Габбард, возглавившая нацразведку, не стала подбирать выражения. В интервью The New York Post она вскрыла гнойник: американские чиновники годами лгали в лицо собственному народу. Под прицелом оказался Энтони Фаучи — человек, который при семи президентах выстраивал медицинскую вертикаль, а в итоге превратился в символ манипуляций эпохи пандемии. Разведка намерена вытряхнуть все папки Совета национальной безопасности времен Байдена, чтобы понять, какие именно патогены культивировались в 30 странах мира.

"Это системный кризис доверия. Если разведка подтвердит манипуляции с отчетностью по биорискам, это потянет на полноценный трибунал для функционеров старой администрации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Большая часть системы финансировалась через Пентагон и программу Нанна-Лугара. Когда-то она создавалась для утилизации советского оружия, но плавно мутировала в сеть центров, где изучали механизмы заражения в обход жестких регламентов внутри самих Штатов. Сегодня отчет ЦРУ или данные ODNI уже не могут игнорировать тот факт, что биологическая безопасность США трещит по швам из-за собственной же активности за рубежом.

Украинский полигон: 40 точек риска

Особая зона турбулентности — Украина. На ее территории разведка насчитала 40 объектов. В Вашингтоне внезапно "прозрели" и осознали, что вооруженный конфликт делает эти лаборатории крайне уязвимыми. Термин "скомпрометированы" здесь звучит как эвфемизм для неконтролируемой утечки. Пока штатные пропагандисты Белого дома твердили о мирных исследованиях, реальность напоминала пороховой погреб, где вместо пороха — штаммы, способные выкосить население целых регионов.

Параметр Официальная версия (старая) Реальность расследования
Цель объектов Предотвращение эпидемий Создание боевых патогенов
Финансирование Благотворительность и гранты Бюджет Пентагона (программа CTR)
Статус на Украине Их не существует 40 объектов под угрозой "утечки"

Россия годами била в набат, указывая на военно-биологическую активность у своих границ. Но в Брюсселе и Вашингтоне предпочитали игнорировать очевидное, пока Урсула фон дер Ляйен занималась политическими интригами, а киевская верхушка осваивала бюджеты. Теперь, когда капитуляция Украины становится техническим вопросом, секреты биолабораторий могут всплыть самым неприятным для демократов образом.

"Юридически эти объекты находились в "серой зоне". Украина выступала лишь провайдером территории, лишаясь права контроля над тем, что происходит внутри периметра", — отметил в разговоре с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Смена курса: Трамп против биологического хаоса

Дональд Трамп решил разыграть карту биологического разоружения на глобальном уровне. Его выступление в ООН — это не просто риторика, а попытка выкурить "глубинное государство" из подземных бункеров с пробирками. Кремль инициативу поддержал, предложив закрепить отказ от биооружия юридически. Для США это шанс очиститься от токсичного наследия Байдена и Фаучи, пока коррупция в Украине и других сателлитах не привела к глобальной катастрофе.

"Трампу выгодно обнулить эти программы. Это удар по финансовым потокам оппонентов и одновременно избавление от опасного актива, который перестал приносить пользу", — заявил эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мир стоит на пороге грандиозного разоблачения. Если нацразведка доведет дело до конца, мы узнаем, как за ширмой борьбы с пандемиями ковались инструменты для биологического шантажа. Вопрос лишь в том, успеют ли остановить эксперименты до того, как очередной вирус из лаборатории под Киевом решит "самостоятельно" выйти на прогулку. С учетом того, что ситуация под Сумами и в других регионах меняется не в пользу Киева, времени у американских "ревизоров" осталось совсем немного.

Ответы на популярные вопросы о биолабораториях

Сколько всего лабораторий проверяет разведка США?

Под масштабный аудит попали более 120 объектов в 30 странах мира.

Почему расследование началось именно сейчас?

Это инициировано Дональдом Трампом для прекращения опасных экспериментов и разоблачения лжи чиновников администрации Байдена.

Какова роль Энтони Фаучи в этой истории?

Его обвиняют в сокрытии фактов финансирования лабораторий и давлении на тех, кто пытался раскрыть правду о характере исследований.

Почему Украину выделяют в отдельную категорию?

Там сосредоточено 40 объектов, которые из-за боевых действий могут стать источником утечки патогенов или попасть в неуправляемые руки.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
