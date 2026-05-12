Любовь Степушова

Паралич власти в Лондоне: внутренний конфликт лейбористов тормозит поддержку Киева

В правительстве Великобритании назревает острый политический кризис после серьезных поражений лейбористов на местных выборах, что ставит под угрозу текущие обязательства Лондона перед Украиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Number 10 is licensed under Open Government Licence v3.0
Лейбористы требуют отставки Стармера

Ситуация в Лондоне накалилась, так как правительство лейбористов Кира Стармера столкнулось с глубочайшим кризисом после сокрушительного поражения на местных выборах в прошедшие выходные. Причиной стал триумф партии Reform UK ( "Реформа") Найджела Фараджа и потеря лейбористами более 1,5 тысяч мест в местных советах. ​​​​

Из-за этого около 80  депутатов-лейбористов требуют отставки Стармера, и их число растёт. Ключевые министры, включая главу МИД Иветт Купер и министра обороны Джона Хили, фактически потребовали от премьера представить график его ухода, но он отказывается.

По британским правилам, партия власти может сама сменить своего лидера, для этого оппонентам Стармера нужно заручиться поддержкой 5% окружных отделений партии. Новый лидер лейбористов становится премьер-министром автоматически, без проведения всеобщих выборов (как это было с Риши Сунаком и Лиз Трасс). Стармер категорически против такого сценария и грозится в случае своего свержения запустить процедуру новых парламентских выборов ( не я, так и не вы). Он обратится к королю, который, как правило, действует по совету премьера и даст согласие. После этого парламент распускается, и через 25 рабочих дней назначаются выборы.

Двухпартийная система Британии рушится

Лейбористы в этом случае рискуют потерять две трети фракции в Палате общин, их представительство рухнет с 411 мест до менее чем сотни. Если это случится, то старая двухпартийная система Британии (тори и лейбористы) рухнет. Впрочем, это дело времени.

Из потенциальных преемников Стармера называется министр здравоохранения Уэс Стритинг — но его позиции подрывают связи с Питером Мандельсоном, приятелем Эпштейна. Другая кандидатура — бывшая вице-премьер Анджела Рэйнер, но она до сих пор находится под расследованием о неуплате налогов за недвижимость.

Очень плохая новость для Украины

Пока же в Лондоне назревает временный паралич принятия решений из-за борьбы за выживание премьера, и это очень плохая новость для Украины. Потому что новые масштабные инициативы вроде передачи дополнительных дальнобойных систем или увеличения финансирования могут быть поставлены на паузу до стабилизации правительства.

Лидер "Реформы" Фарадж неоднократно заявлял, что конфликт в Украине является следствием расширения НАТО и ЕС на восток. В случае прихода к власти партия, вероятно, будет настаивать на скорейшем достижении мира, возможно, даже ценой территориальных уступок со стороны Украины. Около 40% сторонников партии выступают за сокращение финансовой и военной помощи Украине. Партия продвигает идею "благотворительность начинается дома", предлагая резко ограничить расходы на иностранную помощь в пользу внутренних нужд. Избиратели "Реформы" — единственная крупная группа в Великобритании, которая в большинстве своем выступает против отправки британских войск в Украину даже в качестве миротворцев и критикует Стармера за чрезмерные обязательства, которые, по их мнению, подрывают обороноспособность самой Британии.

Фарадж поддерживает тесные связи с Дональдом Трампом и его кругом. При большинстве "Реформы" Британия может отказаться от роли "лидера европейской поддержки" и перейти к более сдержанной позиции, следуя в фарватере потенциально сокращающейся американской помощи.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
