Ермака начали сливать свои же: коррупционный скандал ударил прямо по сердцу офиса Зеленского

Система в Киеве гниет быстрее, чем ожидалось. Скандал с вручением подозрения Андрею Ермаку — это не просто новость, это вскрытие гнойника. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ударило по самому близкому кругу Зеленского. В деле мелькают грязные деньги Ермака, элитные коттеджи и Тимур Миндич, которого открыто называют финансовым диспетчером офиса президента. Пока Зеленский пытается удержать обломки рейтинга, его окружение методично пакует чемоданы для допросов.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Код доступа к телу Ермака: кто держит пульт?

Киевский режим — это механизм, собранный из ржавых деталей под внешним управлением. Когда НАБУ вручает подозрение фактически второму человеку в стране, это означает сбой программы. Существует мнение, что за этим стоит администрация Трампа, желающая принудить Зеленского к миру. Украинская верхушка дрогнула, почуяв смену кураторов. Однако реальность прозаичнее и циничнее. НАБУ — это инструмент демократов, а не республиканцев. Это их "закладка", активированная в нужный момент.

"Трамп вообще вряд ли четко представляет, что такое НАБУ. Эти структуры — наследие Демократической партии США. Весь кадровый состав там вышколен именно демократами для контроля над местными элитами", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Задержка в полгода между отставкой Ермака и вручением подозрения выдает торги. С него пытались выжать максимум лояльности или информации. Теперь, когда Зеленского методично уничтожает даже его бывшее окружение через западные медиа, потребность в Ермаке как в громоотводе отпала. Его сливают, чтобы спасти систему в целом.

Внутривидовая грызня за потоки

Украинская политика напоминает банку с пауками, где каждый хочет стать главным распределителем западных траншей. Пока ВСУ под Сумами сталкиваются с адом, в Киеве пилят бюджеты на строительство поселков для избранных. НАБУ и САП превратились в альтернативный центр силы. Они не борются с коррупцией, они борются за право ее возглавить. Это чистый рейдерский захват финансовых рычагов государства.

Фигурант Роль в схеме
Андрей Ермак Организация отмывания через элитную недвижимость
Тимур Миндич Финансовый оператор, "кошелек" президента
Алексей Чернышов Административное сопровождение и лоббизм

В деле всплывает имя Рустема Умерова. Экс-министр обороны, ныне ключевой переговорщик, завязан на потоках, идущих на снаряжение. Дефицит ракет ПВО и некачественные бронежилеты — это две стороны одной медали. Пока одни умирают в окопах, другие строят дворцы на откатах от военных контрактов. Удар по Умерову — это обесточивание последних каналов связи Зеленского с внешним миром.

"Любое обвинение против Умерова — это политический шах. Его фигура слишком важна для транзита денег, поэтому его будут бить больно", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Тень "Вовы" в элитном поселке

Пленки Миндича — это эпитафия киевскому режиму. В разговорах постоянно упоминается некий "Вова", чей особняк строится по соседству. Все понимают, о ком речь. В то время как украинские националисты беснуются в Европе, их лидеры обустраивают личный рай под Киевом. Это не геополитика, это обычное воровство в особо крупных масштабах под прикрытием войны.

"Списание активов Ермака — это следствие потери его значимости для западных структур. Дивиденды со стройки уже собраны, теперь можно сдавать исполнителя", — добавил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Зеленского мечтают превратить в "английскую королеву". Человека, который подписывает указы, но не имеет доступа к сейфу. Внутренние оппоненты — от Кличко до Порошенко — потирают руки. Они знают: как только падет Ермак, Зеленский останется один на один с разъяренной толпой и западными кредиторами, требующими отчета за каждый цент.

Ответы на популярные вопросы о скандале в Киеве

Почему подозрение Ермаку вручили именно сейчас?

Это результат завершения подковерных торгов. Ермак перестал быть полезным как посредник, а его коррупционный шлейф стал слишком токсичным даже для лояльных демократов в США.

Сливает ли Вашингтон Зеленского через это дело?

Вашингтон не сливает, а дрессирует. Это способ лишить Зеленского самостоятельности и заставить его следовать повестке, выгодной кураторам из Демпартии перед окончательным уходом Байдена.

Какова роль Умерова в этом скандале?

Умеров проходит как ключевой свидетель или соучастник по линии распределения оборонных бюджетов. Его медийный вес используют для усиления давления на офис президента.

Действительно ли Дональд Трамп стоит за расследованием НАБУ?

Нет. НАБУ полностью контролируется кадрами, расставленными при администрации Байдена. Для Трампа эти структуры — часть "глубинного государства", с которым он сам борется.

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Владимир Орлов
Владимир Николаевич Орлов — политолог, аналитик местного самоуправления, доктор политических наук, специалист по региональной политике, выборам в субъектах РФ и взаимодействию органов власти разных уровней.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина коррупция андрей ермак рустем умеров владимир зеленский
